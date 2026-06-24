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24. júna 2026
Slovenský rozhlas si v auguste pripomenie významné jubileum – FOTO
Presne pred 100 rokmi totiž spustil svoje prvé pravidelné vysielanie, ktoré otvorili slová: „Tu Rádiožurnál Bratislava". Slovenský rozhlas si 3. augusta 2026 pripomenie významné ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Presne pred 100 rokmi totiž spustil svoje prvé pravidelné vysielanie, ktoré otvorili slová: „Tu Rádiožurnál Bratislava".
Slovenský rozhlas si 3. augusta 2026 pripomenie významné jubileum. Presne pred 100 rokmi totiž spustil svoje prvé pravidelné vysielanie, ktoré otvorili slová: „Tu Rádiožurnál Bratislava". Storočnicu si STVR pripomína sériou špeciálnych programov približujúcich legendárne rozhlasové hlasy, históriu vysielania aj súčasnú tvorbu.
Pri tejto príležitosti pripravili programové okruhy Slovenského rozhlasu – Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio_FM, Rádio Devín, Radio Slovakia International, Rádio Patria, Rádio Junior a Rádio Litera – tematické relácie, podcasty, koncerty či špeciálne cykly. Poslucháčom ponúkajú pohľad do histórie rozhlasu aj do zákulisia jeho fungovania.
Od prvého vysielania z provizórneho štúdia v Bratislave prešiel Slovenský rozhlas výrazným technologickým aj obsahovým vývojom. Z pôvodných živých prenosov a hudobných programov sa postupne rozšíril o spravodajstvo, publicistiku, rozhlasové hry, vzdelávacie relácie aj ďalšie formáty. Dnes prostredníctvom viacerých programových okruhov oslovuje poslucháčov všetkých vekových kategórií.
Jeden z editorov pripravovanej publikácie k 100. výročiu rozhlasového vysielania Peter Turčík pripomína, že významnú úlohu v histórii Slovenského rozhlasu zohrali popri Bratislave aj Košice a Banská Bystrica so svojimi dnes už historickými rozhlasovými budovami.
Neodmysliteľným symbolom Slovenského rozhlasu je ikonická obrátená pyramída na Mýtnej ulici v Bratislave. Už viac ako štyri desaťročia slúži ako sídlo rozhlasového vysielania a patrí medzi najvýznamnejšie diela slovenskej modernej architektúry. Unikátna stavba je od roku 2017 Národnou kultúrnou pamiatkou.
Pri príležitosti storočnice pripravuje Slovenský rozhlas aj komentované prehliadky budovy s dlhoročným rozhlasovým redaktorom a scenáristom Romanom Bombošom. Návštevníci tak budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov, ktoré sú za bežných okolností verejnosti neprístupné.
Na prízemí obrátenej pyramídy sa nachádza galéria, ktorá zároveň tvorí hlavný vstup do veľkej koncertnej sály s výnimočnou akustikou. Súčasťou sály je aj najväčší organ na Slovensku a sofistikovaný systém zabezpečujúci dokonalý prenos zvuku bez rušivých vplyvov z okolia.
Jednou zo zaujímavostí je, že celá koncertná sála stojí na pružinách, ktoré tlmia vibrácie prichádzajúce napríklad z okolitej dopravy. Podľa Romana Bomboša nie je v priestore nič ponechané na náhodu a každý architektonický prvok prispieva k špičkovej akustike. Ako prezradil Bomboš, okrem koncertov tu v minulosti nahrávali svoje albumy viacerí slovenskí aj zahraniční interpreti. V štúdiách vznikali aj soundtracky k známym filmom či zvukové nahrávky pre počítačové hry.
