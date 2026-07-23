Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oľga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. júla 2026

Zlatník zastrelil dvoch lupičov a skončil vo väzení. Prípad zjednotil taliansku krajnú pravicu


Tagy: Krajná pravica Lupiči Ozbrojená lúpež Talianska premiérka Talianska vláda Zlatníctvo

Verdikt nad Mariom Roggerom sa stal jednou z hlavných tém predvolebnej kampane. Pravicové strany chcú po jeho prípade rozšíriť právo na nutnú obranu. Rozsudok nad talianskym zlatníkom Mariom Roggerom, ...



Zdieľať
gettyimages 2182042444 676x451 23.7.2026 (SITA.sk) - Verdikt nad Mariom Roggerom sa stal jednou z hlavných tém predvolebnej kampane. Pravicové strany chcú po jeho prípade rozšíriť právo na nutnú obranu.


Rozsudok nad talianskym zlatníkom Mariom Roggerom, ktorého súd minulý týždeň odsúdil na takmer 15 rokov väzenia za zabitie dvoch lupičov po prepade jeho obchodu, sa stal jednou z hlavných tém predvolebného zápasu talianskej pravice.

Krajne pravicová strana Budúcnosť národa (FN) aj Liga premiérky Giorgie Meloniovej tento týždeň predložili do parlamentu návrhy na rozšírenie práva na nutnú obranu.

Mierili na rodinu


Roggera v roku 2021 prepadli traja páchatelia, ktorí mierili zbraňami na jeho rodinu. Neskôr sa ukázalo, že zbrane boli atrapami.

Keď lupiči z predajne utekali s korisťou, zlatník ich prenasledoval. Jedného zastrelil v únikovom aute, druhého po dolapení usmrtil a tretieho postrelil do nohy.

Salvini bol na návšteve


Líder Ligy Matteo Salvini navštívil Roggera vo väzení a naznačil, že by mohol kandidovať za jeho stranu v budúcoročných parlamentných voľbách. FN medzitým označuje prípad za dôkaz potreby posilniť ochranu občanov, ktorí bránia seba a svoj majetok.

„Medzi lupičmi a zúfalými občanmi, ktorí sa bránia, budeme my skutoční pravičiari vždy stáť na strane dobra,“ vyhlásil poslanec FN Rossano Sasso pri predstavovaní návrhu zákona.

Voľby sa blížia


Podľa politológa Giovanniho Orsinu z rímskej Univerzity Luiss ide predovšetkým o súboj o pravicového voliča.

FN bývalého armádneho generála Roberta Vannacciho od svojho februárového vzniku výrazne posilňuje v prieskumoch a predstihla Salviniho Ligu, čím komplikuje predvolebnú stratégiu Meloniovej.

Do sporu sa zapojili aj predstavitelia vládnej strany Bratia Talianska. Minister spravodlivosti Carlo Nordio požiadal prezidenta o omilostenie Roggera, zatiaľ čo minister obrany Guido Crosetto označil rozsudok za nespravodlivý. Opozícia tento krok kritizovala ako neprípustný tlak na hlavu štátu.

Vyhrážajú sa sudcom


Združenie talianskych sudcov ANM upozornilo, že sudcovia rozhodujúci v prípade čelia vyhrážkam, urážkam a nenávistným odkazom. Predseda opozičnej strany +Európa Riccardo Magi obvinil pravicu z populistickej kampane.

„Zdá sa, že Vannacci je už skutočným lídrom talianskej pravice – lídrom, ktorý čaká na svoju príležitosť prevziať jej vedenie, zatiaľ čo ostatní iba preberajú jeho návrhy,“ povedal Magi.


Zdroj: SITA.sk - Zlatník zastrelil dvoch lupičov a skončil vo väzení. Prípad zjednotil taliansku krajnú pravicu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krajná pravica Lupiči Ozbrojená lúpež Talianska premiérka Talianska vláda Zlatníctvo
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trump pohrozil Iránu tvrdou vojenskou odvetou za ďalšie útoky Húsíov na lode
<< predchádzajúci článok
Kampaň Do práce na bicykli má za sebou trinásty ročník, zapojilo sa rekordných 15-tisíc účastníkov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 