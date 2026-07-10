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Piatok 10.7.2026
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Kam s deťmi v Bratislave, keď sa vám inšpirácia na leto minie?
Horúce dni volajú po výletoch, ale zásoba nápadov sa rýchlo míňa a rodičia riešia rovnakú otázku každý víkend.
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Ak ste preto na tom rovnako, tu je prehľad overených miest, ktoré potešia deti aj rodičov bez dlhého plánovania a bez zbytočného hľadania na internete.
Zoo Bratislava ponúka chládok pod stromami aj exotické zvieratá
Levy, tučniaky, zebry či lemury nadchnú deti od útleho veku a pokojne vydržia pozorovať výbeh aj dlhšie ako plánovaný čas. Areál je rozľahlý a tienistý, takže horúčavy zvládnete v pohode aj s ratolesťami na rukách. Počítajte ale s pohodlnou obuvou, pretože prechádzka po celom areáli trvá aj niekoľko hodín. V každom prípade ide o ideálne miesto na celodenný rodinný program bez zbytočného stresu a s dostatkom miest na oddych.
Bobová dráha na Kolibe spája adrenalín s prechádzkou lesom
Na Kolibu sa dostanete trolejbusom číslo 44, cez víkend vás k dráhe dovezie aj malý autobus 144. Deti do ôsmich rokov jazdia s rodičom v jednom vozíku, staršie si trať vyskúšajú úplne samy. Naspäť vás vždy vytiahne vlek, takže únava zo stúpania neprichádza do úvahy. Tento typ relaxu je skvelá kombinácia lesa a rýchlosti pre celú rodinu.
Lanové centrum na Kolibe preverí obratnosť celej rodiny
423 metrov lanovej dráhy, 42 prekážok rôznej náročnosti a tri lanovky poteší malých aj skúsených športovcov. Cez víkendy a sviatky býva centrum otvorené od jedenástej do šiestej. Je to teda skvelý tip, ak hľadáte odpoveď na otázku, kam v Bratislave vyraziť, ak chcete v jednom dni skombinovať pohyb a výhľady s poriadnou dávkou odvahy.
Vodárenská záhrada schladí deti pri fontáne počas horúcich dní
Zeleň, upravené chodníky a lavičky vytvárajú pokojnú atmosféru vhodnú na piknik aj oddych rodičov. Nechýba detské ihrisko, futbalové ihrisko ani osviežujúca fontána, ktorá príde vhod v tridsaťstupňových horúčavách. Miesto je skvelé aj pre menšie deti, ktoré potrebujú kratšie trasy, dostatok tieňa a pokoj bez preplnených chodníkov.
Skatepark Janka Kráľa priláka mladých športovcov k pohybu
Pod Mostom SNP nájdete jeden z najväčších skateparkov na Slovensku s plochou 1350 metrov štvorcových a rôznymi prekážkami pre začiatočníkov aj pokročilých. Areál víta korčule, skateboardy, kolobežky aj bicykle bez rozdielu. Vedľa skateparku je posilňovacie ihrisko Cvičko, ktoré si obľúbia aj rodičia počas čakania na deti.
Prügerka pri Horskom parku je tichá oáza uprostred mesta
Prüger-Wallnerova záhrada ponúka veľa zelene, preliezky a komunitný domček s občerstvením pre unavené nohy. Je otvorená denne od ôsmej do šiestej, takže sa dá zaradiť aj do rannej alebo podvečernej prechádzky. Ak teda hľadáte inšpiráciu, kam s deťmi v letnej Bratislave bez davov turistov, táto záhrada patrí medzi overené tipy do zápisníka.
Petržalské bunkre spájajú históriu s dobrodružnou prechádzkou
Krátka, nenáročná trasa je vhodná aj pre malé nohy a kočíky, takže sa netreba báť dlhého kvílenia po ceste. Deti spoznajú vojenské pevnosti z prvej polovice dvadsiateho storočia a zároveň sa poriadne vybláznia na čerstvom vzduchu. Vezmite kolobežky, bicykle aj piknikový kôš, výlet zvládnete pokojne aj po obede bez zbytočného zháňania a plánovania vopred.
Plánovanie letných výletov uľahčí pár praktických návykov
Vodu a slnečný krém noste vždy so sebou, pretože ihriská aj lesoparky bývajú bez súvislého tieňa a deti sa rýchlo prehrejú. Ranné hodiny sú na aktívne trasy príjemnejšie ako poludnie, kedy asfalt priam sála a kočíky sa tlačia ťažšie. Väčšinu spomínaných miest obslúži mestská hromadná doprava, takže autom netreba jazdiť ani do centra, ani na okraj mesta. Batoh s náhradným oblečením a desiatou sa vždy oplatí.
Zdroj obrázka: brgfx/magnific.com
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