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18. októbra 2026
Takáč: Otázka rušenia ministerstiev momentálne nie je na stole, Migaľ a Taraba sa môžu politicky spojiť
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR O 5 minút 12 STVR Predseda SNS Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
Pokiaľ minister Migaľ momentálne zamestnáva ľudí, ktorí predtým pôsobili na ministerstve životného prostredia pod Tomášom Tarabom, podľa Takáča môže ísť o indíciu o prípadnom politickom spájaní Migaľa ...
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18.10.2026 (SITA.sk) - Pokiaľ minister Migaľ momentálne zamestnáva ľudí, ktorí predtým pôsobili na ministerstve životného prostredia pod Tomášom Tarabom, podľa Takáča môže ísť o indíciu o prípadnom politickom spájaní Migaľa a Tarabu.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) nemá informácie o zámere rušiť niektoré ministerstvá. Ako povedal v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR, registruje len výrok predsedu SNS Andreja Danka smerom k ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).
„Že by sme v rámci koalície túto tému, rušenie akéhokoľvek ministerstva, v tejto chvíli otvárali, to je úplne predčasné a vôbec to ani nebola téma na nejakých spoločných rokovaniach," skonštatoval Takáč. Zároveň odmietol, že by zodpovednosť za MIRRI niesla strana Smer.
„Za tento rezort zodpovedá samozrejme pán (Samuel ) Migaľ, ktorý je minister tohto rezortu," zdôraznil Takáč s tým, že táto situácia je výsledkom odchodu Migaľa zo strany Hlas-SD a potrebe zachovať koaličnú väčšinu v parlamente. Pokiaľ minister Migaľ momentálne zamestnáva ľudí, ktorí predtým pôsobili na ministerstve životného prostredia pod Tomášom Tarabom, podľa Takáča môže ísť o indíciu o prípadnom politickom spájaní Migaľa a Tarabu.
Podpredseda KDH Viliam Karas v tejto súvislosti vyhlásil, že opozičné hnutie podporí návrhy na redukciu ministerstiev, či už zrušením MIRRI alebo ministerstva športu a cestovného ruchu, o ktorom hovoril exminister Taraba. „Jednoducho, treba zoštíhľovať štátnu správu," skonštatoval.
Zároveň Karas zdôraznil, že súčasná politická situácia len zvýrazňuje potrebu predčasných volieb. Minister Migaľ napríklad podľa neho politicky nie je nikde ukotvený a dve koaličné strany (SNS a Hlas-SD, pozn. SITA)) tvrdia, že zodpovednosť za neho nesie Smer.
„Dnes počujeme, že Smer to odmieta," uviedol Karas. Smer je podľa neho zároveň zodpovedný za ministerstvo životného prostredia, keďže jeho riadením prezident Peter Pellegrini poveril premiéra Roberta Fica. Zmocňovací mandát, ktorý dal následne premiér štátnemu tajomníkovi Filipovi Kuffovi, je podľa podpredsedu kresťanských demokratov pamfletom. „Relativizujeme pravidlá a zodpovednostné vzťahy, a to likviduje štát," doplnil Karas.
Zdroj: SITA.sk - Takáč: Otázka rušenia ministerstiev momentálne nie je na stole, Migaľ a Taraba sa môžu politicky spojiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) nemá informácie o zámere rušiť niektoré ministerstvá. Ako povedal v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR, registruje len výrok predsedu SNS Andreja Danka smerom k ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).
Rušenie ministerstiev zatiaľ nie je témou koalície
„Že by sme v rámci koalície túto tému, rušenie akéhokoľvek ministerstva, v tejto chvíli otvárali, to je úplne predčasné a vôbec to ani nebola téma na nejakých spoločných rokovaniach," skonštatoval Takáč. Zároveň odmietol, že by zodpovednosť za MIRRI niesla strana Smer.
„Za tento rezort zodpovedá samozrejme pán (Samuel ) Migaľ, ktorý je minister tohto rezortu," zdôraznil Takáč s tým, že táto situácia je výsledkom odchodu Migaľa zo strany Hlas-SD a potrebe zachovať koaličnú väčšinu v parlamente. Pokiaľ minister Migaľ momentálne zamestnáva ľudí, ktorí predtým pôsobili na ministerstve životného prostredia pod Tomášom Tarabom, podľa Takáča môže ísť o indíciu o prípadnom politickom spájaní Migaľa a Tarabu.
KDH podporí návrhy na redukciu ministerstiev
Podpredseda KDH Viliam Karas v tejto súvislosti vyhlásil, že opozičné hnutie podporí návrhy na redukciu ministerstiev, či už zrušením MIRRI alebo ministerstva športu a cestovného ruchu, o ktorom hovoril exminister Taraba. „Jednoducho, treba zoštíhľovať štátnu správu," skonštatoval.
Zároveň Karas zdôraznil, že súčasná politická situácia len zvýrazňuje potrebu predčasných volieb. Minister Migaľ napríklad podľa neho politicky nie je nikde ukotvený a dve koaličné strany (SNS a Hlas-SD, pozn. SITA)) tvrdia, že zodpovednosť za neho nesie Smer.
„Dnes počujeme, že Smer to odmieta," uviedol Karas. Smer je podľa neho zároveň zodpovedný za ministerstvo životného prostredia, keďže jeho riadením prezident Peter Pellegrini poveril premiéra Roberta Fica. Zmocňovací mandát, ktorý dal následne premiér štátnemu tajomníkovi Filipovi Kuffovi, je podľa podpredsedu kresťanských demokratov pamfletom. „Relativizujeme pravidlá a zodpovednostné vzťahy, a to likviduje štát," doplnil Karas.
Zdroj: SITA.sk - Takáč: Otázka rušenia ministerstiev momentálne nie je na stole, Migaľ a Taraba sa môžu politicky spojiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR O 5 minút 12 STVR Predseda SNS Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky
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