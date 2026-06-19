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19. júna 2026
Patovú situáciu vyriešili náhradníci. Švajčiari zdecimovali zlomenú Bosnu a Hercegovinu v poslednej 20-minútovke – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026
Krajný obranca Silvan Widmer uznal, že záujem o mladíkov ako Manzambi bude pravdepodobne rásť, aby zohrali väčšiu úlohu. Náhradníci Johan Manzambi a Ruben Vargas doviedli Švajčiarsko k víťazstvu ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Krajný obranca Silvan Widmer uznal, že záujem o mladíkov ako Manzambi bude pravdepodobne rásť, aby zohrali väčšiu úlohu.
Náhradníci Johan Manzambi a Ruben Vargas doviedli Švajčiarsko k víťazstvu 4:1 nad Bosnou a Hercegovinou, ktorá duel dohrávala s desiatimi mužmi.
Triumf dal Švajčiarom veľkú šancu na postup do vyraďovacej fázy ako jeden z dvoch najlepších tímov v skupine B. Pred nimi je len domáca Kanada s lepším skóre.
Na štadióne SoFi bola dlho patová situácia, ktorú prelomil skvelými taktickými striedaniami tréner Helvétov Murat Yakin v 71. minúte. Už o tri minúty neskôr otvoril skóre mladík Manzambi. Bol to jeho prvý dotyk na ihrisku.
Neskôr rozhodca vylúčil Tarika Muharemoviča za zúfalý zákrok na Breela Embola, ktorý sa prebojoval až k bráne a zatiahol "ručnú brzdu". To definitívne zdeptalo šancu Bosniakov na dobrý výsledok.
Do začiatku nadstaveného času pridali Švajčiari ďalšie dva góly, presadili sa spomenutí náhradníci Vargas a Manzambi. Hoci Balkánci znížili krásnym volejom Ermina Mamhiča, tak ešte raz inkasovali z penalty Granita Xhaku.
Do USA cestovalo mnoho Bosniakov, keďže ich krajina hrá len na druhých majstrovstvách sveta v histórii.
Modré more zaplavilo impozantný štadión a prehlušilo švajčiarskych fanúšikov, s výnimkou jedného muža oblečeného ako krava, ktorý vzdorovito hrkal svojím nadrozmerným zvoncom.
V zápase hral do 64. minúty aj 40-ročný Edin Džeko, ktorý si vytvoril pár šancí, inak bol však neviditeľný a duel mu nevyšiel podľa predstáv. Kouč sa ho tak rozhodol stiahnuť z trávnika.
"Úprimne, je to neuveriteľné – sú to prvé dva góly v mojej kariére. A keď sa to podarí na majstrovstvách sveta, najmä po tom, čo sme nezačali najlepšie? Úprimne, je to splnený detský sen," povedal nadšený Manzambi.
Dvadsaťročný záložník hrá v nemeckej lige a minulý mesiac doviedol Freiburg do finále Európskej ligy. Všestranná mladá hviezda, typicky stredopoliar hrajúci v poli, bol poslaný na pozíciu krídelníka.
"Tréner mi povedal, aby som nechal svoj talent zažiariť, a myslím si, že som to ukázal najlepšie, ako som vedel. Úprimne, keď bola lopta vo vzduchu v šestnástke, nevidel som inú možnosť. Ale vďaka Bohu, lopta šla do brány," uviedol Manzambi.
"Naučil sa hrať na ulici. Potrebuje byť viac štruktúrovaný, ale v tom robí pokroky. Potrebuje viac času, aby poznal všetky detaily. Musí byť disciplinovanejší," prezradil tréner Yakin. Aj preto v základnej zostave najprv nasadil skúsenejšieho Fabiana Riedera.
Krajný obranca Silvan Widmer uznal, že záujem o mladíkov ako Manzambi bude pravdepodobne rásť, aby zohrali väčšiu úlohu.
