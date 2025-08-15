Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Leonard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. augusta 2025

Výdatnosť vody pre horúčavy klesla. Vodárne vyzývajú občanov, aby pitnou vodou neplytvali na bazény či záhrady


Tagy: Bazén Pitná voda

Vodárne v Nitre vyzývajú obyvateľov mesta a priľahlých obcí, aby pitnú vodu z verejného vodovou odberali výhradne na účely, na ktoré je určená. Nemajú ňou napúšťať bazény, polievať záhrady a trávniky, ...



Zdieľať
pitna voda 676x451 15.8.2025 (SITA.sk) - Vodárne v Nitre vyzývajú obyvateľov mesta a priľahlých obcí, aby pitnú vodu z verejného vodovou odberali výhradne na účely, na ktoré je určená. Nemajú ňou napúšťať bazény, polievať záhrady a trávniky, ihriská, umývať autá či polievať verejné priestranstvá.


Ako informovala riaditeľka odštepného závodu Nitra Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) Margita Kršáková, vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok zaznamenali pokles výdatnosti vody na vodných zdrojoch, z ktorých zabezpečujú dodávku pitnej vody.

Upresnila, že tieto opatrenia sa týkajú predovšetkým obyvateľov mesta Nitra a jej mestských častí, obcí Čakajovce, Jelšovce, Výčapy-Opatovce, Dolné Lefantovne, Horné Lefantovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Ivanka pri Nitre, Branč a Čechynce.

Zároveň upozorňujeme, že aj odberatelia celého územia, kde ZsVS dodáva pitnú vodu verejným vodovodom, by ňou mali šetriť a používať výlučne na pitné a hygienické účely,“ dodala Kršáková.


Zdroj: SITA.sk - Výdatnosť vody pre horúčavy klesla. Vodárne vyzývajú občanov, aby pitnou vodou neplytvali na bazény či záhrady © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bazén Pitná voda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kamenického ministerstvo si vybralo dodávateľa čistiacich služieb za takmer 370-tisíc eur
<< predchádzajúci článok
Moskva na Ukrajine zabíja aj v deň samitu na Aljaške, vyhlásil Zelenskyj

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 