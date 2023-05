Kanaďania sú majstri sveta, v poslednej tretine finále MS v hokeji 2023 zlomili odpor Nemcov (video)

Kanaďania majú už 28. zlato

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tri rozhodujúce góly v 3. tretine

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najužitočnejším hráčom lotyšský brankár

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2023 - Tampere (Fínsko)



finále



Kanada - Nemecko 5:0 (1:1, 1:1, 3:0)

Góly: 11. Blais (Krebs, Neighbours), 38. Crouse (Krebs, Weegar), 45. Blais (Glass), 52. Toffoli, 59. Laughton (Quinn, Crouse) - 8. Peterka (Seider, M. Müller), 34. Fischbuch (Kastner, Seider)



Vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Bjork (Švéd.). Macfarlane (USA) - Briganti (USA), Hynek (ČR), 10 470 divákov



Zostavy:

Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Barron, Hunt, Myers, Joseph - Fantilli, Glass, Lucic - Quinn, Laughton, Crouse - Blais, Krebs, Neighbours - Toffoli, McBain, Carcone



Nemecko: Niederberger - Seider, M. Müller, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Szuber, Wagner - Tiffels, Kahun, Peterka - Ehl, Sturm, Soramies - Fischbuch, Kastner, Noebels - Schütz, Stachowiak, Tuomie - Varejcka

Konečné poradie MS 2023:

1. Kanada,



2. Nemecko,



3. Lotyšsko,



4. USA,



5. Švajčiarsko,



6. Švédsko,



7. Fínsko,



8. Česko,



9. Slovensko,



10. Dánsko,



11. Kazachstan,



12. Francúzsko,



13. Nórsko,



14. Rakúsko,



15. Maďarsko,



16. Slovinsko



11. Blais (Krebs, Neighbours), 38. Crouse (Krebs, Weegar), 45. Blais (Glass), 52. Toffoli, 59. Laughton (Quinn, Crouse) - 8. Peterka (Seider, M. Müller), 34. Fischbuch (Kastner, Seider)2:1 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Bjork (Švéd.). Macfarlane (USA) - Briganti (USA), Hynek (ČR), 10 470 divákovMontembeault - Weegar, Middleton, Barron, Hunt, Myers, Joseph - Fantilli, Glass, Lucic - Quinn, Laughton, Crouse - Blais, Krebs, Neighbours - Toffoli, McBain, CarconeNiederberger - Seider, M. Müller, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Szuber, Wagner - Tiffels, Kahun, Peterka - Ehl, Sturm, Soramies - Fischbuch, Kastner, Noebels - Schütz, Stachowiak, Tuomie - Varejcka1. Kanada,2. Nemecko,3. Lotyšsko,4. USA,5. Švajčiarsko,6. Švédsko,7. Fínsko,8. Česko,10. Dánsko,11. Kazachstan,12. Francúzsko,13. Nórsko,14. Rakúsko,15. Maďarsko,16. Slovinsko

28.5.2023 (SITA.sk) - majstrovstiev sveta 2023 , ktoré sa konali vo Fínsku a Lotyšsku. Zverenci trénera Andreho Tourignyho v nedeľňajšom finále vo fínskom Tampere zdolali výber Nemecka, keď rozhodli troma gólmi v tretej tretine.Nemcom nepomohlo ani to, že vo finálovom stretnutí dvakrát viedli. Vo finále sa kanadská reprezentácia predstavila už štvrtýkrát bez prerušenia, v záverečnom súboji turnaja triumfovali aj v roku 2021 v Rige.Nemci v histórii získali druhýkrát zlato, v minulosti ho dosiahli aj v roku 1930. V roku 1953 sa zo striebra tešil výber Západného Nemecka. V novodobej histórii sa Nemci predstavili druhýkrát vo finále vrcholného turnaja, na MS 2023 nepochodili rovnako ako v záverečnom súboji na ZOH 2018.V prvej tretine viedli Nemci od ôsmej minúty zásluhou Johna Peterku, ale Samuel Blais vyrovnal o tri minúty neskôr. Nemecký výber pridal druhý presný zásah v 34. minúte, do listiny strelcov sa zapísal Daniel Fischbuch. Aj na tento gól však výber "krajiny javorového listu" odpovedal rýchlo, po necelých štyroch minútach vyrovnal v početnej výhode Lawson Cruise.V ofenzíve kanadský tím gólovo explodoval v tretej časti - víťazný gól dal Samuel Blais, poistku Tyler Toffoli a konečnú podobu výsledku dal do prázdnej bránky Scott Laughton., ktorý svoj tím "ťahal" naprieč celým turnajom. Stal sa aj najlepším gólmanom podľa akreditovaných novinárov a vyhlásili ho tiež za najlepšieho na svojom poste podľa direktoriátu turnaja.Vo výbere All Stars mu spoločnosť robia obrancovia MacKenzie Weegar, Moritz Seider a útočníci John Peterka, Rocco Grimaldi a osemgólový topkanonier turnaja Dominik Kubalík. Podľa direktoriátu sa najlepším bekom stal Weegara najlepším útočníkom Peterka, s desiatimi bodmi najproduktívnejší Nemec na turnaji.