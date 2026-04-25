 Sobota 25.4.2026
 24hod.sk    Z domova

25. apríla 2026

Kriminalisti objasnili sériu vlámaní do áut, páchateľ si vyberal najmä VW Caddy – FOTO


Obvinený sa prevažne v nočných hodinách zameriaval na vozidlá s nákladným priestorom, najmä na vozidlá typu VW Caddy. Kriminalisti z Okresného ...



25.4.2026 (SITA.sk) - Obvinený sa prevažne v nočných hodinách zameriaval na vozidlá s nákladným priestorom, najmä na vozidlá typu VW Caddy.


Kriminalisti z Okresného riaditeľstva PZ v Bánovciach nad Bebravou objasnili sériu krádeží, ku ktorým dochádzalo od septembra 2025 až do marca tohto roku. Vyšetrovateľ obvinil 34-ročného muža z prečinu krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Spracoval tiež podnet na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil. Obvinený sa prevažne v nočných hodinách zameriaval na vozidlá s nákladným priestorom, najmä na vozidlá typu VW Caddy. Niektoré z nich sa stali terčom jeho útokov opakovane.

Na vozidlách rozbíjal sklenené výplne zadných dverí, cez ktoré sa dostal do batožinového priestoru, odkiaľ odcudzil najmä stavebné, elektrické a iné pracovné náradie. Odcudzené veci následne predával prostredníctvom sociálnej siete rôznym osobám. Svojím konaním spôsobil štyrom poškodeným celkovú škodu presahujúcu 700 eur, pričom škoda na poškodených vozidlách taktiež presiahla túto sumu,“ informovala hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Petra Klenková.

Policajti ho zadržali po poslednom skutku z 18. apríla 2026, kedy v nočných hodinách na parkovisku v Bánovciach nad Bebravou poškodil sklenenú výplň zadných dverí riadne uzamknutého vozidla Peugeot Rifter a z jeho batožinového priestoru odcudzil pracovné náradie. Následne z miesta odišiel cez poľnú cestu, pričom časť náradia pre jeho hmotnosť odhodil a zvyšok ukryl u známeho, odkiaľ ho neskôr predal. Škoda spôsobená len týmto skutkom bola vyčíslená na 1660 eur za odcudzené veci a 721 eur za poškodenie vozidla.

Zároveň bolo zistené, že obvinený bol už v minulosti za obdobnú trestnú činnosť odsúdený, pričom mu bol uložený podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou lehotou v trvaní dvoch rokov.


Zdroj: SITA.sk - Kriminalisti objasnili sériu vlámaní do áut, páchateľ si vyberal najmä VW Caddy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

