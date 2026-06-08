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08. júna 2026

Odsúdili prominentného člena Kinahanovho gangu, jedného z najväčších európskych drogových kartelov


Tagy: Drogový kartel Kinahanov gang Mafia Organizovaný zločin

Minulý mesiac zatkli v Dubaji Daniela Kinahana, ktorého Dublin označuje za lídra kartelu a na ktorého USA uvalili sankcie. Vysokopostavený člen jedného z najväčších európskych drogových kartelov, ...



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8.6.2026 (SITA.sk) - Minulý mesiac zatkli v Dubaji Daniela Kinahana, ktorého Dublin označuje za lídra kartelu a na ktorého USA uvalili sankcie.


Vysokopostavený člen jedného z najväčších európskych drogových kartelov, Kinahanovho gangu, Sean McGovern, bol odsúdený na 24 rokov väzenia za riadenie organizovaného zločinu a pokus o vraždu. Tento prelomový prípad v Dubline, ktorý je považovaný za test medzinárodných snáh o rozbitie mocného nadnárodného kartelu, označil sudca Patrick McGrath McGoverna za prominentného člena Kinahanovho kartelu.

V marci sa priznal k dvom obvineniam z riadenia činnosti kriminálnej organizácie spojených s vraždou v podsvetí. Prokurátori uviedli, že McGovern zohral centrálnu koordinačnú úlohu pri vražde Noela Kirwana v roku 2016, nevinného muža zastreleného pred jeho domom v Dubline, a pri útoku na člena konkurenčného gangu Jamesa Gatelyho v roku 2017. Dôkazy predložené na súde zahŕňali šifrovanú komunikáciu, sledovacie operácie a využitie estónskeho nájomného vraha.

Policajný vyšetrovateľ Dave Gallagher povedal: „Nech je dnešné odsúdenie a trestom lekcia pre tých, ktorí glorifikujú organizovaný zločin a propagujú ho ako spôsob života. Neexistujú nedotknuteľní.“ Prípad vychádza z dlhodobého násilného sporu medzi Kinahanovým gangom a konkurenčným dublinským gangom Hutch. Spor vypukol po streľbe v hoteli v roku 2016, ktorá si vyžiadala niekoľko obetí v Írsku aj v zahraničí, pričom McGovern takmer unikol atentátu.

Rodák z Dublinu McGovern sa v roku 2017 presťahoval do Spojených arabských emirátov (SAE) a v roku 2024 bol zatknutý v Dubaji po vydaní červeného oznámenia Interpolu. Stal sa prvým vysokopostaveným členom Kinahanovho kartelu, ktorý bol z SAE vydaný do Írska.

Jeho odsúdenie je prvým pre vysokopostaveného člena Kinahanovej nadnárodnej organizovanej zločineckej skupiny, ktorá sa zaoberá pašovaním zbraní, ľudí a drog, odkedy úrady zosilnili globálny tlak na túto organizáciu. Minulý mesiac zatkli v Dubaji Daniela Kinahana, ktorého Dublin označuje za lídra kartelu a na ktorého USA uvalili sankcie. Írske úrady žiadajú SAE o jeho vydanie pre obvinenia súvisiace s organizovaným zločinom.


Zdroj: SITA.sk - Odsúdili prominentného člena Kinahanovho gangu, jedného z najväčších európskych drogových kartelov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogový kartel Kinahanov gang Mafia Organizovaný zločin
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