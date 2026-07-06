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 24hod.sk    Šport

06. júla 2026

Queiroz opúšťa pozíciu trénera reprezentácie Ghany, jeho tím na MS 2026 vypadol v šestnásťfinále


Tagy: MS vo futbale 2026

Portugalský kouč Carlos Queiroz končí po vypadnutí Ghany s Kolumbiou. Portugalčan Carlos Queiroz odstúpil z postu trénera futbalovej reprezentácie Ghany po tom, čo africký tím vypadol s Kolumbiou v ...



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6.7.2026 (SITA.sk) - Portugalský kouč Carlos Queiroz končí po vypadnutí Ghany s Kolumbiou.


Portugalčan Carlos Queiroz odstúpil z postu trénera futbalovej reprezentácie Ghany po tom, čo africký tím vypadol s Kolumbiou v šestnásťfinále majstrovstiev sveta v Severnej Amerike a Mexiku. Do funkcie bol pritom vymenovaný len v apríli po odvolaní Otta Adda.

Futbalisti Ghany v piatok podľahli Kolumbii 0:1, duel sa hral v americkom Kansas City. Afričania zaznamenali iba osem pokusov o strelu na bránku.

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Skúsený kouč Queiroz, ktorý na predchádzajúcom svetovom šampionáte viedol reprezentáciu Iránu, uviedol: "Opúšťam cestu tohto tímu hrdý na to, čo sme dosiahli, no zároveň so zdravou nespokojnosťou tých, ktorí vždy chceli viac."

Queiroz vyzval Ghanu, aby pokračovala v ďalšom rozvoji, pričom zdôraznil: "Budúcnosť sa nebuduje iba na ihrisku."

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Bývalý tréner Realu Madrid a asistent trénera Manchestru United doplnil: "Dosahovanie vyššej úrovne by nikdy nemalo byť cieľom - mal by to byť začiatok ešte väčších ambícií. Úspech reprezentácie Ghany sa musí začať mimo ihriska vytvorením najlepšieho možného prostredia na prípravu, ochranu a rozvoj mimoriadneho futbalového talentu krajiny."


Zdroj: SITA.sk - Queiroz opúšťa pozíciu trénera reprezentácie Ghany, jeho tím na MS 2026 vypadol v šestnásťfinále © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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