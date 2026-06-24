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24. júna 2026
Vláda schválila miliónové dotácie pre severovýchod Slovenska, najviac peňazí smeruje do samospráv a zdravotníctva – VIDEO, FOTO
Tagy: Dotácie finančná podpora
Z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa uvoľní viac ako 3,3 milióna eur. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov (okres Bardejov) schválila podporu pre desiatky projektov ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa uvoľní viac ako 3,3 milióna eur.
Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov (okres Bardejov) schválila podporu pre desiatky projektov v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad a Snina. Z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa uvoľní viac ako 3,3 milióna eur, pričom najväčšia časť financií pôjde samosprávam, zdravotníckym zariadeniam, školám, kultúrnym inštitúciám a cirkevným organizáciám.
Najväčší balík vo výške takmer 2,46 milióna eur smeruje na projekty miest, obcí a ďalších právnických osôb. Dotácie získa vyše 210 obcí, miest a organizácií v štyroch okresoch. V okrese Bardejov bolo podporených 87 projektov v celkovej výške takmer 970-tisíc eur, v okrese Levoča 34 projektov za 427-tisíc eur, v okrese Poprad schválila vláda podporu 367 500 eur pre 31 projektov a v okrese Snina rozdelila 521 500 eur pre 38 subjektov. Zvyšných 174 500 eur pôjde pre 17 ostatných projektov.
Podporené budú najmä rekonštrukcie miestnych komunikácií, verejných budov, športovej a kultúrnej infraštruktúry či nákup komunálnej techniky. Medzi najväčších prijímateľov patrí mesto Poprad, ktoré dostane 35-tisíc eur na podporu mládežníckeho hokeja a nákup výstroja pre deti zo sociálne slabších rodín a mesto Levoča 30-tisíc eur na rekonštrukciu organu v Bazilike svätého Jakuba. Mesto Snina dostane 20-tisíc eur na projektovú dokumentáciu na vonkajšie kúpalisko.
Rokovaniu vlády predchádzalo stretnutie so starostami a primátormi regiónu, ktorí podľa úradu vlády ako najpálčivejšie témy označili predovšetkým rekonštrukciu a budovanie dopravnej infraštruktúry, rozvoj vodovodov a kanalizácií, najmä v oblasti Vysokých Tatier, podporu cestovného ruchu a riešenie návrhu zonácie Tatier, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v národných parkoch a potrebu riešení pre marginalizované rómske komunity. Tieto podnety boli zapracované do návrhu priorít, ktoré slúžili ako podklad pre rozhodnutia vlády.
Reakciou na požiadavku regiónu je úloha pre Ministerstvo dopravy SR zabezpečiť vypracovanie štúdie realizovateľnosti preloženia úseku cesty I/66 Poprad juh – Poprad východ do konca roka 2027. Ďalšími opatreniami v oblasti rozvoja infraštruktúry sú dotácie pre obec Malcov vo výške 55-tisíc eur na prístupovú komunikáciu k cintorínu a na obnovu Domu nádeje, a 60-tisíc eur pre okresné mesto Bardejov na výstavbu miestnej dopravnej infraštruktúry.
Významná časť podpory smeruje do zdravotníctva. Ľubovnianska nemocnica dostane 250-tisíc eur na dofinancovanie kúpy CT prístroja, mesto Medzilaborce získa 150-tisíc eur na vybavenie ambulancií Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti a Nemocnica Snina 50-tisíc eur na nákup gastroskopu a kolonoskopu. Ďalších 40-tisíc eur pôjde na špecializované vybavenie pre Nemocnicu Poprad a 19-tisíc eur na nový ultrazvukový prístroj pre Polikliniku Sabinov.
Prešovský samosprávny kraj získa 25-tisíc eur na podporu projektu Strednej odbornej školy v Snine, ktorá na základe memoranda s Ministerstvom obrany SR otvára triedu s vojenským zameraním. V oblasti vzdelávania vláda podporila aj Prešovskú univerzitu v Prešove, a to sumou 40-tisíc eur na rozšírenie priestorových kapacít Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu.
Vláda zároveň podporí viaceré kultúrne a pamiatkové projekty. Na vybudovanie výťahu pre imobilných pútnikov v pútnickom dome na Mariánskej hore v Levoči pôjde 50-tisíc eur. Rovnakú sumu dostane Gréckokatolícka cirkev na rekonštrukciu dreveného chrámu svätého Lukáša v obci Krivé. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči získa 20-tisíc eur na obstaranie brailových riadkov pre svojich zamestnancov. Podporu vo výške 80-tisíc eur dostane aj festival Rock pod kameňom 2026.
Súčasťou schváleného materiálu sú aj viaceré úlohy pre rezorty. Ministerstvá investícií a životného prostredia majú preveriť možnosť využitia vodárenskej nádrže Tichý Potok ako jedného z riešení zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko.
„V zmysle návrhu majú rezorty vytvoriť spoločný koordinačný mechanizmus, ktorý má komplexne posúdiť všetky relevantné aspekty projektu a pripraviť odborné podklady pre ďalšie rozhodovanie vlády," uviedol úrad vlády.
