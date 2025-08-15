Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.8.2025
 Meniny má Leonard
 24hod.sk    Zo zahraničia

15. augusta 2025

Rusi pri ukrajinskom meste Dopropilľa ustúpili zo šiestich dedín, zastavil ich Azov


Tagy: vojna na Ukrajine

Ukrajina späť dobyla šesť dedín, ktoré Moskva obsadila počas útoku smerom k mestu Dopropilľa v Doneckej oblasti. Oznámil to v piatok ukrajinský generálny štáb. „Postup nepriateľa zastavili ...



russia_ukraine_war_33833 1 676x451 15.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajina späť dobyla šesť dedín, ktoré Moskva obsadila počas útoku smerom k mestu Dopropilľa v Doneckej oblasti. Oznámil to v piatok ukrajinský generálny štáb.


Postup nepriateľa zastavili počas ostatných troch dní sily 1. zboru Národnej gardy Ukrajiny Azov spolu so susednými a podriadenými jednotkami,“ uviedol generálny štáb.


Zdroj: SITA.sk - Rusi pri ukrajinskom meste Dopropilľa ustúpili zo šiestich dedín, zastavil ich Azov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
