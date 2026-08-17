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 24hod.sk    Šport

17. augusta 2026

Trpký štart trénera Gattusa v Laziu Rím. Jeho tím vypadol už v 1. kole Talianskeho pohára


Tagy: Taliansky pohár

Gennaro Gattuso má za sebou nevydarený debut na lavičke Lazia Rím, jeho klub doma podľahol druholigovej Mantove. Veľkým prekvapením víkendu je vypadnutie Lazia Rím už v 1. kole futbalového Talianskeho ...



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italy_soccer_serie_a_99825 c49f47d905e54bb58b7f6a6c4410a008 scaled 1 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Gennaro Gattuso má za sebou nevydarený debut na lavičke Lazia Rím, jeho klub doma podľahol druholigovej Mantove.


Veľkým prekvapením víkendu je vypadnutie Lazia Rím už v 1. kole futbalového Talianskeho pohára. Nad sily účastníka Serie A a finalistu predchádzajúcej edície podujatia bol druholigový klub Mantova 1911, ktorému podľahol 0:2.

Štyridsaťosemročný tréner Gennaro Gattuso tak odštartoval svoje pôsobenie na lavičke Lazia najhorším možným spôsobom. Klub prevzal koncom júna, len necelé tri mesiace po tom, čo skončil na poste hlavného kormidelníka talianskej reprezentácie.

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Koniec jeho pôsobenia v národnom tíme prišiel po tom, čo Taliani tretíkrát bez prerušenia nepostúpili na majstrovstvá sveta.

Gattuso ešte ako hráč AC Miláno v rokoch 1999 až 2012 získal dva tituly v Serie A a dve trofeje v Lige majstrov. Ako tréner však zatiaľ na podobné úspechy ešte nedosiahol. V minulosti okrem Talianska viedol kluby aj v Španielsku, Chorvátsku, Francúzsku či Grécku.

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Zo všetkých dvanástich klubov Serie A, ktoré sa predstavili v tejto časti Talianskeho pohára, vypadlo iba Lazio. Sedemnásobný víťaz súťaže v predchádzajúcej sezóne prehral až vo finále s Interom Miláno.


Zdroj: SITA.sk - Trpký štart trénera Gattusa v Laziu Rím. Jeho tím vypadol už v 1. kole Talianskeho pohára © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Taliansky pohár
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