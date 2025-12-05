|
Kaliňákovo ministerstvo uzavrelo zmluvu so ZVS holding na dodávky munície pre štáty Únie v objeme 58 miliárd eur
Rezort obrany uzavrel rámcovú zmluvu so ZVS holding na dodávky munície pre štáty EÚ v objeme až 58 miliárd eur. Zmluva je súčasťou ...
5.12.2025 (SITA.sk) - Rezort obrany uzavrel rámcovú zmluvu so ZVS holding na dodávky munície pre štáty EÚ v objeme až 58 miliárd eur. Zmluva je súčasťou ambiciózneho projektu, v rámci ktorého by sa Slovensko stalo strategickým dodávateľom munície pre členské štáty Európskej únie. Nákupy môžu byť financované prostredníctvom programu SAFE, v rámci ktorého EÚ vytvorila výhodný finančný rámec na posilnenie obranných kapacít členských štátov.
Slovenský výrobca munície, v ktorom má Slovenská republika 50-percentný podiel a zvyšných 50 percent má skupina CSG vlastnená českým podnikateľom Michalom Strnadom, uzavrel s Ministerstvom obrany SR rámcovú zmluvu na dodávku munície veľkého a stredného kalibru na obdobie siedmich rokov. Suma 58 miliárd eur odráža maximálny možný potenciál dodávok v tomto období. Rozsah rámcovej zmluvy počíta s tým, že sa k nej pripoja aj ďalšie európske štáty.
Ako uviedol minister obrany Robert Kaliňák, Slovensko sa v posledných rokoch stalo strategickým výrobcom veľkokalibrovej munície na európskej aj svetovej úrovni.
„Slovenský muničný priemysel zásadne prispieva k bezpečnosti štátov EÚ a NATO, zároveň predstavuje významný ekonomický prínos z hľadiska daňových výnosov a tvorby pracovných miest. Preto má Slovensko ambíciu stať sa lídrom v dodávkach munície veľkého a stredného kalibru pre členské štáty EÚ a ponúka im jedinečný formát jej obstarávania s využitím programu SAFE. V súčasnosti už prebiehajú rokovania s viacerými záujemcami, ktorí sa chcú k tejto Slovenskej muničnej iniciatíve pripojiť,“ informoval.
Podľa CEO divízie CSG Defence Jana Marinova sa skupine CSG podarilo vybudovať unikátny reťazec muničných firiem s jadrom na Slovensku, ktorý znamená istotu dodávok pre zákazníkov z výroby na európskom území.
„Schopnosti CSG v oblasti veľkokalibrovej munície potvrdil aj projekt Českej muničnej iniciatívy, ktorý významne prispel k obrane Ukrajiny proti ruskej agresii. Oceňujeme projekt Slovenskej muničnej iniciatívy, ktorý môže zásadne prispieť k obranyschopnosti štátov EÚ a sme pripravení sa do neho svojimi kapacitami naplno zapojiť,“ uviedol.
Podľa zmluvy sa ZVS holding a.s. stane dodávateľom delostreleckej munície kalibru 155 milimetrov, tankovej munície kalibru 120 milimetrov a kanónovej munície kalibru 30 a 35 milimetrov nielen pre Slovensko, ale najmä pre ostatné štáty EÚ. Slovenská republika ponúka členským štátom EÚ, aby sa k rámcovej zmluve pripojili vo formáte G2G (nákupy v režime vláda-vláda).
Slovensko je strategickým svetovým výrobcom veľkokalibrovej munície, ktorej výroba tvorí už dve percentá slovenského HDP. Pre zmluvu je zásadný program EÚ SAFE, v rámci ktorého môžu členské štáty Únie čerpať pôžičky s 1-percentným úrokom a až 40-ročnou splatnosťou na financovanie existujúcich aj nových obranných projektov v strategických oblastiach, ako sú obstarávanie munície, pozemnej techniky či systémov protivzdušnej obrany.
Slovenská republika chce z programu SAFE priamo čerpať 2,3 miliardy eur, z čoho je na nákup munície veľkého a stredného kalibru pre potreby Ozbrojených síl SR alokovaných 38,5 milióna eur.
SAFE je nový spoločný obranný nástroj Európskej únie schválený v roku 2025, ktorý umožňuje členským štátom čerpať výhodné dlhodobé úvery Európskej komisie až do výšky 150 miliárd eur. Cieľom programu je rýchlo posilniť obranné schopnosti EÚ, zvýšiť kapacity európskeho obranného priemyslu a urýchliť dodávky kľúčovej techniky.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňákovo ministerstvo uzavrelo zmluvu so ZVS holding na dodávky munície pre štáty Únie v objeme 58 miliárd eur © SITA Všetky práva vyhradené.
