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23. júla 2026
Zlatník zastrelil dvoch lupičov a skončil vo väzení. Prípad zjednotil taliansku krajnú pravicu
Verdikt nad Mariom Roggerom sa stal jednou z hlavných tém predvolebnej kampane. Pravicové strany chcú po jeho prípade rozšíriť právo na nutnú obranu. Rozsudok nad talianskym zlatníkom Mariom Roggerom, ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Verdikt nad Mariom Roggerom sa stal jednou z hlavných tém predvolebnej kampane. Pravicové strany chcú po jeho prípade rozšíriť právo na nutnú obranu.
Rozsudok nad talianskym zlatníkom Mariom Roggerom, ktorého súd minulý týždeň odsúdil na takmer 15 rokov väzenia za zabitie dvoch lupičov po prepade jeho obchodu, sa stal jednou z hlavných tém predvolebného zápasu talianskej pravice.
Krajne pravicová strana Budúcnosť národa (FN) aj Liga premiérky Giorgie Meloniovej tento týždeň predložili do parlamentu návrhy na rozšírenie práva na nutnú obranu.
Roggera v roku 2021 prepadli traja páchatelia, ktorí mierili zbraňami na jeho rodinu. Neskôr sa ukázalo, že zbrane boli atrapami.
Keď lupiči z predajne utekali s korisťou, zlatník ich prenasledoval. Jedného zastrelil v únikovom aute, druhého po dolapení usmrtil a tretieho postrelil do nohy.
Líder Ligy Matteo Salvini navštívil Roggera vo väzení a naznačil, že by mohol kandidovať za jeho stranu v budúcoročných parlamentných voľbách. FN medzitým označuje prípad za dôkaz potreby posilniť ochranu občanov, ktorí bránia seba a svoj majetok.
„Medzi lupičmi a zúfalými občanmi, ktorí sa bránia, budeme my skutoční pravičiari vždy stáť na strane dobra,“ vyhlásil poslanec FN Rossano Sasso pri predstavovaní návrhu zákona.
Podľa politológa Giovanniho Orsinu z rímskej Univerzity Luiss ide predovšetkým o súboj o pravicového voliča.
FN bývalého armádneho generála Roberta Vannacciho od svojho februárového vzniku výrazne posilňuje v prieskumoch a predstihla Salviniho Ligu, čím komplikuje predvolebnú stratégiu Meloniovej.
Do sporu sa zapojili aj predstavitelia vládnej strany Bratia Talianska. Minister spravodlivosti Carlo Nordio požiadal prezidenta o omilostenie Roggera, zatiaľ čo minister obrany Guido Crosetto označil rozsudok za nespravodlivý. Opozícia tento krok kritizovala ako neprípustný tlak na hlavu štátu.
Združenie talianskych sudcov ANM upozornilo, že sudcovia rozhodujúci v prípade čelia vyhrážkam, urážkam a nenávistným odkazom. Predseda opozičnej strany +Európa Riccardo Magi obvinil pravicu z populistickej kampane.
„Zdá sa, že Vannacci je už skutočným lídrom talianskej pravice – lídrom, ktorý čaká na svoju príležitosť prevziať jej vedenie, zatiaľ čo ostatní iba preberajú jeho návrhy,“ povedal Magi.
Zdroj: SITA.sk - Zlatník zastrelil dvoch lupičov a skončil vo väzení. Prípad zjednotil taliansku krajnú pravicu © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozsudok nad talianskym zlatníkom Mariom Roggerom, ktorého súd minulý týždeň odsúdil na takmer 15 rokov väzenia za zabitie dvoch lupičov po prepade jeho obchodu, sa stal jednou z hlavných tém predvolebného zápasu talianskej pravice.
Krajne pravicová strana Budúcnosť národa (FN) aj Liga premiérky Giorgie Meloniovej tento týždeň predložili do parlamentu návrhy na rozšírenie práva na nutnú obranu.
Mierili na rodinu
Roggera v roku 2021 prepadli traja páchatelia, ktorí mierili zbraňami na jeho rodinu. Neskôr sa ukázalo, že zbrane boli atrapami.
Keď lupiči z predajne utekali s korisťou, zlatník ich prenasledoval. Jedného zastrelil v únikovom aute, druhého po dolapení usmrtil a tretieho postrelil do nohy.
Salvini bol na návšteve
Líder Ligy Matteo Salvini navštívil Roggera vo väzení a naznačil, že by mohol kandidovať za jeho stranu v budúcoročných parlamentných voľbách. FN medzitým označuje prípad za dôkaz potreby posilniť ochranu občanov, ktorí bránia seba a svoj majetok.
„Medzi lupičmi a zúfalými občanmi, ktorí sa bránia, budeme my skutoční pravičiari vždy stáť na strane dobra,“ vyhlásil poslanec FN Rossano Sasso pri predstavovaní návrhu zákona.
Voľby sa blížia
Podľa politológa Giovanniho Orsinu z rímskej Univerzity Luiss ide predovšetkým o súboj o pravicového voliča.
FN bývalého armádneho generála Roberta Vannacciho od svojho februárového vzniku výrazne posilňuje v prieskumoch a predstihla Salviniho Ligu, čím komplikuje predvolebnú stratégiu Meloniovej.
Do sporu sa zapojili aj predstavitelia vládnej strany Bratia Talianska. Minister spravodlivosti Carlo Nordio požiadal prezidenta o omilostenie Roggera, zatiaľ čo minister obrany Guido Crosetto označil rozsudok za nespravodlivý. Opozícia tento krok kritizovala ako neprípustný tlak na hlavu štátu.
Vyhrážajú sa sudcom
Združenie talianskych sudcov ANM upozornilo, že sudcovia rozhodujúci v prípade čelia vyhrážkam, urážkam a nenávistným odkazom. Predseda opozičnej strany +Európa Riccardo Magi obvinil pravicu z populistickej kampane.
„Zdá sa, že Vannacci je už skutočným lídrom talianskej pravice – lídrom, ktorý čaká na svoju príležitosť prevziať jej vedenie, zatiaľ čo ostatní iba preberajú jeho návrhy,“ povedal Magi.
Zdroj: SITA.sk - Zlatník zastrelil dvoch lupičov a skončil vo väzení. Prípad zjednotil taliansku krajnú pravicu © SITA Všetky práva vyhradené.
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