Samotná obrátená pyramída pozostáva z dvoch častí. Vonkajšia slúži predovšetkým na administratívne účely, zatiaľ čo vo vnútornej sa nachádzajú nahrávacie štúdiá, z ktorých sa dodnes vysiela do éteru.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský rozhlas si v auguste pripomenie významné jubileum – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský rozhlas si 3. augusta 2026 pripomenie významné jubileum. Presne pred 100 rokmi totiž spustil svoje prvé pravidelné vysielanie, ktoré otvorili slová: „Tu Rádiožurnál Bratislava". Storočnicu si STVR pripomína sériou špeciálnych programov približujúcich legendárne rozhlasové hlasy, históriu vysielania aj súčasnú tvorbu.
Pri tejto príležitosti pripravili programové okruhy Slovenského rozhlasu – Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio_FM, Rádio Devín, Radio Slovakia International, Rádio Patria, Rádio Junior a Rádio Litera – tematické relácie, podcasty, koncerty či špeciálne cykly. Poslucháčom ponúkajú pohľad do histórie rozhlasu aj do zákulisia jeho fungovania.
Symbol slovenského éteru
Od prvého vysielania z provizórneho štúdia v Bratislave prešiel Slovenský rozhlas výrazným technologickým aj obsahovým vývojom. Z pôvodných živých prenosov a hudobných programov sa postupne rozšíril o spravodajstvo, publicistiku, rozhlasové hry, vzdelávacie relácie aj ďalšie formáty. Dnes prostredníctvom viacerých programových okruhov oslovuje poslucháčov všetkých vekových kategórií.
Jeden z editorov pripravovanej publikácie k 100. výročiu rozhlasového vysielania Peter Turčík pripomína, že významnú úlohu v histórii Slovenského rozhlasu zohrali popri Bratislave aj Košice a Banská Bystrica so svojimi dnes už historickými rozhlasovými budovami.
Neodmysliteľným symbolom Slovenského rozhlasu je ikonická obrátená pyramída na Mýtnej ulici v Bratislave. Už viac ako štyri desaťročia slúži ako sídlo rozhlasového vysielania a patrí medzi najvýznamnejšie diela slovenskej modernej architektúry. Unikátna stavba je od roku 2017 Národnou kultúrnou pamiatkou.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/prehliadka-slovenskeho-rozhlasu-pri-prilezitosti-100-rokov-od-zaciatku-pravidelneho-vysielania-fotografie/">Prehliadka Slovenského rozhlasu pri príležitosti 100 rokov od začiatku pravidelného vysielania (fotografie)
Za dverami rozhlasu
Pri príležitosti storočnice pripravuje Slovenský rozhlas aj komentované prehliadky budovy s dlhoročným rozhlasovým redaktorom a scenáristom Romanom Bombošom. Návštevníci tak budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov, ktoré sú za bežných okolností verejnosti neprístupné.
Na prízemí obrátenej pyramídy sa nachádza galéria, ktorá zároveň tvorí hlavný vstup do veľkej koncertnej sály s výnimočnou akustikou. Súčasťou sály je aj najväčší organ na Slovensku a sofistikovaný systém zabezpečujúci dokonalý prenos zvuku bez rušivých vplyvov z okolia.
Jednou zo zaujímavostí je, že celá koncertná sála stojí na pružinách, ktoré tlmia vibrácie prichádzajúce napríklad z okolitej dopravy. Podľa Romana Bomboša nie je v priestore nič ponechané na náhodu a každý architektonický prvok prispieva k špičkovej akustike. Ako prezradil Bomboš, okrem koncertov tu v minulosti nahrávali svoje albumy viacerí slovenskí aj zahraniční interpreti. V štúdiách vznikali aj soundtracky k známym filmom či zvukové nahrávky pre počítačové hry.
Samotná obrátená pyramída pozostáva z dvoch častí. Vonkajšia slúži predovšetkým na administratívne účely, zatiaľ čo vo vnútornej sa nachádzajú nahrávacie štúdiá, z ktorých sa dodnes vysiela do éteru.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský rozhlas si v auguste pripomenie významné jubileum – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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