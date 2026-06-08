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08. júna 2026

Kancelária prezidenta SR dokončila rekonštrukciu Karáčoniho paláca v Bratislave


Tagy: Karáčoniho palác Rekonštrukcia

Karáčoniho palác je oficiálnym sídlom Kancelárie prezidenta SR. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (KP SR) ...



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67c6f68961028905162747 676x451 8.6.2026 (SITA.sk) - Karáčoniho palác je oficiálnym sídlom Kancelárie prezidenta SR.


Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (KP SR) úspešne dokončila rekonštrukciu Karáčoniho paláca na Štefánikovej 2 v Bratislave, na ktorej sa podieľala spolu s Úradom vlády Slovenskej republiky (ÚV SR). Obaja správcovia sa podľa Kancelárie prezidenta dohodli na spoločnom postupe rekonštrukcie objektu a financovaní.

Obnova národnej kultúrnej pamiatky bola financovaná najmä z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Takto financované projekty musia striktne spĺňať pravidlá stanovené Európskou komisiou a zahŕňajú predovšetkým dosiahnutie preukázateľnej úspory spotreby energií. Kancelária prezidenta SR investovala do obnovy ňou spravovanej časti objektu 3,4 milióny eur, z toho 2,3 milióny boli financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Hlavným problémom bola vlhkosť


Karáčoniho palác je oficiálnym sídlom Kancelárie prezidenta SR. V budove sa nachádza hlavné administratívne zázemie úradu vrátane podateľne pre verejnosť a úradujú v nej zamestnanci zabezpečujúci podporné funkcie pre výkon hlavy štátu.

Čiastková rekonštrukcia Karáčoniho paláca v roku 1998 nezabezpečila dlhodobú ochranu stavebných konštrukcií pred vlhkosťou. Práve vlhkosť bola hlavným faktorom degradácie tejto národnej kultúrnej pamiatky, čo sa prejavilo výkvetmi solí, deštrukciou omietok, rozvojom plesní a zvýšenými tepelnými stratami. Tomu zodpovedal aj neuspokojivý technicko-stavebný stav objektu pred začatím rekonštrukcie v apríli 2025.

Predmetom obnovy Karáčoniho paláca v správe KP SR bola preto sanácia vlhkosti spodných stavieb a obnova poškodených konštrukcií a vlhkých stien, oprava dažďovej kanalizácie v časti novodobej prístavby paláca a odvedenie zrážkových vôd zo strechy prístavby a jej bezpečné odvedenie do vsakovacích podzemných objektov na pozemku Grasalkovičovej záhrady.

Mobiliár vyrábajú väzni


Okrem toho bola zateplená podlaha povalového priestoru historického objektu s cieľom zníženia únikov tepla, nový vykurovací systém s hybridným riešením tepelných čerpadiel a plynových kotlov pre zníženie závislosti na fosílnych palivách a nové úsporné osvetlenie, ktoré spoločne výrazne znížia energetickú náročnosť a prevádzkové náklady na budovu.

Do Karáčoniho paláca bude do konca augusta dodaný aj nový mobiliár, ktorý pre KP SR zabezpečuje Zbor väzenskej a justičnej stráže. Časť interiérového zariadenia tak vyrábajú odsúdení v rámci pracovnej terapie, pričom drevovýroba prebieha priamo v nápravnovýchovných zariadeniach. Kancelária prezidenta SR po úspešnej rekonštrukcii Karáčoniho paláca pokračuje v prácach na projekte modernizácie bezpečnostných opatrení na zadnom nádvorí Grasalkovičovho paláca s plánovaným ukončením do jesene tohto roka.


Zdroj: SITA.sk - Kancelária prezidenta SR dokončila rekonštrukciu Karáčoniho paláca v Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Karáčoniho palác Rekonštrukcia
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