Ministerstvo zdravotníctva má pripraviť metodiku kompenzácií pre geograficky odľahlé nemocnice a ministerstvo dopravy zabezpečiť štúdiu realizovateľnosti preloženia cesty I/66 v úseku Poprad Juh – Poprad východ. Vláda v materiáli zároveň deklaruje záujem pokračovať v podpore hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, znižovaní regionálnych rozdielov a zlepšovaní kvality života obyvateľov severovýchodného Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila miliónové dotácie pre severovýchod Slovenska, najviac peňazí smeruje do samospráv a zdravotníctva – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov (okres Bardejov) schválila podporu pre desiatky projektov v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad a Snina. Z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa uvoľní viac ako 3,3 milióna eur, pričom najväčšia časť financií pôjde samosprávam, zdravotníckym zariadeniam, školám, kultúrnym inštitúciám a cirkevným organizáciám.
Rozdelenie dotácií
Najväčší balík vo výške takmer 2,46 milióna eur smeruje na projekty miest, obcí a ďalších právnických osôb. Dotácie získa vyše 210 obcí, miest a organizácií v štyroch okresoch. V okrese Bardejov bolo podporených 87 projektov v celkovej výške takmer 970-tisíc eur, v okrese Levoča 34 projektov za 427-tisíc eur, v okrese Poprad schválila vláda podporu 367 500 eur pre 31 projektov a v okrese Snina rozdelila 521 500 eur pre 38 subjektov. Zvyšných 174 500 eur pôjde pre 17 ostatných projektov.
Podporené budú najmä rekonštrukcie miestnych komunikácií, verejných budov, športovej a kultúrnej infraštruktúry či nákup komunálnej techniky. Medzi najväčších prijímateľov patrí mesto Poprad, ktoré dostane 35-tisíc eur na podporu mládežníckeho hokeja a nákup výstroja pre deti zo sociálne slabších rodín a mesto Levoča 30-tisíc eur na rekonštrukciu organu v Bazilike svätého Jakuba. Mesto Snina dostane 20-tisíc eur na projektovú dokumentáciu na vonkajšie kúpalisko.
Rokovaniu vlády predchádzalo stretnutie so starostami a primátormi regiónu, ktorí podľa úradu vlády ako najpálčivejšie témy označili predovšetkým rekonštrukciu a budovanie dopravnej infraštruktúry, rozvoj vodovodov a kanalizácií, najmä v oblasti Vysokých Tatier, podporu cestovného ruchu a riešenie návrhu zonácie Tatier, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v národných parkoch a potrebu riešení pre marginalizované rómske komunity. Tieto podnety boli zapracované do návrhu priorít, ktoré slúžili ako podklad pre rozhodnutia vlády.
Podpora nemocníc, škôl a kultúry
Reakciou na požiadavku regiónu je úloha pre Ministerstvo dopravy SR zabezpečiť vypracovanie štúdie realizovateľnosti preloženia úseku cesty I/66 Poprad juh – Poprad východ do konca roka 2027. Ďalšími opatreniami v oblasti rozvoja infraštruktúry sú dotácie pre obec Malcov vo výške 55-tisíc eur na prístupovú komunikáciu k cintorínu a na obnovu Domu nádeje, a 60-tisíc eur pre okresné mesto Bardejov na výstavbu miestnej dopravnej infraštruktúry.
Významná časť podpory smeruje do zdravotníctva. Ľubovnianska nemocnica dostane 250-tisíc eur na dofinancovanie kúpy CT prístroja, mesto Medzilaborce získa 150-tisíc eur na vybavenie ambulancií Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti a Nemocnica Snina 50-tisíc eur na nákup gastroskopu a kolonoskopu. Ďalších 40-tisíc eur pôjde na špecializované vybavenie pre Nemocnicu Poprad a 19-tisíc eur na nový ultrazvukový prístroj pre Polikliniku Sabinov.
Prešovský samosprávny kraj získa 25-tisíc eur na podporu projektu Strednej odbornej školy v Snine, ktorá na základe memoranda s Ministerstvom obrany SR otvára triedu s vojenským zameraním. V oblasti vzdelávania vláda podporila aj Prešovskú univerzitu v Prešove, a to sumou 40-tisíc eur na rozšírenie priestorových kapacít Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu.
Vláda zároveň podporí viaceré kultúrne a pamiatkové projekty. Na vybudovanie výťahu pre imobilných pútnikov v pútnickom dome na Mariánskej hore v Levoči pôjde 50-tisíc eur. Rovnakú sumu dostane Gréckokatolícka cirkev na rekonštrukciu dreveného chrámu svätého Lukáša v obci Krivé. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči získa 20-tisíc eur na obstaranie brailových riadkov pre svojich zamestnancov. Podporu vo výške 80-tisíc eur dostane aj festival Rock pod kameňom 2026.
Úlohy rezortov
Súčasťou schváleného materiálu sú aj viaceré úlohy pre rezorty. Ministerstvá investícií a životného prostredia majú preveriť možnosť využitia vodárenskej nádrže Tichý Potok ako jedného z riešení zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko.
„V zmysle návrhu majú rezorty vytvoriť spoločný koordinačný mechanizmus, ktorý má komplexne posúdiť všetky relevantné aspekty projektu a pripraviť odborné podklady pre ďalšie rozhodovanie vlády," uviedol úrad vlády.
Ministerstvo zdravotníctva má pripraviť metodiku kompenzácií pre geograficky odľahlé nemocnice a ministerstvo dopravy zabezpečiť štúdiu realizovateľnosti preloženia cesty I/66 v úseku Poprad Juh – Poprad východ. Vláda v materiáli zároveň deklaruje záujem pokračovať v podpore hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, znižovaní regionálnych rozdielov a zlepšovaní kvality života obyvateľov severovýchodného Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila miliónové dotácie pre severovýchod Slovenska, najviac peňazí smeruje do samospráv a zdravotníctva – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dotácie finančná podpora
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