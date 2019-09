Peter Pellegrini a Ľubica Laššáková odhalili krídlo v múzeu letectva

Na snímke odhalenie jedinečného artefaktu pamätníka - krídla Národné letecké legendy/Národná cena letectva za účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (na snímke vľavo) a ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej (na snímke vpravo) v Múzeu letectva v Košiciach – Barci 18. septembra 2019. Foto: TASR Na snímke odhalenie jedinečného artefaktu pamätníka - krídla Národné letecké legendy/Národná cena letectva za účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (na snímke vľavo) a ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej (na snímke vpravo) v Múzeu letectva v Košiciach – Barci 18. septembra 2019. Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 18. septembra (TASR) – Pamätné krídlo významných osobností československého letectva v stredu slávnostne odhalili v Slovenskom technickom múzeu - Múzeum letectva v Košiciach predseda vlády SR Peter Pellegrini a ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.Múzeu ho venovala Slovenská letecká agentúra z Banskej Bystrice. Na artefakte pripomínajúcom krídlo lietadla sú umiestnené tabuľky s menami 100 ľudí, ktorí sa počas uplynulého storočia významne pričinili o rozvoj československého letectva.Podľa slov riaditeľa Slovenskej leteckej agentúry z Banskej Bystrice Huberta Štoksu vzišiel unikátny zoznam mien 100 hrdinov z ankiet Zlaté krídla – Národná cena letectva Slovenskej republiky a Osobnosti československého letectví 1918 – 2018 Česká republika.„Nechceli sme, aby tieto významné osobnosti ostali len na papieri. Krídlo sme už stihli predstaviť v máji tohto roka počas prvého ročníka nového leteckého sviatku, Festivalu letectva v Piešťanoch a na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF začiatkom augusta,“ povedal riaditeľ.Múzeu letectva v Košiciach ho venovali pri príležitosti Dňa Slovenského vojenského letectva. „Som presvedčený, že dotvorí novú jedinečnú expozíciu múzea venovanú československému letectvu,“ dodal.Ako uviedol riaditeľ košického múzea Miroslav Hájek, na území bývalého Československa sa nachádzajú len dva takéto artefakty. Ten v Košiciach označil za výnimočný aj preto, že jeho súčasťou sú symboly celého československého letectva - od pilotov či konštruktérov až po mechanikov.Na krídle nájdu návštevníci aj mená Jána Ambruša, významného slovenského generála, letca-akrobata a pilota, Štefana Gombíka, príslušníka československej armády a prvého veliteľa vzdušných síl OS SR či Otta Smika, príslušníka československého zahraničného odboja v rámci britského Kráľovského letectva, ako aj mnohých ďalších, ktorí tvoria súčasť desiatich dekád československého letectva.„Sme malý národ a napriek tomu vidíte, že tých osobností je možno ešte aj viac a nie všetci sa dostanú na toto krídlo,“ povedal vo svojom príhovore premiér Pellegrini. Málokto podľa neho vie, že okrem automobilovej veľmoci je Slovensko jedným z významných výrobcov lietadiel, pričom je tu niekoľko svetovo oceňovaných podnikov.„Aj to svedčí o tom, že letectvo na Slovensko vždy malo, má, a ,pevne verím, aj bude mať svoju budúcnosť. Oceňujem všetkých tých, ktorí budú navždy zapísaní do histórie a každý návštevník múzea si bude môcť tie mená vzhliadnuť. Pevne verím, že im postupne budeme vedieť vyrozprávať aj príbeh všetkých tých 100 osobností, ktorých mená sú dnes vytesané do tohto symbolického krídla,“ dodal.