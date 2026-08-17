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17. augusta 2026
Volka zvolili do Komisie športovcov Európskej atletiky. Verí, že niečo môže ovplyvniť
Ján Volko má mandát na štyri roky ako nový člen Komisie športovcov EA. Slovenská atletika zaznamenala na práve skončených majstrovstvách Európy v Birminghame okrem zlata Emmy Zapletalovej na 400 m ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Ján Volko má mandát na štyri roky ako nový člen Komisie športovcov EA.
Slovenská atletika zaznamenala na práve skončených majstrovstvách Európy v Birminghame okrem zlata Emmy Zapletalovej na 400 m prekážok aj diplomatický úspech.
Jána Volka zvolili účastníci šampionátu do Komisie športovcov Európskej atletiky. Informoval o tom Slovenský atletický zväz na sociálnych sieťach.
Slovenského šprintéra si vybrali európski atléti a atlétky spolu s poľskou prekážkarkou Piou Skrzyszowskou, srbskou diaľkarkou Ivanou Španovičovou, švédskou osemstovkárkou Lovisou Lindhovou, talianskou chodkyňou Federicou Curriazziovou, holandským štvorstovkárom Nickom Smidtom, britským šprintérom Nethaneelom Mitchellom-Blakeom a ďalším špecialistom na 400 m Attilom Molnárom z Maďarska.
Osmička dostala mandát a s ním príležitosť ovplyvniť budúcnosť atletiky na starom kontinente na obdobie rokov 2026 – 2030.
"V prvom rade som veľmi vďačný za každý jeden hlas a za dôveru ostatných atlétov. Verím, že budem schopný vniesť triezvy pohľad do európskej atletiky. Môžem vychádzať zo svojej dvanásťročnej praxe aktívneho profesionálneho športovca. Snáď sa mi podarí zlepšiť veci, ktoré nie sú momentálne úplne ideálne.“
ME v Birninghame priniesli pre slovenskú atletiku zlatú medailu po 16 rokoch. Emma Zapletalová na 400 m prekážok zároveň nadviazala na striebornú Gabiku Gajanovú z osemstovky z Ríma, vďaka čomu sa Slovensko delí v medailovej bilancii o lichotivé 16. miesto so Slovinskom.
"Slovenská výprava zaznamenala na ME osem semifinálových štartov, dosiahla 10 umiestnení v prvej dvadsiatke, z toho 8 individuálnych. V bodovaní krajín podľa umiestnení (do 8. priečky) patrí Slovensku 28. miesto s počtom 8 bodov," informoval Slovenský atletický zväz (SAZ).
Na čele medailovej bilancii skončili rovnako ako pred dvoma rokmi Taliani. Tentoraz atléti z Apeninského polostrova vybojovali 10 zlatých, 6 strieborných a 6 bronzových medailí.
Zdroj: SITA.sk - Volka zvolili do Komisie športovcov Európskej atletiky. Verí, že niečo môže ovplyvniť © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská atletika zaznamenala na práve skončených majstrovstvách Európy v Birminghame okrem zlata Emmy Zapletalovej na 400 m prekážok aj diplomatický úspech.
Jána Volka zvolili účastníci šampionátu do Komisie športovcov Európskej atletiky. Informoval o tom Slovenský atletický zväz na sociálnych sieťach.
V partii s Mitchellom-Blakeom
Slovenského šprintéra si vybrali európski atléti a atlétky spolu s poľskou prekážkarkou Piou Skrzyszowskou, srbskou diaľkarkou Ivanou Španovičovou, švédskou osemstovkárkou Lovisou Lindhovou, talianskou chodkyňou Federicou Curriazziovou, holandským štvorstovkárom Nickom Smidtom, britským šprintérom Nethaneelom Mitchellom-Blakeom a ďalším špecialistom na 400 m Attilom Molnárom z Maďarska.
Osmička dostala mandát a s ním príležitosť ovplyvniť budúcnosť atletiky na starom kontinente na obdobie rokov 2026 – 2030.
Vďačný za každý hlas
"V prvom rade som veľmi vďačný za každý jeden hlas a za dôveru ostatných atlétov. Verím, že budem schopný vniesť triezvy pohľad do európskej atletiky. Môžem vychádzať zo svojej dvanásťročnej praxe aktívneho profesionálneho športovca. Snáď sa mi podarí zlepšiť veci, ktoré nie sú momentálne úplne ideálne.“
ME v Birninghame priniesli pre slovenskú atletiku zlatú medailu po 16 rokoch. Emma Zapletalová na 400 m prekážok zároveň nadviazala na striebornú Gabiku Gajanovú z osemstovky z Ríma, vďaka čomu sa Slovensko delí v medailovej bilancii o lichotivé 16. miesto so Slovinskom.
Osemkrát v semifinále
"Slovenská výprava zaznamenala na ME osem semifinálových štartov, dosiahla 10 umiestnení v prvej dvadsiatke, z toho 8 individuálnych. V bodovaní krajín podľa umiestnení (do 8. priečky) patrí Slovensku 28. miesto s počtom 8 bodov," informoval Slovenský atletický zväz (SAZ).
Na čele medailovej bilancii skončili rovnako ako pred dvoma rokmi Taliani. Tentoraz atléti z Apeninského polostrova vybojovali 10 zlatých, 6 strieborných a 6 bronzových medailí.
Zdroj: SITA.sk - Volka zvolili do Komisie športovcov Európskej atletiky. Verí, že niečo môže ovplyvniť © SITA Všetky práva vyhradené.
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