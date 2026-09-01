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01. septembra 2026
Marian Kotleba kandiduje na primátora Banskej Bystrice aj predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
Kotleba bol od roku 2016 do roku 2022 poslancom parlamentu a v rokoch 2013 - 2017 predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja. Predseda Ľudovej ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Kotleba bol od roku 2016 do roku 2022 poslancom parlamentu a v rokoch 2013 – 2017 predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja.
Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba oznámil svoju kandidatúru v jesenných voľbách. Kandidovať bude na post primátora Banskej Bystrice aj predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.
„Rozhodol sa tak opäť postaviť za všetkých slušných ľudí, ktorí už majú v meste aj v kraji dosť smerákov, progresívcov, vlády oligarchov a ďalších prisluhovačov cudzích záujmov,“ uviedol tajomník strany Rastislav Schlosár.
Kotleba bol od roku 2016 do roku 2022 poslancom Národnej rady SR a v rokoch 2013 – 2017 predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja.
Voľby do samospráv miest a obcí spojené s voľbami do samosprávnych krajov budú 24. októbra. Funkcia primátora a predsedu kraja je nezlučiteľná, kandidát by v prípade úspechu vo voľbách nemohol zastávať obe pozície súčasne.
Zdroj: SITA.sk - Marian Kotleba kandiduje na primátora Banskej Bystrice aj predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba oznámil svoju kandidatúru v jesenných voľbách. Kandidovať bude na post primátora Banskej Bystrice aj predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.
„Rozhodol sa tak opäť postaviť za všetkých slušných ľudí, ktorí už majú v meste aj v kraji dosť smerákov, progresívcov, vlády oligarchov a ďalších prisluhovačov cudzích záujmov,“ uviedol tajomník strany Rastislav Schlosár.
Kotleba bol od roku 2016 do roku 2022 poslancom Národnej rady SR a v rokoch 2013 – 2017 predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja.
Voľby do samospráv miest a obcí spojené s voľbami do samosprávnych krajov budú 24. októbra. Funkcia primátora a predsedu kraja je nezlučiteľná, kandidát by v prípade úspechu vo voľbách nemohol zastávať obe pozície súčasne.
Zdroj: SITA.sk - Marian Kotleba kandiduje na primátora Banskej Bystrice aj predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja © SITA Všetky práva vyhradené.
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