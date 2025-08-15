|
Sobota 16.8.2025
Meniny má Leonard
|Denník - Správy
15. augusta 2025
Výdatnosť vody pre horúčavy klesla. Vodárne vyzývajú občanov, aby pitnou vodou neplytvali na bazény či záhrady
Vodárne v Nitre vyzývajú obyvateľov mesta a priľahlých obcí, aby pitnú vodu z verejného vodovou odberali výhradne na účely, na ktoré je určená. Nemajú ňou napúšťať bazény, polievať záhrady a trávniky, ...
15.8.2025 (SITA.sk) - Vodárne v Nitre vyzývajú obyvateľov mesta a priľahlých obcí, aby pitnú vodu z verejného vodovou odberali výhradne na účely, na ktoré je určená. Nemajú ňou napúšťať bazény, polievať záhrady a trávniky, ihriská, umývať autá či polievať verejné priestranstvá.
Ako informovala riaditeľka odštepného závodu Nitra Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) Margita Kršáková, vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok zaznamenali pokles výdatnosti vody na vodných zdrojoch, z ktorých zabezpečujú dodávku pitnej vody.
Upresnila, že tieto opatrenia sa týkajú predovšetkým obyvateľov mesta Nitra a jej mestských častí, obcí Čakajovce, Jelšovce, Výčapy-Opatovce, Dolné Lefantovne, Horné Lefantovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Ivanka pri Nitre, Branč a Čechynce.
„Zároveň upozorňujeme, že aj odberatelia celého územia, kde ZsVS dodáva pitnú vodu verejným vodovodom, by ňou mali šetriť a používať výlučne na pitné a hygienické účely,“ dodala Kršáková.
Zdroj: SITA.sk - Výdatnosť vody pre horúčavy klesla. Vodárne vyzývajú občanov, aby pitnou vodou neplytvali na bazény či záhrady © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Výdatnosť vody pre horúčavy klesla. Vodárne vyzývajú občanov, aby pitnou vodou neplytvali na bazény či záhrady © SITA Všetky práva vyhradené.
