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23. júla 2026
Kampaň Do práce na bicykli má za sebou trinásty ročník, zapojilo sa rekordných 15-tisíc účastníkov
Tagy: Bicykel Do práce na bicykli Kampaň
Súťažiaci spolu na bicykli, pešo či verejnou osobnou dopravou prešli takmer 3 milióny kilometrov a ušetrili 671 ton CO2. Kampaň Do práce na bicykli má za sebou svoj 13. ročník. Tento rok sa zapojilo ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Súťažiaci spolu na bicykli, pešo či verejnou osobnou dopravou prešli takmer 3 milióny kilometrov a ušetrili 671 ton CO2.
Kampaň Do práce na bicykli má za sebou svoj 13. ročník. Tento rok sa zapojilo rekordných 15-tisíc účastníkov. Cieľom kampane je vymeniť auto za bicykel, chôdzu, verejnú osobnú dopravu alebo ich kombináciu pri každodennej ceste do práce.
„Kampaň Do práce na bicykli prináša svoje ovocie. Mnohé samosprávy si v poslednom období vybudovali prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti bezpečnú cyklodopravnú infraštruktúru a umožnili tak svojim obyvateľom a zamestnancom sídliacim na ich území využívať bicykel, prípadne spojiť cestu aj s verejnou osobnou, predovšetkým železničnou dopravou,“ priblížil národný cyklokoordinátor Peter Klučka.
Do kampane sa zapojilo 15 226 súťažiacich, 1 256 zamestnávateľov a 4 464 tímov. Súťažiaci spolu na bicykli, pešo či verejnou osobnou dopravou prešli takmer 3 milióny kilometrov a ušetrili 671 ton CO2.
V kategórii Aktívna samospráva sa na prvom mieste umiestnilo mesto Dolný Kubín. Druhú priečku obsadilo mesto Sládkovičovo a tretie miesto mesto Trenčín.
Medzi zamestnávateľmi s počtom zamestnancov nad 250 tento rok zvíťazila spoločnosť Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. Za ňou sa umiestnila spoločnosť Bekaert Hlohovec, a.s., a tretie miesto obsadilo mesto Trnava.
V kategórii zamestnávateľov s počtom zamestnancov do 249 zvíťazila Základná škola J. G. Tajovského v Senci. Druhé miesto patrí spoločnosti GGB Slovakia s.r.o. a tretie miesto obsadila obec Beluša.
Ocenenie v kategórii Víťazný samosprávny kraj získal Trenčiansky samosprávny kraj. Na druhom mieste sa umiestnil Bratislavský samosprávny kraj a tretie miesto obsadil Žilinský samosprávny kraj.
Zdroj: SITA.sk - Kampaň Do práce na bicykli má za sebou trinásty ročník, zapojilo sa rekordných 15-tisíc účastníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Kampaň Do práce na bicykli má za sebou svoj 13. ročník. Tento rok sa zapojilo rekordných 15-tisíc účastníkov. Cieľom kampane je vymeniť auto za bicykel, chôdzu, verejnú osobnú dopravu alebo ich kombináciu pri každodennej ceste do práce.
Rozvoj cyklodopravnej infraštruktúry
„Kampaň Do práce na bicykli prináša svoje ovocie. Mnohé samosprávy si v poslednom období vybudovali prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti bezpečnú cyklodopravnú infraštruktúru a umožnili tak svojim obyvateľom a zamestnancom sídliacim na ich území využívať bicykel, prípadne spojiť cestu aj s verejnou osobnou, predovšetkým železničnou dopravou,“ priblížil národný cyklokoordinátor Peter Klučka.
Do kampane sa zapojilo 15 226 súťažiacich, 1 256 zamestnávateľov a 4 464 tímov. Súťažiaci spolu na bicykli, pešo či verejnou osobnou dopravou prešli takmer 3 milióny kilometrov a ušetrili 671 ton CO2.
V kategórii Aktívna samospráva sa na prvom mieste umiestnilo mesto Dolný Kubín. Druhú priečku obsadilo mesto Sládkovičovo a tretie miesto mesto Trenčín.
Víťazi kategórií
Medzi zamestnávateľmi s počtom zamestnancov nad 250 tento rok zvíťazila spoločnosť Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. Za ňou sa umiestnila spoločnosť Bekaert Hlohovec, a.s., a tretie miesto obsadilo mesto Trnava.
V kategórii zamestnávateľov s počtom zamestnancov do 249 zvíťazila Základná škola J. G. Tajovského v Senci. Druhé miesto patrí spoločnosti GGB Slovakia s.r.o. a tretie miesto obsadila obec Beluša.
Ocenenie v kategórii Víťazný samosprávny kraj získal Trenčiansky samosprávny kraj. Na druhom mieste sa umiestnil Bratislavský samosprávny kraj a tretie miesto obsadil Žilinský samosprávny kraj.
Zdroj: SITA.sk - Kampaň Do práce na bicykli má za sebou trinásty ročník, zapojilo sa rekordných 15-tisíc účastníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bicykel Do práce na bicykli Kampaň
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