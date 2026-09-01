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Letné búrky spôsobili klientom Kooperativy škody za viac ako 4 milióny eur
Tagy: Krupobitie PR
Krupobitie rozbíjalo okná áut, vietor strhával strechy a prívalové dažde zaplavovali nehnuteľnosti. KOOPERATIVA po tohtoročných letných búrkach eviduje takmer 1 700 škôd s očakávaným ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Krupobitie rozbíjalo okná áut, vietor strhával strechy a prívalové dažde zaplavovali nehnuteľnosti.
KOOPERATIVA po tohtoročných letných búrkach eviduje takmer 1 700 škôd s očakávaným poistným plnením viac ako 4 milióny eur.
Najsilnejšie škody spôsobili júlové búrky na severe a východe Slovenska. Krupobitie, prívalové dažde, povodne, záplavy a silný vietor poškodili počas júla na Slovensku stovky vozidiel a nehnuteľností. Poisťovňa Kooperativa v súvislosti s týmito udalosťami eviduje 1 542 poistných udalostí s predpokladaným poistným plnením viac ako 3,7 milióna eur. Klientom už vyplatila vyše 1,3 milióna eur. Najviac hlásení pochádza zo Žilinského a Prešovského kraja. Medzi najviac zasiahnuté mestá patrili Žilina a Prešov. Z celkového počtu poistných udalostí sa 978, teda takmer dve tretiny, sa týkalo motorových vozidiel. Ďalších 564 udalostí súviselo so škodami na majetku a so zodpovednosťou za škodu.
Ďalšia vlna búrok od 21. do 23. augusta zasiahla najmä okresy Bratislava, Senec a Banskobystrický kraj. Za tri dni pribudlo 241 škôd s očakávaným plnením viac ako 483-tisíc eur. Na rozdiel od júla tentoraz prevládali škody na majetku: poisťovňa ich eviduje 148 za takmer 316-tisíc eur. Na vozidlách vzniklo 93 škôd za 167-tisíc eur. Na domoch búrky najčastejšie poškodili strechy a krytiny, po ktorých zatekalo do interiérov. Odtrhnuté škridly ničili fasády, ploty a vybavenie dvorov, vietor strhával odkvapy a poškodzoval balkóny, terasy či komíny. Výpadky elektriny po páde stožiarov vysokého napätia spôsobili aj škody na domácej elektronike.
Pri vozidlách prevládali poškodenia po páde stromov a konárov, nárazy do prekážok na cestách a preliačené karosérie či rozbité sklá po krupobití.
"Pre ľudí po búrke nie sú najdôležitejšie štatistiky, ale to, ako rýchlo dokážu opraviť strechu, dostať auto späť do prevádzky a vrátiť sa k bežnému životu. Našou úlohou je pomôcť im zvládnuť túto situáciu čo najrýchlejšie," hovorí Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA.
Extrémne počasie zároveň ukazuje význam správne nastavenej poistnej ochrany. Poisťovňa preto upozorňuje na riziko podpoistenia pri poistení nehnuteľností a domácností, ktoré môže pri starších zmluvách skomplikovať financovanie opráv. Rast cien stavebných materiálov, náhradných dielov a remeselných prác zvyšuje riziko podpoistenia. Pri starších zmluvách preto Kooperativa odporúča skontrolovať, či poistná suma zodpovedá aktuálnej hodnote nehnuteľnosti.
"Ak poistná zmluva neodzrkadľuje aktuálnu hodnotu nehnuteľnosti, poistné plnenie nemusí stačiť na celú opravu. Pravidelná aktualizácia poistnej sumy znižuje riziko, že klient bude musieť časť obnovy zaplatiť z vlastných úspor," dodáva Silvia Nosková Illášová.
Klientom poisťovňa v prípade poistnej udalosti pre čo najrýchlejšie vybavenie radí, aby dodržali niekoľko dôležitých krokov:
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 80 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby viac ako 1,5 miliónu klientov, spravuje takmer 2,5 milióna poistných zmlúv a za rok vybaví viac ako 230 tisíc poistných udalostí. Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným akcionárom je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, so zastúpením v strednej a východnej Európe. Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, v roku 2008 aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, keď Erste Group Bank zavŕšila predaj svojich poisťovacích spoločností v strednej a východnej Európe spoločnosti Vienna Insurance Group. V roku 2018 došlo k integrácii Poisťovne Slovenskej sporiteľne s poisťovňou KOOPERATIVA. Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku dosiahol k 31.12.2025 úroveň 28,5 percenta.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Letné búrky spôsobili klientom Kooperativy škody za viac ako 4 milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.
