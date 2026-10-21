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21. októbra 2026

Policajti kontrolovali taxikárov a zistili stovky priestupkov. Jeden dokonca šoféroval opitý


Tagy: Cestná kontrola Kontrola Taxikári Taxislužby

Do kontroly sa zapojila aj mobilná jednotka Úradu hraničnej a cudzineckej polície. Policajti kontrolovali taxikárov a zistili stovky priestupkov. Hovorca Prezídia



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taxi 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Do kontroly sa zapojila aj mobilná jednotka Úradu hraničnej a cudzineckej polície.


Policajti kontrolovali taxikárov a zistili stovky priestupkov. Hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek priblížil, že sa pri kontrole sústredili najmä na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zákonných povinností vodičov taxislužieb. V 41. a 42. týždní vykonali kontroly na území celého Slovenska a spolupracovali aj s Národným inšpektorátom práce či s ďalšími kontrolnými orgánmi.

Za kontrolované obdobie policajti skontrolovali 3 354 vozidiel taxislužby a zistili až 424 priestupkov a 60 porušení predpisov upravujúcich cestnú dopravu. Zároveň zaevidovali aj päť správnych deliktov a ďalších 60 zistení patrilo do pôsobnosti iných kontrolných orgánov.

Polícia priblížila, že taxikári často používali telefón počas šoférovania, nedodržiavali rýchlosti alebo nepoužívali bezpečnostné pásy. Mnohí z nich nerešpektovali zákaz státia či zastavenia a mali aj nedostatky v dokladoch potrebných na vedenie vozidla. „V oblasti cestnej dopravy sme sa stretávali najmä s neoznačením vozidiel taxislužby a s nedostatkami pri plnení ďalších povinností vodičov,“ doplnili policajti.

Do pozornosti pritom dali aj prípad z 10. októbra, V ranných hodinách policajti v Trebišove odhalili taxikára, ktorý šoféroval pod vplyvom alkoholu. Namerali mu viac ako pol promile.V tom čase síce nikoho v aute neviezol, no bol práve na ceste za zákazníkom.

Do kontroly sa zapojila aj mobilná jednotka Úradu hraničnej a cudzineckej polície. Počas kontroly v Bratislavskom kraji policajti odhalili tri priestupky, kedy vodič nepredložil doklad o pobyte či identifikačný preukaz. Polícia ubezpečila, že v kontrolách taxislužieb bude aj naďalej pokračovať a prispievať tak k bezpečnej preprave cestujúcich.


Zdroj: SITA.sk - Policajti kontrolovali taxikárov a zistili stovky priestupkov. Jeden dokonca šoféroval opitý © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestná kontrola Kontrola Taxikári Taxislužby
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