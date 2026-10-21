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21. októbra 2026
Kto by vyhral voľby? Progresívne Slovensko a Smer sa bijú o prvé miesto. Najnovší prieskum poslal do parlamentu osem strán
Do parlamentu by sa prebojovalo osem politických subjektov, súčasným vládnym stranám by k väčšine nepomohlo ani spojenie s Republikou. Októbrový prieskum ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - Do parlamentu by sa prebojovalo osem politických subjektov, súčasným vládnym stranám by k väčšine nepomohlo ani spojenie s Republikou.
Októbrový prieskum preferencií prináša tesný súboj dvoch najsilnejších politických strán. Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v októbri, zvíťazilo by v nich Progresívne Slovensko so ziskom 17,4 percenta voličských hlasov. Tesne za progresívcami skončila strana Smer-SD so 17 percentami.
Rozdiel medzi nimi je tak iba na úrovni štatistickej chyby. Voľby by tak mohla vyhrať ktorákoľvek z týchto strán. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre portál 360tka.sk, ktorý robili od 12. do 19. októbra na vzorke 1 017 respondentov.
Na treťom mieste skončilo hnutie Republika, ktoré by volilo 11,3 percenta respondentov. Za Republikou nasleduje Hnutie Slovensko s 9,7 percenta a na piatom mieste skončila koaličná strana Hlas-SD, ktorá v prieskume získala podporu 8,5 percenta opýtaných. Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (6,4 %), strana Sloboda a Solidarita (6,3 %), a tiež mimoparlamentná strana Demokrati (5,8 %).
Pred bránami parlamentu by ostali Maďarská aliancia so ziskom 4,4 percenta, Sme rodina a Sulíkovci, ktorých by volilo 4,3 percenta oslovených, koaličná Slovenská národná strana, ktorú by volilo 3,5 percenta opýtaných, a tiež Právo na pravdu s podporou 2,7 percenta.
Do parlamentu by sa tak dokopy dostalo osem politických subjektov. Najviac mandátov – 32, by získali progresívci. Smer by obsadil 31 kresiel, hnutie Republika 21, Hnutie Slovensko 18, Hlas-SD 15, kresťanskí demokrati 12, liberáli 11 a Demokrati by získali 10 mandátov. Keďže by sa Slovenská národná strana už do parlamentu nedostala, strany súčasnej koalície by nedokázali zostaviť parlamentnú väčšinu.
Smer a Hlas by mali spolu 46 mandátov a k 76 poslancom by im nepomohlo ani hnutie Republika, s ktorým by mali len 67 zákonodarcov. Opozičné strany by väčšinu zostaviť dokázali, no potrebovali by na to aj Hnutie Slovensko, s ktorým by mali 83 mandátov. Bez Hnutia Slovenska by progresívci, liberáli, kresťanskí demokrati a strana Demokrati nazbierali len 65 poslancov.
Zdroj: SITA.sk - Kto by vyhral voľby? Progresívne Slovensko a Smer sa bijú o prvé miesto. Najnovší prieskum poslal do parlamentu osem strán © SITA Všetky práva vyhradené.
Októbrový prieskum preferencií prináša tesný súboj dvoch najsilnejších politických strán. Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v októbri, zvíťazilo by v nich Progresívne Slovensko so ziskom 17,4 percenta voličských hlasov. Tesne za progresívcami skončila strana Smer-SD so 17 percentami.
Rozdiel medzi nimi je tak iba na úrovni štatistickej chyby. Voľby by tak mohla vyhrať ktorákoľvek z týchto strán. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre portál 360tka.sk, ktorý robili od 12. do 19. októbra na vzorke 1 017 respondentov.
Kto by ostal pred bránami parlamentu?
Na treťom mieste skončilo hnutie Republika, ktoré by volilo 11,3 percenta respondentov. Za Republikou nasleduje Hnutie Slovensko s 9,7 percenta a na piatom mieste skončila koaličná strana Hlas-SD, ktorá v prieskume získala podporu 8,5 percenta opýtaných. Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (6,4 %), strana Sloboda a Solidarita (6,3 %), a tiež mimoparlamentná strana Demokrati (5,8 %).
Pred bránami parlamentu by ostali Maďarská aliancia so ziskom 4,4 percenta, Sme rodina a Sulíkovci, ktorých by volilo 4,3 percenta oslovených, koaličná Slovenská národná strana, ktorú by volilo 3,5 percenta opýtaných, a tiež Právo na pravdu s podporou 2,7 percenta.
Koľko kresiel by obsadili jednotlivé strany?
Do parlamentu by sa tak dokopy dostalo osem politických subjektov. Najviac mandátov – 32, by získali progresívci. Smer by obsadil 31 kresiel, hnutie Republika 21, Hnutie Slovensko 18, Hlas-SD 15, kresťanskí demokrati 12, liberáli 11 a Demokrati by získali 10 mandátov. Keďže by sa Slovenská národná strana už do parlamentu nedostala, strany súčasnej koalície by nedokázali zostaviť parlamentnú väčšinu.
Smer a Hlas by mali spolu 46 mandátov a k 76 poslancom by im nepomohlo ani hnutie Republika, s ktorým by mali len 67 zákonodarcov. Opozičné strany by väčšinu zostaviť dokázali, no potrebovali by na to aj Hnutie Slovensko, s ktorým by mali 83 mandátov. Bez Hnutia Slovenska by progresívci, liberáli, kresťanskí demokrati a strana Demokrati nazbierali len 65 poslancov.
Zdroj: SITA.sk - Kto by vyhral voľby? Progresívne Slovensko a Smer sa bijú o prvé miesto. Najnovší prieskum poslal do parlamentu osem strán © SITA Všetky práva vyhradené.
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