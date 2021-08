Kučová sa lúči s turnajom WTA v Kluži, vo štvrťfinále dvojhry nestačila na Sherifovú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Kristína Kučová na turnaji WTA v rumunskom Kluži nepostúpila do semifinále dvojhry žien. V piatkovom štvrťfinálovom súboji totiž za 68 minút podľahla Egypťanke Mayar Sherifovej pomerne hladko 3:6, 1:6.Tridsaťjedenročná Slovenka v prvom sete prišla o servis v ôsmej hre a súperka následne pri vlastnom podaní premenila druhý setbal. V druhom Kučová stratila servis hneď trikrát a keďže Egypťanka v tomto smere nepochybila ani raz, teší sa z postupu do semifinále.Kristíne Kučovej patrí v aktuálnom rebríčku WTA 118. miesto, prienikom do štvrťfinále v Kluži sa posunie nahor o tri pozície.Vo štvrťfinále sa v Kluži predstaví aj Anna Karolína Schmiedlová , rovnako v piatok vyzve Srbku Aleksandru Kruničovú.