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24. júna 2026
Kandidát na trnavského župana Viskupič predstavil tím kandidátov na poslancov, sú v ňom aj známe mená – FOTO
Súčasný trnavský župan predstavil desiatky mien, s ktorými chce zabojovať o poslanecké kreslá a spoločne pokračovať v rozbehnutých krajských projektoch. Spoločne s kandidátom na predsedu ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Súčasný trnavský župan predstavil desiatky mien, s ktorými chce zabojovať o poslanecké kreslá a spoločne pokračovať v rozbehnutých krajských projektoch.
Spoločne s kandidátom na predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom (PS, SaS, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati, Maďarské fórum, OKS) pôjde do volieb aj štyridsať kandidátov na krajských poslancov. Koalícia teda plánuje obsadiť všetky miesta na kandidátkach v jednotlivých okresoch.
„Myslím, že každý, kto niekedy niečo staval, budoval, snažil sa niečo presadiť vie, že na to nemôže byť sám a veľmi dôležitý je tím. To isté platí aj na úrovni kraja. Ľudia zo Záhoria, Trnavského, Hlohoveckého a Piešťanského okresu alebo z Matúšovej zeme a Žitného ostrova, to je ten tím, ktorý by sa rád uchádzal o dôveru voličov,“ povedal Viskupič pri predstavovaní kandidátov.
Ambíciou tímu podľa neho je, aby výsledky práce v nadchádzajúcom volebnom období pocítili všetci ľudia bez ohľadu na to, či pochádzajú z Hlbokého, Trnavy alebo Dolného Štálu.
Vo Viskupičovom tíme sú aj poslanci Národnej rady Marián Viskupič, Jana Hanuliaková a Viliam Tankó, vicežupani Rastislav Mráz a Patrik Voltmann, starostovia, župní, mestskí a obecní poslanci, riaditeľ piešťanskej nemocnice Miroslav Jaššo či riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech.
„Ísť naplno ďalej znamená, že budeme pokračovať v opravách mostov či stavaní cyklotrás. Naplno ďalej pôjdeme aj v zdravotníctve, čo znamená, že úspešný koncept župných zdravotníckych centier chceme rozšíriť z Trnavy aj do Hlohovca a Dunajskej Stredy. Naplno ďalej chceme ísť v sociálnych službách, budeme pokračovať v transformácii zariadení, zlepšovaní podmienok pre klientov a zamestnancov,“ zopakoval niektoré zo svojich priorít kandidát na župana Jozef Viskupič s tým, že teraz už ide o priority celého tímu kandidátov na krajských poslancov.
Vicežupan a kandidát na poslanca Rastislav Mráz potvrdil, že dlho očakávané cyklistické spojenie krajského mesta a Smoleníc sa začne stavať ešte pred krajskými voľbami.
Zdroj: SITA.sk - Kandidát na trnavského župana Viskupič predstavil tím kandidátov na poslancov, sú v ňom aj známe mená – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločne s kandidátom na predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom (PS, SaS, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati, Maďarské fórum, OKS) pôjde do volieb aj štyridsať kandidátov na krajských poslancov. Koalícia teda plánuje obsadiť všetky miesta na kandidátkach v jednotlivých okresoch.
„Myslím, že každý, kto niekedy niečo staval, budoval, snažil sa niečo presadiť vie, že na to nemôže byť sám a veľmi dôležitý je tím. To isté platí aj na úrovni kraja. Ľudia zo Záhoria, Trnavského, Hlohoveckého a Piešťanského okresu alebo z Matúšovej zeme a Žitného ostrova, to je ten tím, ktorý by sa rád uchádzal o dôveru voličov,“ povedal Viskupič pri predstavovaní kandidátov.
Poslanci národnej rady vo Viskupičovom tíme
Ambíciou tímu podľa neho je, aby výsledky práce v nadchádzajúcom volebnom období pocítili všetci ľudia bez ohľadu na to, či pochádzajú z Hlbokého, Trnavy alebo Dolného Štálu.
Vo Viskupičovom tíme sú aj poslanci Národnej rady Marián Viskupič, Jana Hanuliaková a Viliam Tankó, vicežupani Rastislav Mráz a Patrik Voltmann, starostovia, župní, mestskí a obecní poslanci, riaditeľ piešťanskej nemocnice Miroslav Jaššo či riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech.
Priority kandidáta
„Ísť naplno ďalej znamená, že budeme pokračovať v opravách mostov či stavaní cyklotrás. Naplno ďalej pôjdeme aj v zdravotníctve, čo znamená, že úspešný koncept župných zdravotníckych centier chceme rozšíriť z Trnavy aj do Hlohovca a Dunajskej Stredy. Naplno ďalej chceme ísť v sociálnych službách, budeme pokračovať v transformácii zariadení, zlepšovaní podmienok pre klientov a zamestnancov,“ zopakoval niektoré zo svojich priorít kandidát na župana Jozef Viskupič s tým, že teraz už ide o priority celého tímu kandidátov na krajských poslancov.
Vicežupan a kandidát na poslanca Rastislav Mráz potvrdil, že dlho očakávané cyklistické spojenie krajského mesta a Smoleníc sa začne stavať ešte pred krajskými voľbami.
Zdroj: SITA.sk - Kandidát na trnavského župana Viskupič predstavil tím kandidátov na poslancov, sú v ňom aj známe mená – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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