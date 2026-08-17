Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elena, Helena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

17. augusta 2026

Kanaďan Miller verí v titul, preto prikývol na pokračovanie v Žiline


Tagy: kanadský obranca pokračovanie Radosť Vlci Žilina

Brenden Miller pokračuje v tíme Vlci Žilina, aj keď so zmenenou rolou. Žilinskí vlci oznámili príchod hráča, ktorý nie je posila v pravom zmysle slova. Kanadský obranca Brenden Miller ...



Zdieľať
miller 676x541 17.8.2026 (SITA.sk) - Brenden Miller pokračuje v tíme Vlci Žilina, aj keď so zmenenou rolou.


Žilinskí vlci oznámili príchod hráča, ktorý nie je posila v pravom zmysle slova.

Kanadský obranca Brenden Miller totiž po dvoch sezónach strávených pod Dubňom pokračuje v tíme Milana Bartoviča aj v ročníku 2026/2027.

Dnes 32–ročný Miller prišiel do Žiliny pred sezónou 2024/2025 a počas uplynulých dvoch rokov sa zaradil k stabilným hráčom defenzívy. V sezóne 2025/26 nastúpil v základnej časti 39 zápasov, v ktorých zaznamenal 2 góly a 14 asistencií. V šiestich dueloch play-off pridal bilanciu 1+1.

https://www.instagram.com/p/DcIq3XUtvg3

Akceptovanie roly


"S Brendenom sme po sezóne prebrali jeho silné stránky, ale aj oblasti, s ktorými sme v minulej sezóne neboli spokojní. Počas leta na sebe zapracoval, prejavil záujem o návrat a chuť ukázať, že dokáže byť pre tím konzistentne prínosný. Pri jeho návrate zohralo dôležitú úlohu akceptovanie jeho roly v tíme, zmenený prístup a podpora kabíny. Je to ďalší krok k posilneniu defenzívy, pričom naďalej hľadáme ešte dvoch obrancov,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu František Skladaný na webe Vlkov Žilina.

Verí v zisk titulu


"Som nadšený, že sa vraciam späť do Žiliny a budem môcť opäť hrať pred takými vášnivými fanúšikmi. Už sa neviem dočkať, kedy dorazím, začnem pracovať a rozbehnem to naplno. Verím, že sa nám podarí priniesť majstrovský titul do mesta, ktoré si ho naozaj zaslúži," odkázal Miller žilinským fanúšikom.

Vlci Žilina v nováčikovskej sezóne 2024/2025 vybojovali bronzovú medailu v slovenskej najvyššej súťaži. O rok neskôr sa skončila ich púť vo štvrťfinále na hokejistoch Popradu.


Zdroj: SITA.sk - Kanaďan Miller verí v titul, preto prikývol na pokračovanie v Žiline © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kanadský obranca pokračovanie Radosť Vlci Žilina
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trpký štart trénera Gattusa v Laziu Rím. Jeho tím vypadol už v 1. kole Talianskeho pohára
<< predchádzajúci článok
Volka zvolili do Komisie športovcov Európskej atletiky. Verí, že niečo môže ovplyvniť

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 