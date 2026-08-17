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17. augusta 2026
Kanaďan Miller verí v titul, preto prikývol na pokračovanie v Žiline
Brenden Miller pokračuje v tíme Vlci Žilina, aj keď so zmenenou rolou. Žilinskí vlci oznámili príchod hráča, ktorý nie je posila v pravom zmysle slova. Kanadský obranca Brenden Miller ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Brenden Miller pokračuje v tíme Vlci Žilina, aj keď so zmenenou rolou.
Žilinskí vlci oznámili príchod hráča, ktorý nie je posila v pravom zmysle slova.
Kanadský obranca Brenden Miller totiž po dvoch sezónach strávených pod Dubňom pokračuje v tíme Milana Bartoviča aj v ročníku 2026/2027.
Dnes 32–ročný Miller prišiel do Žiliny pred sezónou 2024/2025 a počas uplynulých dvoch rokov sa zaradil k stabilným hráčom defenzívy. V sezóne 2025/26 nastúpil v základnej časti 39 zápasov, v ktorých zaznamenal 2 góly a 14 asistencií. V šiestich dueloch play-off pridal bilanciu 1+1.
"S Brendenom sme po sezóne prebrali jeho silné stránky, ale aj oblasti, s ktorými sme v minulej sezóne neboli spokojní. Počas leta na sebe zapracoval, prejavil záujem o návrat a chuť ukázať, že dokáže byť pre tím konzistentne prínosný. Pri jeho návrate zohralo dôležitú úlohu akceptovanie jeho roly v tíme, zmenený prístup a podpora kabíny. Je to ďalší krok k posilneniu defenzívy, pričom naďalej hľadáme ešte dvoch obrancov,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu František Skladaný na webe Vlkov Žilina.
"Som nadšený, že sa vraciam späť do Žiliny a budem môcť opäť hrať pred takými vášnivými fanúšikmi. Už sa neviem dočkať, kedy dorazím, začnem pracovať a rozbehnem to naplno. Verím, že sa nám podarí priniesť majstrovský titul do mesta, ktoré si ho naozaj zaslúži," odkázal Miller žilinským fanúšikom.
Vlci Žilina v nováčikovskej sezóne 2024/2025 vybojovali bronzovú medailu v slovenskej najvyššej súťaži. O rok neskôr sa skončila ich púť vo štvrťfinále na hokejistoch Popradu.
Zdroj: SITA.sk - Kanaďan Miller verí v titul, preto prikývol na pokračovanie v Žiline © SITA Všetky práva vyhradené.
Žilinskí vlci oznámili príchod hráča, ktorý nie je posila v pravom zmysle slova.
Kanadský obranca Brenden Miller totiž po dvoch sezónach strávených pod Dubňom pokračuje v tíme Milana Bartoviča aj v ročníku 2026/2027.
Dnes 32–ročný Miller prišiel do Žiliny pred sezónou 2024/2025 a počas uplynulých dvoch rokov sa zaradil k stabilným hráčom defenzívy. V sezóne 2025/26 nastúpil v základnej časti 39 zápasov, v ktorých zaznamenal 2 góly a 14 asistencií. V šiestich dueloch play-off pridal bilanciu 1+1.
Akceptovanie roly
"S Brendenom sme po sezóne prebrali jeho silné stránky, ale aj oblasti, s ktorými sme v minulej sezóne neboli spokojní. Počas leta na sebe zapracoval, prejavil záujem o návrat a chuť ukázať, že dokáže byť pre tím konzistentne prínosný. Pri jeho návrate zohralo dôležitú úlohu akceptovanie jeho roly v tíme, zmenený prístup a podpora kabíny. Je to ďalší krok k posilneniu defenzívy, pričom naďalej hľadáme ešte dvoch obrancov,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu František Skladaný na webe Vlkov Žilina.
Verí v zisk titulu
"Som nadšený, že sa vraciam späť do Žiliny a budem môcť opäť hrať pred takými vášnivými fanúšikmi. Už sa neviem dočkať, kedy dorazím, začnem pracovať a rozbehnem to naplno. Verím, že sa nám podarí priniesť majstrovský titul do mesta, ktoré si ho naozaj zaslúži," odkázal Miller žilinským fanúšikom.
Vlci Žilina v nováčikovskej sezóne 2024/2025 vybojovali bronzovú medailu v slovenskej najvyššej súťaži. O rok neskôr sa skončila ich púť vo štvrťfinále na hokejistoch Popradu.
Zdroj: SITA.sk - Kanaďan Miller verí v titul, preto prikývol na pokračovanie v Žiline © SITA Všetky práva vyhradené.
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