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01. septembra 2026
Kallasová: Krajiny EÚ by mali Ukrajine poskytnúť rakety protivzdušnej obrany pred koncom životnosti
Šéfka európskej diplomacie upozornila na nedostatok záchytných rakiet a označila protivzdušnú obranu za hlavný problém pri ochrane ukrajinských civilistov. Členské štáty
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1.9.2026 (SITA.sk) - Šéfka európskej diplomacie upozornila na nedostatok záchytných rakiet a označila protivzdušnú obranu za hlavný problém pri ochrane ukrajinských civilistov.
Členské štáty Európskej únie by mali Ukrajine poskytnúť rakety protivzdušnej obrany, ktoré sa blížia ku koncu svojej životnosti, uviedla šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová pred neformálnym zasadnutím ministrov zahraničných vecí Únie v írskom Wicklowe. Kyjev podľa nej potrebuje predovšetkým ďalšie záchytné rakety na ochranu civilného obyvateľstva pred ruskými útokmi.
„Júl a august boli pre civilistov na Ukrajine najsmrteľnejšími mesiacmi. Rusko skutočne eskaluje svoje útoky, aby čo najviac ublížilo obyvateľom Ukrajiny a zlomilo ich,“ povedala Kallasová podľa webu Ukrajinská pravda. Ukrajinci podľa nej naďalej odolávajú a EÚ ich musí podporovať. „Hlavným problémom je protivzdušná obrana,“ zdôraznila.
Kallasová upozornila, že Ukrajina nemá dostatok rakiet určených na zachytávanie vzdušných cieľov. Niektoré európske krajiny pritom podľa nej disponujú raketami, ktorým sa blíži koniec životnosti. „Vieme, že niektoré krajiny majú záchytné rakety, ktorých životnosť sa čoskoro skončí. Preto by bolo veľmi dobré, keby ich poskytli Ukrajine, aby ich mohla použiť na ochranu svojich obyvateľov,“ uviedla šéfka európskej diplomacie.
Únia sa podľa Kallasovej zároveň obracia aj na krajiny mimo svojho bloku v snahe získať ďalšie rakety protivzdušnej obrany na ochranu ukrajinských civilistov. Pripustila však, že takéto úsilie je „veľmi náročné“.
Súbežne pokračujú práce na európskych raketách vyvíjaných v spolupráci s Ukrajinou. Kallasová však neuviedla ďalšie podrobnosti o projekte ani o množstve rakiet, ktoré by jednotlivé krajiny mohli poskytnúť Kyjevu.
Zdroj: SITA.sk - Kallasová: Krajiny EÚ by mali Ukrajine poskytnúť rakety protivzdušnej obrany pred koncom životnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Členské štáty Európskej únie by mali Ukrajine poskytnúť rakety protivzdušnej obrany, ktoré sa blížia ku koncu svojej životnosti, uviedla šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová pred neformálnym zasadnutím ministrov zahraničných vecí Únie v írskom Wicklowe. Kyjev podľa nej potrebuje predovšetkým ďalšie záchytné rakety na ochranu civilného obyvateľstva pred ruskými útokmi.
„Júl a august boli pre civilistov na Ukrajine najsmrteľnejšími mesiacmi. Rusko skutočne eskaluje svoje útoky, aby čo najviac ublížilo obyvateľom Ukrajiny a zlomilo ich,“ povedala Kallasová podľa webu Ukrajinská pravda. Ukrajinci podľa nej naďalej odolávajú a EÚ ich musí podporovať. „Hlavným problémom je protivzdušná obrana,“ zdôraznila.
Kallasová upozornila, že Ukrajina nemá dostatok rakiet určených na zachytávanie vzdušných cieľov. Niektoré európske krajiny pritom podľa nej disponujú raketami, ktorým sa blíži koniec životnosti. „Vieme, že niektoré krajiny majú záchytné rakety, ktorých životnosť sa čoskoro skončí. Preto by bolo veľmi dobré, keby ich poskytli Ukrajine, aby ich mohla použiť na ochranu svojich obyvateľov,“ uviedla šéfka európskej diplomacie.
Únia sa podľa Kallasovej zároveň obracia aj na krajiny mimo svojho bloku v snahe získať ďalšie rakety protivzdušnej obrany na ochranu ukrajinských civilistov. Pripustila však, že takéto úsilie je „veľmi náročné“.
Súbežne pokračujú práce na európskych raketách vyvíjaných v spolupráci s Ukrajinou. Kallasová však neuviedla ďalšie podrobnosti o projekte ani o množstve rakiet, ktoré by jednotlivé krajiny mohli poskytnúť Kyjevu.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Kallasová: Krajiny EÚ by mali Ukrajine poskytnúť rakety protivzdušnej obrany pred koncom životnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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