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01. septembra 2026
Kallasová: Ruské hybridné útoky neodradia Európu od podpory Ukrajiny
Šéfka diplomacie EÚ varovala pred čoraz nebezpečnejšími ruskými hybridnými útokmi a rizikom krviprelievania. Ruské hybridné útoky neodradia Európu od podpory
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1.9.2026 (SITA.sk) - Šéfka diplomacie EÚ varovala pred čoraz nebezpečnejšími ruskými hybridnými útokmi a rizikom krviprelievania.
Ruské hybridné útoky neodradia Európu od podpory Ukrajiny, vyhlásila v utorok vysoká predstaviteľka Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová po rokovaní ministrov obrany členských krajín EÚ v Írsku.
Únia však zatiaľ nedokázala zabezpečiť Kyjevu ďalšie naliehavo potrebné rakety americkej výroby pre systémy protivzdušnej obrany.
„Rusko útočí na Európu vlnou čoraz intenzívnejších hybridných útokov,“ povedala Kallasová. „Rusko nás chce zastrašiť, aby sme prestali podporovať Ukrajinu. Neuspeje.“
Nemecké médiá v utorok informovali, že Berlín sa chystá oficiálne pripísať Rusku augustový incident s dronom naloženým výbušninami na strategickom letisku v Lipsku.
EÚ podľa Kallasovej počíta s ďalšími podobnými incidentmi a rastie aj riziko, že hybridné operácie povedú ku krviprelievaniu.
Ukrajina pritom naliehavo potrebuje posilniť protivzdušnú obranu. Pri ruskom útoku dronmi a balistickými raketami zahynulo v noci na utorok v Kyjeve a okolí najmenej 12 ľudí.
Kallasová uviedla, že krajiny disponujúce zásobami protiraketových striel, medzi nimi Grécko a Španielsko, nepredložili nové prísľuby. „Žiaľ, dnes sme nedosiahli žiadny konkrétny úspech,“ priznala.
Brusel zároveň pripravuje ďalší tlak na Moskvu. Zvažuje rozšírenie sankčného zoznamu o približne 1 600 firiem a jednotlivcov.
Opäť sa diskutuje aj o možnosti využiť približne 200 miliárd eur zmrazených aktív ruskej centrálnej banky na financovanie Ukrajiny. EÚ vlani namiesto toho schválila Kyjevu úver vo výške 90 miliárd eur.
Zdroj: SITA.sk - Kallasová: Ruské hybridné útoky neodradia Európu od podpory Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské hybridné útoky neodradia Európu od podpory Ukrajiny, vyhlásila v utorok vysoká predstaviteľka Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová po rokovaní ministrov obrany členských krajín EÚ v Írsku.
Rusko zastrašuje
Únia však zatiaľ nedokázala zabezpečiť Kyjevu ďalšie naliehavo potrebné rakety americkej výroby pre systémy protivzdušnej obrany.
„Rusko útočí na Európu vlnou čoraz intenzívnejších hybridných útokov,“ povedala Kallasová. „Rusko nás chce zastrašiť, aby sme prestali podporovať Ukrajinu. Neuspeje.“
Stupňujúce sa hybridné operácie
Nemecké médiá v utorok informovali, že Berlín sa chystá oficiálne pripísať Rusku augustový incident s dronom naloženým výbušninami na strategickom letisku v Lipsku.
EÚ podľa Kallasovej počíta s ďalšími podobnými incidentmi a rastie aj riziko, že hybridné operácie povedú ku krviprelievaniu.
Kyjev potrebuje rakety
Ukrajina pritom naliehavo potrebuje posilniť protivzdušnú obranu. Pri ruskom útoku dronmi a balistickými raketami zahynulo v noci na utorok v Kyjeve a okolí najmenej 12 ľudí.
Kallasová uviedla, že krajiny disponujúce zásobami protiraketových striel, medzi nimi Grécko a Španielsko, nepredložili nové prísľuby. „Žiaľ, dnes sme nedosiahli žiadny konkrétny úspech,“ priznala.
Nový sankčný balík
Brusel zároveň pripravuje ďalší tlak na Moskvu. Zvažuje rozšírenie sankčného zoznamu o približne 1 600 firiem a jednotlivcov.
Opäť sa diskutuje aj o možnosti využiť približne 200 miliárd eur zmrazených aktív ruskej centrálnej banky na financovanie Ukrajiny. EÚ vlani namiesto toho schválila Kyjevu úver vo výške 90 miliárd eur.
Zdroj: SITA.sk - Kallasová: Ruské hybridné útoky neodradia Európu od podpory Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
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