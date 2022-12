Nastúpi hviezdny Neymar do osemfinále? Fanúšikovia z tribún posielali pozitívnu energiu legendárnemu Pelému

Slová volil opatrne

Šanca pre ostatných

Pozitívna energia pre Pelého

3.12.2022 (Webnoviny.sk) - Piatkovú prehru brazílskej reprezentácie s výberom afrického Kamerunu 0:1 na majstrovstvách sveta v Katare sledovala naživo so spoluhráčmi aj zranená hviezda Neymar a v sobotu absolvuje aj tréning. Tridsaťročný zakončovateľ francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain si poškodil väzy v pravom členku v úvodnom vystúpení "kanárikov" na turnaji, v ktorom zdolali Srbov 2:0. Druhý súboj proti Švajčiarom, rovnako víťazný, sledoval pre horúčku iba z postele.Keď tímový lekár Rodrigo Lasmar v piatok večer hovoril o Neymarovom zdravotnom stave, znel síce optimisticky, no slová volil opatrne. Podľa neho je príliš skoro hovoriť o tom či bude pripravený hrať v pondelkovom osemfinálovom súboji proti výberu Kórejskej republiky.Okrem Neymara sa na sobotňajšom tréningu objaví aj ďalší zranený Brazílčan - ľavý obranca Alex Sandro.„Obaja sa na ihrisku dostanú do kontaktu s loptou a uvidíme, ako budú reagovať," povedal Lasmar.Neymar s loptou pracoval už v piatok, udialo sa tak priamo v hoteli brazílskej výpravy na turnaji.Brazílčania v piatok utrpeli prvú prehru s africkým tímom v histórii MS. Už pred zápasom však mali istotu postupu, preto si tréner Tite mohol dovoliť premiešať zostavu a šancu dal menej vyťažovaným hráčom.Počas spomenutého duelu fanúšikovia juhoamerického výberu vyjadrili podporu legende brazílskeho a svetového futbalu Pelému. Už 82-ročný niekdajší virtuóz sa totiž aktuálne nachádza v nemocnici v Sao Paule, kde sa lekári snažili upraviť jeho liečbu rakoviny hrubého čreva.Medzičasom už mal ísť domov, no infekcia dýchacích ciest bola proti. Podľa lekárov je jeho stav stabilizovaný, nepotrebuje špeciálnu opateru a cíti sa stále lepšie.„Je smutné počuť také správy o Pelém v deň, keď hrá Brazília zápas na svetovom šampionáte. Radi by sme mu na diaľku poslali pozitívnu energiu," povedal 41-ročný priaznivec Rafael Bistelli.V hľadisku štadióna nechýbali transparenty a rôzne obrázky na podporu legendy. Dokonca aj na jednej budove v blízkosti štadióna sa objavil veľký obrázok Pelého s nápismi "Rýchle uzdravenie" či "Milujeme Pelého".V minulosti futbalová hviezda sa priaznivcom prihovorila vo štvrtok prostredníctvom Instagramu. „Priatelia. Som v nemocnici na pravidelnej prehliadke. Je krásne, keď dostávam povzbudzujúce správy. Ďakujem každému, kto mi posiela pozitívnu energiu," napísal.