|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 16.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Leonard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. augusta 2025
Rusi pri ukrajinskom meste Dopropilľa ustúpili zo šiestich dedín, zastavil ich Azov
Tagy: vojna na Ukrajine
Ukrajina späť dobyla šesť dedín, ktoré Moskva obsadila počas útoku smerom k mestu Dopropilľa v Doneckej oblasti. Oznámil to v piatok ukrajinský generálny štáb. „Postup nepriateľa zastavili ...
Zdieľať
15.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajina späť dobyla šesť dedín, ktoré Moskva obsadila počas útoku smerom k mestu Dopropilľa v Doneckej oblasti. Oznámil to v piatok ukrajinský generálny štáb.
„Postup nepriateľa zastavili počas ostatných troch dní sily 1. zboru Národnej gardy Ukrajiny Azov spolu so susednými a podriadenými jednotkami,“ uviedol generálny štáb.
Zdroj: SITA.sk - Rusi pri ukrajinskom meste Dopropilľa ustúpili zo šiestich dedín, zastavil ich Azov © SITA Všetky práva vyhradené.
„Postup nepriateľa zastavili počas ostatných troch dní sily 1. zboru Národnej gardy Ukrajiny Azov spolu so susednými a podriadenými jednotkami,“ uviedol generálny štáb.
Zdroj: SITA.sk - Rusi pri ukrajinskom meste Dopropilľa ustúpili zo šiestich dedín, zastavil ich Azov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: vojna na Ukrajine
nasledujúci článok >>
Trump zrušil plán hovoriť s Putinom na Aljaške osamote
Trump zrušil plán hovoriť s Putinom na Aljaške osamote
<< predchádzajúci článok
Kamenického ministerstvo si vybralo dodávateľa čistiacich služieb za takmer 370-tisíc eur
Kamenického ministerstvo si vybralo dodávateľa čistiacich služieb za takmer 370-tisíc eur