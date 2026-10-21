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21. októbra 2026

Niektoré košické mestské časti majú len jediného kandidáta na starostu, v iných kandidujú aj deviati


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku

Prekvapivo malý záujem o pozíciu starostu je v jednej z najväčších košických MČ Sídlisko KVP, kde sa o tento post uchádzajú len dvaja kandidáti. Niektoré košické mestské časti majú len ...



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komunalne volby 2026 676x516 21.10.2026 (SITA.sk) - Prekvapivo malý záujem o pozíciu starostu je v jednej z najväčších košických MČ Sídlisko KVP, kde sa o tento post uchádzajú len dvaja kandidáti.


Niektoré košické mestské časti majú len jediného kandidáta na starostu, v iných sa o starostovskú stoličku pobijú aj deviati. Ako vyplýva z údajov zverejnených Ministerstvom vnútra SR, najväčší záujem je v Košiciach o posty starostov v MČ Západ a Nad jazerom. V oboch prípadoch je kandidátov na starostovský post deväť.

Na Západe bude svoj mandát obhajovať aj terajší starosta, Nad jazerom ale súčasná starostka nekandiduje a uchádza sa o primátorský post. Výraznejší záujem o miesto starostu je aj v MČ Šaca, Staré mesto či Juh, kde kandiduje po šesť záujemcov. Naopak, v troch mestských častiach sa bude hlasovať len o jednom kandidátovi, respektíve kandidátke. Ide o Kavečany, Šebastovce a Luník IX. Vo všetkých troch prípadoch obhajujú svoje mandáty súčasní starostovia, ide tiež o dlhoročných starostov jednotlivých mestských častí.

Prekvapivo malý záujem o pozíciu starostu je v jednej z najväčších košických MČ Sídlisko KVP, kde sa o tento post uchádzajú len dvaja kandidáti. Tento záujem je porovnateľný s malými mestskými časťami ako sú Barca, Džungľa, Lorinčík či Pereš. Okrem MČ Nad jazerom bude mať nového starostu či starostku aj spomínané Sídlisko KVP, ktorého terajší starosta svoj mandát obhajovať nebude a kandiduje na primátora. Mandát ale nebude obhajovať ani súčasný starosta Šace, podobná situácia je napríklad aj v MČ Vyšné Opátske.

Bezmála polovica všetkých kandidátov kandiduje ako nezávislí kandidáti, bez podpory politických subjektov.

Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026. Podľa volebného zákona môže politický subjekt vziať späť svoju kandidátnu listinu najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, rovnako aj kandidát sa môže kandidatúry vzdať najneskôr 48 hodín pred ich začatím.


Zdroj: SITA.sk - Niektoré košické mestské časti majú len jediného kandidáta na starostu, v iných kandidujú aj deviati © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku
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