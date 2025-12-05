|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 5.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oto
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. decembra 2025
Tomáš zhodnotil nový systém integrovanej posudkovej činnosti, vybavených bolo 100 percent žiadostí – VIDEO
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začali v septembri vybavovať žiadosti o integrovaný posudok podľa novej legislatívy a všetky podané žiadosti spracovali v riadnom termíne. Celkovo išlo o 5 092 podaných ...
Zdieľať
5.12.2025 (SITA.sk) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začali v septembri vybavovať žiadosti o integrovaný posudok podľa novej legislatívy a všetky podané žiadosti spracovali v riadnom termíne. Celkovo išlo o 5 092 podaných žiadostí, pričom úrady vydali 4 711 integrovaných posudkov.
V 298 prípadoch bolo konanie zastavené, najčastejšie pre späťvzatie žiadosti alebo neúplné podklady zo strany klientov. Ďalších 83 konaní nebolo k 30. septembru ukončených, najmä pre chýbajúce dokumenty alebo nedoplnene požiadavky.
„Vybavených bolo 100 percent žiadostí,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Podľa neho ide o dôkaz, že nový systém funguje a zamestnanci úradov práce zvládli náročnú reformu aj v praxi.
Integrovaný posudok je podľa ministerstva jedinečný tým, že žiadateľ vybaví všetky potrebné náležitosti na jednom mieste a v mnohých prípadoch zamestnanci úradov prichádzajú priamo za posudzovanými osobami domov. Minister zároveň ocenil stanovisko komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej, ktorá podľa jeho slov potvrdila, že v súvislosti s vydávaním posudkov neevidovali žiadne podnety na oneskorené rozhodovanie.
Zásadná zmena v posudkovej činnosti nastala od 1. septembra na základe zákona o integrovanej posudkovej činnosti č. 376/2024. Nový systém zaviedol jednotné posudzovanie zdravotného postihnutia a dlhodobých potrieb fyzických osôb. Príslušné rozhodovanie sa presunulo z viacerých úrovní na úrady práce, pričom sa sústredilo aj posudzovanie odkázanosti na sociálne služby, ktoré predtým zabezpečovali obce.
„Takmer rok sme sa na túto zmenu pripravovali. Vďaka dôkladnej príprave sa podarilo spustiť nový systém plynulo, bez väčších problémov,“ skonštatoval Peter Ormandy, generálny riaditeľ a tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Lehota na vydanie integrovaného posudku je zákonom stanovená na 60 dní, pričom odvolací orgán môže rozhodnutie predĺžiť najviac o ďalších 60 dní. Z neukončených konaní bolo 54 prípadov k septembru prerušených a 29 konaní pokračuje, prevažne po dodatočnom predložení potrebných dokumentov zo strany klientov.
Od zavedenia novej legislatívy bolo podľa Ústredia práce začatých takmer 21 000 konaní podľa pravidiel integrovanej posudkovej činnosti. Podrobné informácie o systéme sú dostupné na oficiálnej webovej stránke úradu.
Zdroj: SITA.sk - Tomáš zhodnotil nový systém integrovanej posudkovej činnosti, vybavených bolo 100 percent žiadostí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V 298 prípadoch bolo konanie zastavené, najčastejšie pre späťvzatie žiadosti alebo neúplné podklady zo strany klientov. Ďalších 83 konaní nebolo k 30. septembru ukončených, najmä pre chýbajúce dokumenty alebo nedoplnene požiadavky.
Zásadná zmena
„Vybavených bolo 100 percent žiadostí,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Podľa neho ide o dôkaz, že nový systém funguje a zamestnanci úradov práce zvládli náročnú reformu aj v praxi.
Integrovaný posudok je podľa ministerstva jedinečný tým, že žiadateľ vybaví všetky potrebné náležitosti na jednom mieste a v mnohých prípadoch zamestnanci úradov prichádzajú priamo za posudzovanými osobami domov. Minister zároveň ocenil stanovisko komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej, ktorá podľa jeho slov potvrdila, že v súvislosti s vydávaním posudkov neevidovali žiadne podnety na oneskorené rozhodovanie.
Zásadná zmena v posudkovej činnosti nastala od 1. septembra na základe zákona o integrovanej posudkovej činnosti č. 376/2024. Nový systém zaviedol jednotné posudzovanie zdravotného postihnutia a dlhodobých potrieb fyzických osôb. Príslušné rozhodovanie sa presunulo z viacerých úrovní na úrady práce, pričom sa sústredilo aj posudzovanie odkázanosti na sociálne služby, ktoré predtým zabezpečovali obce.
Plynulý systém
„Takmer rok sme sa na túto zmenu pripravovali. Vďaka dôkladnej príprave sa podarilo spustiť nový systém plynulo, bez väčších problémov,“ skonštatoval Peter Ormandy, generálny riaditeľ a tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Lehota na vydanie integrovaného posudku je zákonom stanovená na 60 dní, pričom odvolací orgán môže rozhodnutie predĺžiť najviac o ďalších 60 dní. Z neukončených konaní bolo 54 prípadov k septembru prerušených a 29 konaní pokračuje, prevažne po dodatočnom predložení potrebných dokumentov zo strany klientov.
Od zavedenia novej legislatívy bolo podľa Ústredia práce začatých takmer 21 000 konaní podľa pravidiel integrovanej posudkovej činnosti. Podrobné informácie o systéme sú dostupné na oficiálnej webovej stránke úradu.
Zdroj: SITA.sk - Tomáš zhodnotil nový systém integrovanej posudkovej činnosti, vybavených bolo 100 percent žiadostí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko má nový duchovný symbol vo Vatikáne, Pellegrini hovorí o nádeji v čase napätia a neistoty doma aj vo svete – VIDEO, FOTO
Slovensko má nový duchovný symbol vo Vatikáne, Pellegrini hovorí o nádeji v čase napätia a neistoty doma aj vo svete – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Kaliňákovo ministerstvo uzavrelo zmluvu so ZVS holding na dodávky munície pre štáty Únie v objeme 58 miliárd eur
Kaliňákovo ministerstvo uzavrelo zmluvu so ZVS holding na dodávky munície pre štáty Únie v objeme 58 miliárd eur