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20. októbra 2026
Ministri budú rokovať v obci Dubové. Sľubujú zlepšenie zdravotníctva, opravu ciest či dostupnejšie služby – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Výjazdové rokovanie Výjazdové rokovanie vlády
Vláda vidí potenciál rozvoja zdravotníctva, priemyslu aj vzdelávania v Martine. Vláda bude v stredu rokovať v obci Dubové v okrese Turčianske Teplice. Hlavnými témami rokovania bude výstavba ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Vláda vidí potenciál rozvoja zdravotníctva, priemyslu aj vzdelávania v Martine.
Vláda bude v stredu rokovať v obci Dubové v okrese Turčianske Teplice. Hlavnými témami rokovania bude výstavba nemocnice v Martine, oprava ciest, podpora podnikania či nové príležitosti pre menšie obce.
Vláda vidí potenciál rozvoja zdravotníctva, priemyslu aj vzdelávania v Martine. Kľúčovým projektom je pritom nová Univerzitná nemocnica sv. Martina. Jej hrubú stavbu dokončili tento rok a prví pacienti by do nej mali vkročiť začiatkom roku 2029.
„Popri posilňovaní modernej zdravotnej starostlivosti je dôležité zlepšovať dopravnú dostupnosť a infraštruktúru, podporovať podnikanie a inovácie a prepájať vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov. Cieľom je vytvárať pracovné príležitosti a udržať kvalifikovaných ľudí v regióne,“ uviedol Úrad vlády SR pred výjazdovým rokovaním.
Osobitnú pozornosť si podľa vlády žiada aj okres Turčianske Teplice. Ten bol v máji zaradený aj medzi prioritné okresy. Vláda pritom plánuje investovať do miestnych ciest a technickej infraštruktúry a tiež do dostupnejších služieb a pracovných príležitostí. Región má podľa ministrov potenciál aj v prepojení kúpeľníctva, rekreácie, cykloturistiky a cestovného ruchu.
„V okrese Dolný Kubín sa pozornosť sústredí na podporu priemyslu a podnikania, zlepšovanie dopravnej dostupnosti a modernizáciu infraštruktúry. Dôležitou témou je aj rozvoj cestovného ruchu, cykloturistiky a bezpečného prepojenia turisticky atraktívnych lokalít, ktoré môžu priniesť nové príležitosti pre miestne podniky aj celý región,“ doplnil úrad vlády.
Zároveň podotkol, že rozvoj regiónov sa končí len pri okresných mestách. Vláda bude pri rokovaní myslieť aj na menšie obce, ktoré si žiadajú bezpečné cesty, dostupné služby a kvalitnú technickú infraštruktúru na vytvorenie podmienok pre život aj podnikanie.
Okresy Martin, Dolný Kubín a Turčianske Teplice spoločne tvoria región s približne 146 600 obyvateľmi, ktorý je charakteristický bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom a zároveň s veľkým potenciálom ďalšieho rozvoja.
Zdroj: SITA.sk - Ministri budú rokovať v obci Dubové. Sľubujú zlepšenie zdravotníctva, opravu ciest či dostupnejšie služby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda bude v stredu rokovať v obci Dubové v okrese Turčianske Teplice. Hlavnými témami rokovania bude výstavba nemocnice v Martine, oprava ciest, podpora podnikania či nové príležitosti pre menšie obce.
Vláda vidí potenciál rozvoja zdravotníctva, priemyslu aj vzdelávania v Martine. Kľúčovým projektom je pritom nová Univerzitná nemocnica sv. Martina. Jej hrubú stavbu dokončili tento rok a prví pacienti by do nej mali vkročiť začiatkom roku 2029.
Osobitná pozornosť jednému okresu
„Popri posilňovaní modernej zdravotnej starostlivosti je dôležité zlepšovať dopravnú dostupnosť a infraštruktúru, podporovať podnikanie a inovácie a prepájať vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov. Cieľom je vytvárať pracovné príležitosti a udržať kvalifikovaných ľudí v regióne,“ uviedol Úrad vlády SR pred výjazdovým rokovaním.
Osobitnú pozornosť si podľa vlády žiada aj okres Turčianske Teplice. Ten bol v máji zaradený aj medzi prioritné okresy. Vláda pritom plánuje investovať do miestnych ciest a technickej infraštruktúry a tiež do dostupnejších služieb a pracovných príležitostí. Región má podľa ministrov potenciál aj v prepojení kúpeľníctva, rekreácie, cykloturistiky a cestovného ruchu.
Rozvoj jednotlivých regiónov
„V okrese Dolný Kubín sa pozornosť sústredí na podporu priemyslu a podnikania, zlepšovanie dopravnej dostupnosti a modernizáciu infraštruktúry. Dôležitou témou je aj rozvoj cestovného ruchu, cykloturistiky a bezpečného prepojenia turisticky atraktívnych lokalít, ktoré môžu priniesť nové príležitosti pre miestne podniky aj celý región,“ doplnil úrad vlády.
Zároveň podotkol, že rozvoj regiónov sa končí len pri okresných mestách. Vláda bude pri rokovaní myslieť aj na menšie obce, ktoré si žiadajú bezpečné cesty, dostupné služby a kvalitnú technickú infraštruktúru na vytvorenie podmienok pre život aj podnikanie.
Okresy Martin, Dolný Kubín a Turčianske Teplice spoločne tvoria región s približne 146 600 obyvateľmi, ktorý je charakteristický bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom a zároveň s veľkým potenciálom ďalšieho rozvoja.
Zdroj: SITA.sk - Ministri budú rokovať v obci Dubové. Sľubujú zlepšenie zdravotníctva, opravu ciest či dostupnejšie služby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Výjazdové rokovanie Výjazdové rokovanie vlády
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