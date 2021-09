Turistov v Slovenskom raji lákali najviac rokliny a Dobšinská ľadová jaskyňa, záujem stúpol aj o horskú cyklistiku

Vzrástol záujem o horskú cyklistiku

Potlačiť chcú negatívne vplyvy sezónnosti

19.9.2021 (Webnoviny.sk) - Turisti v Slovenskom raji a na južnom Spiši vyhľadávali počas leta najmä rokliny Slovenského raja Dobšinskú ľadovú jaskyňu a počas horúcich letných dní aj priehradu Palcmanská Maša.Medzi kultúrno-historickými atrakciami dlhodobo dominuje Spišská hrad. Pre agentúru SITA to uviedol Martin Pižem z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Slovenský raj & Spiš. Informáciami o celkovom počte ubytovaných hostí v destinácií zatiaľ nedisponuje.Z pohľadu aktivít návštevníkov regiónu v uplynulých dvoch rokoch začal podľa Pižema výraznejšie rásť záujem o horskú cyklistiku. „Veľmi nás to teší. Napĺňajú sa tak naše dlhoročné snahy o spropagovanie tejto športovej aktivity ako náplne aktívnej dovolenky,“ zhodnotil.Prispieva k tomu podľa jeho slov postupné rozširovanie siete značených cykloturistických trás aj skvalitňovanie infraštruktúry a služieb pre cykloturistov. Rovnako tomu podľa neho pomáha aj nástup trendu elektrobicyklov. „Umožňujú zdolávať náročnejšie cykloturistické trasy cyklistom s rôznou úrovňou výkonnosti a fyzickej kondície,“ dodal.Cieľom OOCR je podľa Pižema návštevnosť čo najrovnomernejšie rozdistribuovať aj do iných, menej známych lokalít regiónu. Zároveň chcú potlačiť negatívne vplyvy sezónnosti a koncentrácie návštevníkov výlučne v letných mesiacoch.Snažia sa tak propagovať krásy jesenného a zimného obdobia v Slovenskom raji a na južnom Spiši, a tak návštevníkov nabádať k ich objaveniu.