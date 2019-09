Režisér J. Sabol: Film je najdrahšia hračka na svete

Ján Sabol, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 19. septembra (TASR) - Prostredie kasína, ale aj jeho zákulisie predstaví nový slovenský film Casino.$k. Po experimentálnej snímke Robinson & Crusoe (2012), spájajúcej divadlo a film, s novinkou prichádza Ján Sabol.hovorí režisér. Nízkorozpočtový filmový projekt financovaný len zo súkromných zdrojov uviedol v stredu (18. 9.) na slávnostnej premiére v Bratislave spolu s ďalšími tvorcami a hercami.Ústrednou témou drámy nie sú len príbehy, ktoré sa viažu k priestoru kasína, hazardu a hráčom pokru. Druhá "politická" dejová línia poukazuje na špinavé praktiky na vysokej politickej úrovni. Obe línie sa vzťahujú k slovenským reáliám.povedal pre TASR Sabol k novému celovečernému filmu, ktorý sa nakrúcal prevažne vo východoslovenskej metropole, ale aj v Bratislave, Prahe, Trnave, na Domaši a v kaštieli v Hermanovciach.Film prináša príbehy zamestnancov či majiteľov kasína, ale aj hráčov turnajov. Diváci môžu odhaliť, čo vedie dvojicu z Las Vegas, aby sa vrátili späť na Slovensko. Je za tým práca či vzťahy? Casino.sk ponúka aj pohľad na priebeh pokrového turnaja, ktorý ukáže, že hra je naozaj podstatou zábavy a relaxu, ale aj pocitu hazardu. Pokrový turnaj z trochu iného uhla predstaví trojica hráčov, ktorú si zahrali Michal Šoltész, Vica Kerekes a Roman Luknár. O tom, že sú zohratá skupinka, presvedčia niekoľkokrát.povedala pre TASR Vica Kerekes. Herečka ďalej priznala, že vďaka hráčke Niki, peknej žene so zvláštnym espritom, ktorá bola v minulosti gamblerka, si vôbec prvýkrát vyskúšala prostredie kasína.priblížila nakrúcanie.prízvukuje s úsmevom Vica a priznáva, že pri nakrúcaní pokrových scén bol vždy niekto, kto sa profesionálne zaoberá pokrom a na hercov dohliadal."Politická" línia filmu, v ktorom si zahrali aj Marek Majeský, Richard Stanke, Marek Geišberg, Lucia Hurajová, Tereza Brodská či Pavel Kříž, môže divákov zaujať svojou podobnosťou so súčasným dianím na Slovensku.pripustil Ján Sabol, ktorý je tiež spoluautorom scenára spolu s Petrom Himičom a Istvánom Kerékgyártóom. Zároveň však podčiarkol, že tvorcovia nechceli konkretizovať žiadnych politikov či politickú stranu:Slovenská dráma zo sveta hazardu, politických intríg a zákulisných hier, umocnených silou peňazí, vstúpi do kinodistribúcie 26. septembra. Hlavným kameramanom bol Ivan Finta, za kamerou stáli aj Ján Dobranský a Viktor Herrgott. Pod strih sa podpísal Ján Haraksim, autorom hudby je Peter Ďurík. V snímke ďalej účinkujú Jana Majeská, Ľubomír Paulovič, Ondrej Habiňák, Henriett Novak, Igor Rattaj, Lukáš Dóza, Milan Antol, József Czajlik, Vladimír Malakhov, Natália Častková, Peter Orgován, Dominika Kleisová, Marián Kleis a iní.