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06. júla 2026
Mexičan Del Toro ovládol 2. etapu Tour de France, na zápas futbalových MS 2026 Mexiko – Anglicko už nemal silu
Mladý Mexičan oslávil premiérový triumf na Tour de France, no futbalový duel nestihol pre únavu. Talentovaný mexický cyklista Isaac del Toro v nedeľu dosiahol svoj prvý výrazný úspech na Tour de ...
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6.7.2026 (SITA.sk) - Mladý Mexičan oslávil premiérový triumf na Tour de France, no futbalový duel nestihol pre únavu.
Talentovaný mexický cyklista Isaac del Toro v nedeľu dosiahol svoj prvý výrazný úspech na Tour de France, keď vyhral 2. etapu z Tarragony do Barcelony. Líder tímu UAE Emirates Tadej Pogačar mu ako tímovému kolegovi v cieli prepustil víťazstvo, čím zaistil svojmu tímu double, ktoré potešilo aj priaznivcov z Mexika.
Napriek tomu, že všetky oči Mexičanov boli v noci z nedele na pondelok európskeho času upriamené na osemfinále futbalových MS 2026 medzi Mexikom a Anglickom v Mexico City, Del Toro priznal, že na sledovanie zápasu už nemá dostatok síl. "Myslím si, že mi to nebude dovolené," hovoril cyklista po dojazde 2. etapy. Spomenutý zápas svetového šampionátu sa po hodinovom odklade pre búrku začal o tretej hodine rannej.
"Chcel by som ten zápas vidieť, ale nemám energiu zobudiť sa tak skoro. Som príliš unavený. Prajem však nášmu tímu veľa šťastia, robia úžasnú prácu s maximálnym nasadením. Verím, že vyhráme." Nevyšlo mu to, lebo Angličania po dráme zvíťazili 3:2.
Del Toro tiež uviedol, že víťazstvo Mexika na svetovom šampionáte by mu spravilo ešte väčšiu radosť než jeho vlastný športový úspech. "Všetci budú radi za môj úspech, ale futbal v Mexiku je súčasťou kultúry a všetci tomu rozumejú. Víťazstvo na oboch frontoch by bolo jedným z najkrajších momentov pre krajinu," poznamenal.
Del Toro vyjadril aj veľkú vďačnosť a obdiv kolegovi z tímu Tadejovi Pogačarovi, ktorý v závere etapy kontroloval situáciu a umožnil mu ovládnuť etapu. Mladý Mexičan momentálne vedie súťaže o zelený dres pre najlepšieho šprintéra aj o biely dres pre najlepšieho mladého jazdca.
V pelotóne dominuje aj dánsky cyklista Jonas Vingegaard, ktorý finišoval štvrtý, no udržal si žltý dres lídra celkovej klasifikácie. Vedie však už len o 6 sekúnd pred Pogačarom. Vingegaard priznal, že nemá problém, ak žltý dres na určitý čas stratí, no chce si vychutnať každú chvíľu v ňom.
Francúzsky mladík Paul Seixas prežil v etape nebezpečnú situáciu, keď ho takmer zrazil nepozorný vodič počas návratu do pelotónu po defekte. Napriek tomu skončil na skvelom deviatom mieste a posunul sa na šiestu pozíciu v celkovom poradí.
Tour de France tento rok prináša množstvo dramatických momentov a gesto Pogačara voči Del Torovi ukazuje, že kolegialita medzi jazdcami je rovnako dôležitá ako súťaživosť.
Zdroj: SITA.sk - Mexičan Del Toro ovládol 2. etapu Tour de France, na zápas futbalových MS 2026 Mexiko – Anglicko už nemal silu © SITA Všetky práva vyhradené.
Talentovaný mexický cyklista Isaac del Toro v nedeľu dosiahol svoj prvý výrazný úspech na Tour de France, keď vyhral 2. etapu z Tarragony do Barcelony. Líder tímu UAE Emirates Tadej Pogačar mu ako tímovému kolegovi v cieli prepustil víťazstvo, čím zaistil svojmu tímu double, ktoré potešilo aj priaznivcov z Mexika.
Napriek tomu, že všetky oči Mexičanov boli v noci z nedele na pondelok európskeho času upriamené na osemfinále futbalových MS 2026 medzi Mexikom a Anglickom v Mexico City, Del Toro priznal, že na sledovanie zápasu už nemá dostatok síl. "Myslím si, že mi to nebude dovolené," hovoril cyklista po dojazde 2. etapy. Spomenutý zápas svetového šampionátu sa po hodinovom odklade pre búrku začal o tretej hodine rannej.
"Chcel by som ten zápas vidieť, ale nemám energiu zobudiť sa tak skoro. Som príliš unavený. Prajem však nášmu tímu veľa šťastia, robia úžasnú prácu s maximálnym nasadením. Verím, že vyhráme." Nevyšlo mu to, lebo Angličania po dráme zvíťazili 3:2.
Del Toro tiež uviedol, že víťazstvo Mexika na svetovom šampionáte by mu spravilo ešte väčšiu radosť než jeho vlastný športový úspech. "Všetci budú radi za môj úspech, ale futbal v Mexiku je súčasťou kultúry a všetci tomu rozumejú. Víťazstvo na oboch frontoch by bolo jedným z najkrajších momentov pre krajinu," poznamenal.
Del Toro vyjadril aj veľkú vďačnosť a obdiv kolegovi z tímu Tadejovi Pogačarovi, ktorý v závere etapy kontroloval situáciu a umožnil mu ovládnuť etapu. Mladý Mexičan momentálne vedie súťaže o zelený dres pre najlepšieho šprintéra aj o biely dres pre najlepšieho mladého jazdca.
V pelotóne dominuje aj dánsky cyklista Jonas Vingegaard, ktorý finišoval štvrtý, no udržal si žltý dres lídra celkovej klasifikácie. Vedie však už len o 6 sekúnd pred Pogačarom. Vingegaard priznal, že nemá problém, ak žltý dres na určitý čas stratí, no chce si vychutnať každú chvíľu v ňom.
Francúzsky mladík Paul Seixas prežil v etape nebezpečnú situáciu, keď ho takmer zrazil nepozorný vodič počas návratu do pelotónu po defekte. Napriek tomu skončil na skvelom deviatom mieste a posunul sa na šiestu pozíciu v celkovom poradí.
Tour de France tento rok prináša množstvo dramatických momentov a gesto Pogačara voči Del Torovi ukazuje, že kolegialita medzi jazdcami je rovnako dôležitá ako súťaživosť.
Zdroj: SITA.sk - Mexičan Del Toro ovládol 2. etapu Tour de France, na zápas futbalových MS 2026 Mexiko – Anglicko už nemal silu © SITA Všetky práva vyhradené.
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