Union prispeje ženám 30 eur na menštruačné nohavičky. Zľavy na tradičné hygienické pomôcky platia aj naďalej


Zdravotná poisťovňa Union rozširuje svoje benefity pre ženy. Po novom im prispeje 30 eur na menštruačné nohavičky, ktoré predstavujú jednu z moderných alternatív menštruačnej hygieny. ...



28.5.2026 (SITA.sk) - Zdravotná poisťovňa Union rozširuje svoje benefity pre ženy.


Po novom im prispeje 30 eur na menštruačné nohavičky, ktoré predstavujú jednu z moderných alternatív menštruačnej hygieny.

Benefit vznikol v spolupráci so slovenským e-shopom Lunamia a je ďalším krokom poisťovne smerom k podpore ženského zdravia a udržateľných riešení. Ženy a dievčatá, poistené v zdravotnej poisťovni Union, môžu využiť zľavu 30 eur na štartovací balíček, ktorý obsahuje dva kusy najpredávanejšieho modelu menštruačných nohavičiek z kolekcie Klasika – Sofia a jednu nepremokavú taštičku.

Pôvodná cena balíčka je 44,70 eur, po uplatnení benefitu ho dámy získajú za 14,70 eur. Okrem toho je k dispozícii aj 30 % zľava na celý sortiment, s výnimkou už zvýhodnených balíkov.

"Symbolicky, v Medzinárodný deň menštruácie, sme sa rozhodli predstaviť benefit, ktorý ženám prinesie vyšší komfort v každodennom živote a zároveň podporí ekologickejšie riešenia," uvádza hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Menštruačné nohavičky fungujú na princípe viacvrstvovej technológie, ktorá zabezpečuje absorpciu a ochranu počas dňa. Pri správnej starostlivosti ich možno používať opakovane, čím môžu znížiť množstvo odpadu aj dlhodobé výdavky.

Pre mnohé ženy však zostávajú preferovanou voľbou klasické produkty, ktoré sú jednoduché na používanie a dostupné. "Chceme ženám prinášať benefity, ktoré reflektujú ich reálne potreby. Uvedomujeme si, že každá žena má svoje preferencie, preto naďalej podporujeme aj zľavy na klasické hygienické pomôcky," uvádza hovorkyňa. Vložky či tampóny značiek Always, Naturella, Discreet či Tampax, je možné nakúpiť so zľavou od Unionu prostredníctvom portálu anjelskezlavy.sk.

Každá žena si tak môže vybrať riešenie, ktoré jej najviac vyhovuje – bez ohľadu na to, či ide o jednorazové alebo opakovane použiteľné produkty.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Union prispeje ženám 30 eur na menštruačné nohavičky. Zľavy na tradičné hygienické pomôcky platia aj naďalej © SITA Všetky práva vyhradené.

