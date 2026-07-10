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10. júla 2026
Teplotný rekord na Slovensku je oficiálne uznaný, dosiahol hodnotu 41,3 stupňov Celzia
Tagy: Teplotný rekord
Rekord odborníci uznali po dôkladnom preverení certifikácie, umiestnenia a okolia meradiel. Teplotný rekord na Slovensku je oficiálne ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Rekord odborníci uznali po dôkladnom preverení certifikácie, umiestnenia a okolia meradiel.
Teplotný rekord na Slovensku je oficiálne uznaný. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Nový teplotný rekord uznali na štvrtkovom zasadnutí odborníci zo SHMÚ.
Rekord maximálnej teploty vzduchu namerali 30. júna v Kamenici nad Hronom a dosiahol hodnotou 41,3 °C. Rekord odborníci uznali po dôkladnom preverení certifikácie, umiestnenia a okolia meradiel, a po dôkladnej analýze poveternostnej situácie z 30. júna.
Zdroj: SITA.sk - Teplotný rekord na Slovensku je oficiálne uznaný, dosiahol hodnotu 41,3 stupňov Celzia © SITA Všetky práva vyhradené.
Teplotný rekord na Slovensku je oficiálne uznaný. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Nový teplotný rekord uznali na štvrtkovom zasadnutí odborníci zo SHMÚ.
Rekord maximálnej teploty vzduchu namerali 30. júna v Kamenici nad Hronom a dosiahol hodnotou 41,3 °C. Rekord odborníci uznali po dôkladnom preverení certifikácie, umiestnenia a okolia meradiel, a po dôkladnej analýze poveternostnej situácie z 30. júna.
Zdroj: SITA.sk - Teplotný rekord na Slovensku je oficiálne uznaný, dosiahol hodnotu 41,3 stupňov Celzia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Teplotný rekord
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