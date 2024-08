Kamenický a Saková ohrozujú našu ekonomickú bezpečnosť. KDH kritizuje ich návštevu v Číne 

22.8.2024 (SITA.sk) - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) kritizuje návštevu ministra financií Ladislava Kamenického Smer-SD ) a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej Hlas-SD ) v Číne, o ktorej podľa kresťanských demokratov slovenská verejnosť takmer nič nevie. Ako ďalej hnutie zdôraznilo, koaličná vláda touto návštevou podkopáva našu národnú ekonomickú bezpečnosť."Opakovane som vyzýval vládu, aby začala pracovať na dlhodobej hospodárskej politike štátu a zvážila schému investícií, ktorá by priniesla jasný smer vývoja, stabilný ekonomický rast, kvalitnú a dobre platenú prácu pre ľudí. Namiesto toho, aby vláda prestala habkať, hľadá spasenie v spolupráci s komunistickou Čínou," povedal opozičný poslanec Jozef Hajko Podľa europoslankyne Miriam Lexmann takzvaná suverénna zahraničná politika vlády Roberta Fica skutočne znamená, že nás robí zraniteľnejšími voči vplyvu totalitných režimov."Zo skúseností iných krajín vieme, že neraz museli z takýchto investícií vycúvať, keďže neprinášajú ani kvalitnú prácu a navyše likvidujú domáce firmy. Takéto investície sú aj tak napojené na čínske dodávateľské reťazce, čím často znamenajú minimálny prínos pre krajinu, kam prichádzajú. Napriek týmto skutočnostiam ministri vlády Roberta Fica takýmito krokmi doslova hazardujú so živobytím ľudí v časoch, keď už aj tak majú mnohé rodiny na Slovensku hlboko do vrecka,” vyhlásila europoslankyňa.