|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Patrik, Patrícia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. júla 2026
Kanaďanka McIntoshová prekonala svetový rekord na 200 m motýlik, najstarší medzi ženami
Summer McIntoshová zaznamenala historické maximum v domácom prostredí na národnom šampionáte. Kanaďanka Summer McIntoshová prekonala plavecký svetový rekord na 200 metrov motýlik, podarilo sa jej to na ...
Zdieľať
6.7.2026 (SITA.sk) - Summer McIntoshová zaznamenala historické maximum v domácom prostredí na národnom šampionáte.
Kanaďanka Summer McIntoshová prekonala plavecký svetový rekord na 200 metrov motýlik, podarilo sa jej to na národnom šampionáte v Montreale. Vylepšila najstarší svetový rekord v ženskom plávaní.
Trojnásobná olympijská šampiónka z Paríža 2024 dohmatla za 2:01,65 min, čím prekonala predchádzajúci rekord Číňanky Liou C'-ke z októbra 2009 o 16 stotín sekundy.
Rekord pochádzal z obdobia tzv. supersuitov - polyuretánových plaveckých oblekov, ktoré boli zakázané Medzinárodnou plaveckou federáciou (FINA) v roku 2010.
"Ako vidíte z mojich emócií, znamená to pre mňa absolútne celý svet. Keď som vyrastala, myslela som si, že tento svetový rekord nikdy neprekonám. Dosiahnuť to dnes večer pred domácim publikom je naozaj výnimočné. Som v šoku,“ uviedla McIntoshová po historickom výkone.
Dvadsaťročná plavkyňa z Toronta zvládla prvých 50 metrov za 27,45 sekundy a v záverečných metroch ju hnala búrlivá podpora divákov. "Posledných 50 metrov bolo čírym adrenalínom. Počuť, ako dav šialene fandí, a vedieť, že možno dosiahnem svetový rekord, ma hnalo vpred,“ dodala McIntoshová.
McIntoshová, ktorej matka sa predstavila na OH 1984 v Los Angeles, je aktuálne držiteľkou svetových rekordov v štyroch disciplínach - 200 m motýlik, 200 m a 400 m individuálne polohové preteky a 400 m voľný spôsob.
Na OH 2024 v Paríži získala zlaté medaily na oboch polohovkách aj na 200 m motýlik. Na MS v dlhom bazéne získala osem zlatých medailí, v krátkom bazéne štyri.
Zdroj: SITA.sk - Kanaďanka McIntoshová prekonala svetový rekord na 200 m motýlik, najstarší medzi ženami © SITA Všetky práva vyhradené.
Kanaďanka Summer McIntoshová prekonala plavecký svetový rekord na 200 metrov motýlik, podarilo sa jej to na národnom šampionáte v Montreale. Vylepšila najstarší svetový rekord v ženskom plávaní.
Trojnásobná olympijská šampiónka z Paríža 2024 dohmatla za 2:01,65 min, čím prekonala predchádzajúci rekord Číňanky Liou C'-ke z októbra 2009 o 16 stotín sekundy.
Rekord pochádzal z obdobia tzv. supersuitov - polyuretánových plaveckých oblekov, ktoré boli zakázané Medzinárodnou plaveckou federáciou (FINA) v roku 2010.
"Ako vidíte z mojich emócií, znamená to pre mňa absolútne celý svet. Keď som vyrastala, myslela som si, že tento svetový rekord nikdy neprekonám. Dosiahnuť to dnes večer pred domácim publikom je naozaj výnimočné. Som v šoku,“ uviedla McIntoshová po historickom výkone.
Dvadsaťročná plavkyňa z Toronta zvládla prvých 50 metrov za 27,45 sekundy a v záverečných metroch ju hnala búrlivá podpora divákov. "Posledných 50 metrov bolo čírym adrenalínom. Počuť, ako dav šialene fandí, a vedieť, že možno dosiahnem svetový rekord, ma hnalo vpred,“ dodala McIntoshová.
McIntoshová, ktorej matka sa predstavila na OH 1984 v Los Angeles, je aktuálne držiteľkou svetových rekordov v štyroch disciplínach - 200 m motýlik, 200 m a 400 m individuálne polohové preteky a 400 m voľný spôsob.
Na OH 2024 v Paríži získala zlaté medaily na oboch polohovkách aj na 200 m motýlik. Na MS v dlhom bazéne získala osem zlatých medailí, v krátkom bazéne štyri.
Zdroj: SITA.sk - Kanaďanka McIntoshová prekonala svetový rekord na 200 m motýlik, najstarší medzi ženami © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Queiroz opúšťa pozíciu trénera reprezentácie Ghany, jeho tím na MS 2026 vypadol v šestnásťfinále
Queiroz opúšťa pozíciu trénera reprezentácie Ghany, jeho tím na MS 2026 vypadol v šestnásťfinále
<< predchádzajúci článok
Mexičan Del Toro ovládol 2. etapu Tour de France, na zápas futbalových MS 2026 Mexiko – Anglicko už nemal silu
Mexičan Del Toro ovládol 2. etapu Tour de France, na zápas futbalových MS 2026 Mexiko – Anglicko už nemal silu