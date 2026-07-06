Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 6.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Patrik, Patrícia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

06. júla 2026

Mexičan Del Toro ovládol 2. etapu Tour de France, na zápas futbalových MS 2026 Mexiko – Anglicko už nemal silu



Mladý Mexičan oslávil premiérový triumf na Tour de France, no futbalový duel nestihol pre únavu. Talentovaný mexický cyklista Isaac del Toro v nedeľu dosiahol svoj prvý výrazný úspech na Tour de ...



Zdieľať
cycling_tour_de_france_5572_ 676x451 6.7.2026 (SITA.sk) - Mladý Mexičan oslávil premiérový triumf na Tour de France, no futbalový duel nestihol pre únavu.


Talentovaný mexický cyklista Isaac del Toro v nedeľu dosiahol svoj prvý výrazný úspech na Tour de France, keď vyhral 2. etapu z Tarragony do Barcelony. Líder tímu UAE Emirates Tadej Pogačar mu ako tímovému kolegovi v cieli prepustil víťazstvo, čím zaistil svojmu tímu double, ktoré potešilo aj priaznivcov z Mexika.

Napriek tomu, že všetky oči Mexičanov boli v noci z nedele na pondelok európskeho času upriamené na osemfinále futbalových MS 2026 medzi Mexikom a Anglickom v Mexico City, Del Toro priznal, že na sledovanie zápasu už nemá dostatok síl. "Myslím si, že mi to nebude dovolené," hovoril cyklista po dojazde 2. etapy. Spomenutý zápas svetového šampionátu sa po hodinovom odklade pre búrku začal o tretej hodine rannej.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Chcel by som ten zápas vidieť, ale nemám energiu zobudiť sa tak skoro. Som príliš unavený. Prajem však nášmu tímu veľa šťastia, robia úžasnú prácu s maximálnym nasadením. Verím, že vyhráme." Nevyšlo mu to, lebo Angličania po dráme zvíťazili 3:2.

Del Toro tiež uviedol, že víťazstvo Mexika na svetovom šampionáte by mu spravilo ešte väčšiu radosť než jeho vlastný športový úspech. "Všetci budú radi za môj úspech, ale futbal v Mexiku je súčasťou kultúry a všetci tomu rozumejú. Víťazstvo na oboch frontoch by bolo jedným z najkrajších momentov pre krajinu," poznamenal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Del Toro vyjadril aj veľkú vďačnosť a obdiv kolegovi z tímu Tadejovi Pogačarovi, ktorý v závere etapy kontroloval situáciu a umožnil mu ovládnuť etapu. Mladý Mexičan momentálne vedie súťaže o zelený dres pre najlepšieho šprintéra aj o biely dres pre najlepšieho mladého jazdca.

V pelotóne dominuje aj dánsky cyklista Jonas Vingegaard, ktorý finišoval štvrtý, no udržal si žltý dres lídra celkovej klasifikácie. Vedie však už len o 6 sekúnd pred Pogačarom. Vingegaard priznal, že nemá problém, ak žltý dres na určitý čas stratí, no chce si vychutnať každú chvíľu v ňom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Francúzsky mladík Paul Seixas prežil v etape nebezpečnú situáciu, keď ho takmer zrazil nepozorný vodič počas návratu do pelotónu po defekte. Napriek tomu skončil na skvelom deviatom mieste a posunul sa na šiestu pozíciu v celkovom poradí.

Tour de France tento rok prináša množstvo dramatických momentov a gesto Pogačara voči Del Torovi ukazuje, že kolegialita medzi jazdcami je rovnako dôležitá ako súťaživosť.



Zdroj: SITA.sk - Mexičan Del Toro ovládol 2. etapu Tour de France, na zápas futbalových MS 2026 Mexiko – Anglicko už nemal silu © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kanaďanka McIntoshová prekonala svetový rekord na 200 m motýlik, najstarší medzi ženami
<< predchádzajúci článok
UEFA kritizuje FIFA za zrušenie dištancu pre Američana Baloguna

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 