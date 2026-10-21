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21. októbra 2026

Kandidát na predsedu BSK Gajarský chce vytvoriť jednotné kontaktné miesto pre sociálne služby – VIDEO


Tagy: kandidát na predsedu Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby 2026 na Slovensku Sociálne služby

Podľa jeho vlastných skúseností ľudia nevedia, na koho sa majú v prípade potreby sociálnej služby obrátiť. Kandidát na predsedu



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img_2857 scaled e1792563820943 676x457 21.10.2026 (SITA.sk) - Podľa jeho vlastných skúseností ľudia nevedia, na koho sa majú v prípade potreby sociálnej služby obrátiť.


Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Rastislav Gajarský v rozhovore pre SITA štúdio priblížil, ako by zlepšil fungovanie sociálnych služieb v kraji. Podľa neho bolo za posledný rok podaných 2-tisíc žiadostí o sociálnu službu a vybavených približne 300.Takže okolo 1700 žiadostí zostalo nevybavených," poznamenal a tým, že chce zmeniť logiku poskytovania sociálnych služieb.

„Zmeňme tú logiku takým spôsobom, že dáme terénne služby, ambulantnú starostlivosť tam, kde je treba, zmeňme štruktúru tej služby, aby viacej reflektovala na ten dopyt," vyzval Gajarský. Podľa jeho vlastných skúseností ľudia nevedia, na koho sa majú v prípade potreby sociálnej služby obrátiť. „Chcem urobiť jedno transparentné miesto za celý kraj, čo sa týka poskytovania týchto služieb, keďže ich poskytuje mesto, mestská časť, aj župa," doplnil.


Zdroj: SITA.sk - Kandidát na predsedu BSK Gajarský chce vytvoriť jednotné kontaktné miesto pre sociálne služby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kandidát na predsedu Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby 2026 na Slovensku Sociálne služby
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