"Vo futbale potrebujete kombináciu skúseností a mladých hráčov, ktorí tieto zručnosti majú. Bolo pre nás kľúčové dostať na ihrisko týchto vynikajúcich hráčov, ktorí dokážu rozhodovať zápasy," doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Patovú situáciu vyriešili náhradníci. Švajčiari zdecimovali zlomenú Bosnu a Hercegovinu v poslednej 20-minútovke – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Náhradníci Johan Manzambi a Ruben Vargas doviedli Švajčiarsko k víťazstvu 4:1 nad Bosnou a Hercegovinou, ktorá duel dohrávala s desiatimi mužmi.
Triumf dal Švajčiarom veľkú šancu na postup do vyraďovacej fázy ako jeden z dvoch najlepších tímov v skupine B. Pred nimi je len domáca Kanada s lepším skóre.
Na štadióne SoFi bola dlho patová situácia, ktorú prelomil skvelými taktickými striedaniami tréner Helvétov Murat Yakin v 71. minúte. Už o tri minúty neskôr otvoril skóre mladík Manzambi. Bol to jeho prvý dotyk na ihrisku.
Neskôr rozhodca vylúčil Tarika Muharemoviča za zúfalý zákrok na Breela Embola, ktorý sa prebojoval až k bráne a zatiahol "ručnú brzdu". To definitívne zdeptalo šancu Bosniakov na dobrý výsledok.
Do začiatku nadstaveného času pridali Švajčiari ďalšie dva góly, presadili sa spomenutí náhradníci Vargas a Manzambi. Hoci Balkánci znížili krásnym volejom Ermina Mamhiča, tak ešte raz inkasovali z penalty Granita Xhaku.
Množstvo priaznivcov
Do USA cestovalo mnoho Bosniakov, keďže ich krajina hrá len na druhých majstrovstvách sveta v histórii.
Modré more zaplavilo impozantný štadión a prehlušilo švajčiarskych fanúšikov, s výnimkou jedného muža oblečeného ako krava, ktorý vzdorovito hrkal svojím nadrozmerným zvoncom.
V zápase hral do 64. minúty aj 40-ročný Edin Džeko, ktorý si vytvoril pár šancí, inak bol však neviditeľný a duel mu nevyšiel podľa predstáv. Kouč sa ho tak rozhodol stiahnuť z trávnika.
Pamätný volej
"Úprimne, je to neuveriteľné – sú to prvé dva góly v mojej kariére. A keď sa to podarí na majstrovstvách sveta, najmä po tom, čo sme nezačali najlepšie? Úprimne, je to splnený detský sen," povedal nadšený Manzambi.
Dvadsaťročný záložník hrá v nemeckej lige a minulý mesiac doviedol Freiburg do finále Európskej ligy. Všestranná mladá hviezda, typicky stredopoliar hrajúci v poli, bol poslaný na pozíciu krídelníka.
"Tréner mi povedal, aby som nechal svoj talent zažiariť, a myslím si, že som to ukázal najlepšie, ako som vedel. Úprimne, keď bola lopta vo vzduchu v šestnástke, nevidel som inú možnosť. Ale vďaka Bohu, lopta šla do brány," uviedol Manzambi.
Vhodná kombinácia
"Naučil sa hrať na ulici. Potrebuje byť viac štruktúrovaný, ale v tom robí pokroky. Potrebuje viac času, aby poznal všetky detaily. Musí byť disciplinovanejší," prezradil tréner Yakin. Aj preto v základnej zostave najprv nasadil skúsenejšieho Fabiana Riedera.
Krajný obranca Silvan Widmer uznal, že záujem o mladíkov ako Manzambi bude pravdepodobne rásť, aby zohrali väčšiu úlohu.
"Vo futbale potrebujete kombináciu skúseností a mladých hráčov, ktorí tieto zručnosti majú. Bolo pre nás kľúčové dostať na ihrisko týchto vynikajúcich hráčov, ktorí dokážu rozhodovať zápasy," doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Patovú situáciu vyriešili náhradníci. Švajčiari zdecimovali zlomenú Bosnu a Hercegovinu v poslednej 20-minútovke – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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