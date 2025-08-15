Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

15. augusta 2025

Kamenického ministerstvo si vybralo dodávateľa čistiacich služieb za takmer 370-tisíc eur


Ministerstvo financií vybralo v rámci verejného obstarávania spoločnosť Umyto s. r. o. ako dodávateľa čistiacich a upratovacích služieb v priestoroch ...



titulka gettyimages 1442185202 676x397 15.8.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo financií vybralo v rámci verejného obstarávania spoločnosť Umyto s. r. o. ako dodávateľa čistiacich a upratovacích služieb v priestoroch ministerstva. Hodnota rámcovej dohody na obdobie 48 mesiacov dosahuje takmer 370-tisíc eur bez DPH.


Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie čistiacich a upratovacích služieb v administratívnych, prevádzkových a sociálnych priestoroch ministerstva, vrátane denného, týždenného, mesačného, polročného a mimoriadneho upratovania.

Do súťaže sa prihlásilo 11 uchádzačov. Všetci boli mikropodnikmi, malými alebo strednými podnikmi. Víťazná ponuka spoločnosti Umyto s. r. o. bola pre ministerstvo najvýhodnejšia.

Zmluva zahŕňa aj environmentálne a sociálne aspekty, ako je podpora pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnané a osoby so zdravotným postihnutím. Miesto plnenia zákazky je na adrese Štefanovičova 5, Bratislava.

Bratislavská spoločnosť Umyto s.r.o. vznikla v roku 2009, no komplexné upratovacie služby ponúka už od roku 2004. v roku 2023 vykázala stratu niečo cez 16-tisíc eur a tržby zaznamenala vyše 244-tisíc eur.


Zdroj: SITA.sk - Kamenického ministerstvo si vybralo dodávateľa čistiacich služieb za takmer 370-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

