Kanadský premiér ľutuje, že mal pred 18 rokmi na tvári tmavý mejkap

Justin Trudeau, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montreal 19. septembra (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau, ktorý v súčasnosti vedie kampaň pred októbrovými voľbami, sa v stredu ospravedlnil za to, že mal na tvári "rasistický" tmavý mejkap počas večierka na škole, kde pred 18 rokmi učil.povedal na tlačovej konferencii. Dodal, že urobil chybu a požiadal Kanaďanov, aby mu odpustili.Americký časopis Time zverejnil čierno-bielu fotografiu vtedy 29-ročného Trudeaua zo školského večierka nazvaného Arabské noci z roku 2001. Na hlave mal turban, na sebe habit, pričom na tvári, krku a rukách mal tmavý mejkap.Jagmeet Singh, líder kanadskej Novej demokratickej strany, označil fotografiu za "urážlivú".Podľa septembrových výsledkov prieskumu spoločnosti Nanos Research má Trudeauova liberálna strana pred voľbami podporu 34,6 percent a konzervatívci 30,7 percenta. Prieskumy naznačujú, že Trudeau by vo voľbách nemusel získať dostatočný počet kresiel na to, aby mohol vládnuť samostatne.Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula premiérove chybné kroky, ktoré zapríčinili pokles jeho popularity.Bývalá ministerka spravodlivosti a generálna prokurátorka Jody Wilsonová-Raybouldová odstúpila vo februári z funkcie. Kritizovala pritom "sústavné" a "neprípustné" úsilie vysokopostavených činiteľov blízkych premiérovi, ktorí sa ju snažili odradiť od stíhania veľkej strojárskej spoločnosti SNC-Lavalin v prípade podozrení z korupcie.V súvislosti s týmto škandálom odstúpila aj ministerka financií Jane Philpottová.Trudeau v auguste uznal, že porušil etické pravidlá tým, že sa pokúsil ovplyvniť prípad spoločnosti SNC-Lavalin. Odmietol sa však ospravedlniť a argumentoval tým, že mal v úmysle chrániť pracovné miesta.Konzervatívny líder Andrew Scheer sa vyjadril, že Trudeau stratil morálnu autoritu na vládnutie.