KOOPERATIVA po tohtoročných letných búrkach eviduje takmer 1 700 škôd s očakávaným poistným plnením viac ako 4 milióny eur.
Najsilnejšie škody spôsobili júlové búrky na severe a východe Slovenska. Krupobitie, prívalové dažde, povodne, záplavy a silný vietor poškodili počas júla na Slovensku stovky vozidiel a nehnuteľností. Poisťovňa Kooperativa v súvislosti s týmito udalosťami eviduje 1 542 poistných udalostí s predpokladaným poistným plnením viac ako 3,7 milióna eur. Klientom už vyplatila vyše 1,3 milióna eur. Najviac hlásení pochádza zo Žilinského a Prešovského kraja. Medzi najviac zasiahnuté mestá patrili Žilina a Prešov. Z celkového počtu poistných udalostí sa 978, teda takmer dve tretiny, sa týkalo motorových vozidiel. Ďalších 564 udalostí súviselo so škodami na majetku a so zodpovednosťou za škodu.
Kým v júli dominovali škody na autách, v auguste na domoch
Ďalšia vlna búrok od 21. do 23. augusta zasiahla najmä okresy Bratislava, Senec a Banskobystrický kraj. Za tri dni pribudlo 241 škôd s očakávaným plnením viac ako 483-tisíc eur. Na rozdiel od júla tentoraz prevládali škody na majetku: poisťovňa ich eviduje 148 za takmer 316-tisíc eur. Na vozidlách vzniklo 93 škôd za 167-tisíc eur. Na domoch búrky najčastejšie poškodili strechy a krytiny, po ktorých zatekalo do interiérov. Odtrhnuté škridly ničili fasády, ploty a vybavenie dvorov, vietor strhával odkvapy a poškodzoval balkóny, terasy či komíny. Výpadky elektriny po páde stožiarov vysokého napätia spôsobili aj škody na domácej elektronike.
Pri vozidlách prevládali poškodenia po páde stromov a konárov, nárazy do prekážok na cestách a preliačené karosérie či rozbité sklá po krupobití.
"Pre ľudí po búrke nie sú najdôležitejšie štatistiky, ale to, ako rýchlo dokážu opraviť strechu, dostať auto späť do prevádzky a vrátiť sa k bežnému životu. Našou úlohou je pomôcť im zvládnuť túto situáciu čo najrýchlejšie," hovorí Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA.
Staršie poistné zmluvy nemusia pokryť dnešné ceny opráv
Extrémne počasie zároveň ukazuje význam správne nastavenej poistnej ochrany. Poisťovňa preto upozorňuje na riziko podpoistenia pri poistení nehnuteľností a domácností, ktoré môže pri starších zmluvách skomplikovať financovanie opráv. Rast cien stavebných materiálov, náhradných dielov a remeselných prác zvyšuje riziko podpoistenia. Pri starších zmluvách preto Kooperativa odporúča skontrolovať, či poistná suma zodpovedá aktuálnej hodnote nehnuteľnosti.
"Ak poistná zmluva neodzrkadľuje aktuálnu hodnotu nehnuteľnosti, poistné plnenie nemusí stačiť na celú opravu. Pravidelná aktualizácia poistnej sumy znižuje riziko, že klient bude musieť časť obnovy zaplatiť z vlastných úspor," dodáva Silvia Nosková Illášová.
Po škode treba najprv zabrániť jej zväčšovaniu
Klientom poisťovňa v prípade poistnej udalosti pre čo najrýchlejšie vybavenie radí, aby dodržali niekoľko dôležitých krokov:
- Zabráňte ďalšiemu poškodeniu majetku.
- Zdokumentujte škody fotografiami.
- Škodu čo najskôr nahláste poisťovni online, telefonicky alebo cez klientsky portál.
- Pripravte si základné údaje o poistnej zmluve a vzniknutej škode.
- Riaďte sa pokynmi poisťovne pri ďalšom postupe.
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 80 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby viac ako 1,5 miliónu klientov, spravuje takmer 2,5 milióna poistných zmlúv a za rok vybaví viac ako 230 tisíc poistných udalostí. Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným akcionárom je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, so zastúpením v strednej a východnej Európe. Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, v roku 2008 aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, keď Erste Group Bank zavŕšila predaj svojich poisťovacích spoločností v strednej a východnej Európe spoločnosti Vienna Insurance Group. V roku 2018 došlo k integrácii Poisťovne Slovenskej sporiteľne s poisťovňou KOOPERATIVA. Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku dosiahol k 31.12.2025 úroveň 28,5 percenta.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Letné búrky spôsobili klientom Kooperativy škody za viac ako 4 milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Krupobitie PR
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