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07. septembra 2026

Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Gajarský predstavil tri hlavné priority


Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) kandidát na predsedu kandidát na župana Komunálne voľby 2026 na Slovensku regionálna autobusová doprava

Samospráva nemá podľa neho existovať sama pre seba, má ľuďom uľahčovať život, rozumne využívať ich peniaze a prinášať adekvátne služby. Kandidát na post predsedu



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486646360_1055572906601275_4291906135647682853_n e1788782151800 676x413 7.9.2026 (SITA.sk) - Samospráva nemá podľa neho existovať sama pre seba, má ľuďom uľahčovať život, rozumne využívať ich peniaze a prinášať adekvátne služby.


Kandidát na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Rastislav Gajarský predstavil tri priority pre kraj. Sú nimi bezplatná regionálna autobusová doprava, presun kompetencií kraja bližšie k mestám a obciam, ako aj posilnenie odborného školstva.

Samospráva nemá podľa neho existovať sama pre seba. Má ľuďom uľahčovať život, rozumne využívať ich peniaze a prinášať adekvátne služby. Prvou prioritou je bezplatná regionálna autobusová doprava.

Financovanie z príjmov kraja


Každodenné cestovanie za prácou, do školy či k lekárovi predstavuje podľa Gajarského pravidelnú záťaž pre rodinné rozpočty. Túto časť chce financovať zo zvýšených príjmov kraja, úspor v rozpočte alebo kombináciou oboch zdrojov.

„Cieľom je nielen ušetriť ľuďom peniaze, ale dať im ďalšiu možnosť, aby mohli nechať svoje autá doma. Zároveň budeme dbať na to, aby sa kvalita a dostupnosť dopravy ďalej zvyšovala,“ uviedol.

Presun kompetencií samosprávneho kraja


Druhou prioritou je presun rozhodovania bližšie k obyvateľom. Kandidát na župana poukazuje na komplikované rozdelenie kompetencií medzi BSK, hlavné mesto, mestské časti, mestá a obce.

Navrhuje preto postupný presun kompetencií BSK na Bratislavu a okresné mestá Malacky, Pezinok a Senec spolu s príslušnými financiami, majetkom a odbornými kapacitami. Výsledkom má byť zrušenie BSK ako samostatnej administratívnej inštitúcie.

„Chceme menej medzičlánkov, jasnú zodpovednosť a viac peňazí a rozhodovania bližšie k ľuďom. Chceme menej župy, viac pre ľudí,“ vyhlásil Gajarský s tým, že takejto zmene musí predchádzať dôkladný transformačný plán pre školy, cesty, zdravotnícke a sociálne služby, majetok, zmluvy, úvery aj zamestnancov kraja.

Krajský štipendijný program


Treťou prioritou je posilnenie stredného odborného školstva. Podľa kandidáta na župana nemajú byť odborné školy vnímané ako náhradná možnosť pre žiakov, ktorí sa nedostanú na gymnázium.

Kapacity a odbory by mali byť čo najviac prispôsobené profesiám, ktoré v regióne chýbajú. Pre nedostatkové odbory by navrhol zaviesť krajský štipendijný program. Súčasťou návrhu je aj vzdelávací modul „moje remeslo, moja firma“, ktorý by žiakom odborných škôl priniesol praktické základy podnikania.

Zjednodušenie fungovania samosprávy


Podľa kandidáta na bratislavského župana Rastislava Gajarského, ktorého podporujú strany Hlas, Smer a SNS, majú všetky tri priority spoločný cieľ, ktorým je zjednodušiť fungovanie samosprávy a priniesť obyvateľom kraja konkrétne služby a úspory.

Na post predsedu BSK bolo zaregistrovaných sedem kandidátov. Šiesti kandidujú s podporou politických strán alebo koalícií, jeden ako nezávislý kandidát. Do Zastupiteľstva BSK bolo zaregistrovaných 277 kandidátov.


Zdroj: SITA.sk - Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Gajarský predstavil tri hlavné priority © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) kandidát na predsedu kandidát na župana Komunálne voľby 2026 na Slovensku regionálna autobusová doprava
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