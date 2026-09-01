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Slovenské BCC kurča od Hyzy sa vracia do predajní COOP Jednota Tempo Supermarket


Tagy: COOP Jednota PR

BCC kurča od spoločnosti HYZA sa od 3. septembra 2026 opäť vracia na pulty predajní Tempo SUPERMARKET siete COOP Jednota. Zákazníkom prináša spojenie 100 % slovenského pôvodu, čerstvosti, plnej ...



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bbc_kura_coop_hyzalenkakandrava 118 1 676x451 1.9.2026 (SITA.sk) - BCC kurča od spoločnosti HYZA sa od 3. septembra 2026 opäť vracia na pulty predajní Tempo SUPERMARKET siete COOP Jednota.


Zákazníkom prináša spojenie 100 % slovenského pôvodu, čerstvosti, plnej dohľadateľnosti a vyšších štandardov chovu podľa programu Better Chicken Commitment (BCC).

Za kvalitou produktu stojí dlhodobá spolupráca spoločností COOP Jednota a HYZA, ktorej cieľom je prinášať zákazníkom čerstvú slovenskú hydinu v čo najvyššej kvalite. Vďaka jedinečnému modelu priamych závozov bez distribučného centra sa hydinové mäso dostáva na pulty COOP Jednota spravidla do 24 hodín od výroby pri dôslednom zachovaní chladového reťazca.

BCC kurča je určené zákazníkom, ktorí pri výbere hydinového mäsa hľadajú spojenie čerstvosti, slovenského pôvodu, vysokej kvality a zodpovedného prístupu k chovu. Zákazníci si ho môžu zaradiť do svojho jedálnička pri príprave obľúbených rodinných receptov, grilovaných špecialít či ľahkých jedál. Dostupné je exkluzívne vo vybraných predajniach COOP Jednota.

Viac o produkte https://hyza.sk/bcc_kurca/

Zoznam predajní TEMPO Supermarket

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Slovenské BCC kurča od Hyzy sa vracia do predajní COOP Jednota Tempo Supermarket © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: COOP Jednota PR
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