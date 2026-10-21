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21. októbra 2026

Kandidát na primátora Martina Milan Ftorek sa vyjadril k policajnej akcii Kandidát


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Kupovanie hlasov

Ftorek tvrdí, že sa teraz ide sústrediť na to, o čo ide Martinčanom, a to sú spravodlivé voľby a čestný primátor a poslanci, ktorí verí že vzídu z týchto volieb. Kandidát na primátora mesta ...



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6a4f9e43304dd257978473 676x475 21.10.2026 (SITA.sk) - Ftorek tvrdí, že sa teraz ide sústrediť na to, o čo ide Martinčanom, a to sú spravodlivé voľby a čestný primátor a poslanci, ktorí verí že vzídu z týchto volieb.


Kandidát na primátora mesta Martin Milan Ftorek (Reštart Martina) potvrdzuje, že mu ponúkli zabezpečenie hlasov v komunálnych voľbách. Ponuku podľa vlastných slov odmietol. Ako dodal, v súvislosti s utorňajšou policajnou akciou s krycím názvom Kandidát poskytol protikorupčnej jednotke Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru súčinnosť. Polícia v rámci akcie zadržala niekoľko osôb a pokračuje v procesných úkonoch.

"Pred časom ma oslovili istí ľudia s ponukou, že mi prostredníctvom vopred pripraveného mechanizmu ‚zabezpečia‘ víťazstvo vo voľbách. Odmietol som. A bolo mi jasné, že to nechcem nechať bez odpovede. Primátor musí mať od prvého dňa voľné ruky a pracovať pre Martinčanov, nie pre tých, ktorým by niečo dlhoval," uviedol Ftorek. Zdôrazňuje, že postup polície aj prebiehajúce vyšetrovanie rešpektuje a nebude ich podrobnejšie komentovať.

"Nebudem hovoriť o tom, koho sa akcia týka, ani o žiadnych podrobnostiach. To je práca polície a prokuratúry, ktorým týmto ďakujem za profesionálny prístup. Osobitne chcem poďakovať Protikorupčnej jednotke Úradu boja proti organizovanej kriminalite, expozitúre stred, za nesmierne profesionálny a zodpovedný prístup k tejto veci a tiež za to, že sme spoločnými silami rozbili skupinu, ktorá pravdepodobne dlhodobo ovplyvňovala voľby v meste Martin.”

Ftorek tvrdí, že sa teraz ide sústrediť na to, o čo ide Martinčanom, a to sú spravodlivé voľby a čestný primátor a poslanci, ktorí verí že vzídu z týchto volieb. Zároveň chce, aby bol tento prípad jasným odkazom pre voličov. "Hlas je slobodné právo, ktoré máme raz za štyri roky, a to právo sa nekupuje. V našom meste sa podpísala Martinská deklarácia, tu vznikla Matica slovenská a je centrom národnej kultúry Slovákov. Ako kandidát na primátora a hrdý rodený Martinčan nebudem v Martine tolerovať žiadnu korupciu, nech by sa týkala hocikoho. Ak vám niekto ponúkne peniaze za hlas, nerobí vám láskavosť, ťahá vás do trestného činu," uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Kandidát na primátora Martina Milan Ftorek sa vyjadril k policajnej akcii Kandidát © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Kupovanie hlasov
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