Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 5.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oto
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

05. decembra 2025

Tomáš zhodnotil nový systém integrovanej posudkovej činnosti, vybavených bolo 100 percent žiadostí – VIDEO


Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začali v septembri vybavovať žiadosti o integrovaný posudok podľa novej legislatívy a všetky podané žiadosti spracovali v riadnom termíne. Celkovo išlo o 5 092 podaných ...



Zdieľať
titulka tomas 676x451 5.12.2025 (SITA.sk) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začali v septembri vybavovať žiadosti o integrovaný posudok podľa novej legislatívy a všetky podané žiadosti spracovali v riadnom termíne. Celkovo išlo o 5 092 podaných žiadostí, pričom úrady vydali 4 711 integrovaných posudkov.


V 298 prípadoch bolo konanie zastavené, najčastejšie pre späťvzatie žiadosti alebo neúplné podklady zo strany klientov. Ďalších 83 konaní nebolo k 30. septembru ukončených, najmä pre chýbajúce dokumenty alebo nedoplnene požiadavky.

Zásadná zmena


Vybavených bolo 100 percent žiadostí,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Podľa neho ide o dôkaz, že nový systém funguje a zamestnanci úradov práce zvládli náročnú reformu aj v praxi.

Integrovaný posudok je podľa ministerstva jedinečný tým, že žiadateľ vybaví všetky potrebné náležitosti na jednom mieste a v mnohých prípadoch zamestnanci úradov prichádzajú priamo za posudzovanými osobami domov. Minister zároveň ocenil stanovisko komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej, ktorá podľa jeho slov potvrdila, že v súvislosti s vydávaním posudkov neevidovali žiadne podnety na oneskorené rozhodovanie.

Zásadná zmena v posudkovej činnosti nastala od 1. septembra na základe zákona o integrovanej posudkovej činnosti č. 376/2024. Nový systém zaviedol jednotné posudzovanie zdravotného postihnutia a dlhodobých potrieb fyzických osôb. Príslušné rozhodovanie sa presunulo z viacerých úrovní na úrady práce, pričom sa sústredilo aj posudzovanie odkázanosti na sociálne služby, ktoré predtým zabezpečovali obce.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Plynulý systém


Takmer rok sme sa na túto zmenu pripravovali. Vďaka dôkladnej príprave sa podarilo spustiť nový systém plynulo, bez väčších problémov,“ skonštatoval Peter Ormandy, generálny riaditeľ a tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Lehota na vydanie integrovaného posudku je zákonom stanovená na 60 dní, pričom odvolací orgán môže rozhodnutie predĺžiť najviac o ďalších 60 dní. Z neukončených konaní bolo 54 prípadov k septembru prerušených a 29 konaní pokračuje, prevažne po dodatočnom predložení potrebných dokumentov zo strany klientov.

Od zavedenia novej legislatívy bolo podľa Ústredia práce začatých takmer 21 000 konaní podľa pravidiel integrovanej posudkovej činnosti. Podrobné informácie o systéme sú dostupné na oficiálnej webovej stránke úradu.


Zdroj: SITA.sk - Tomáš zhodnotil nový systém integrovanej posudkovej činnosti, vybavených bolo 100 percent žiadostí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko má nový duchovný symbol vo Vatikáne, Pellegrini hovorí o nádeji v čase napätia a neistoty doma aj vo svete – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Kaliňákovo ministerstvo uzavrelo zmluvu so ZVS holding na dodávky munície pre štáty Únie v objeme 58 miliárd eur

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 