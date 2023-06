Kiska vie, ako sa prezidentka Čaputová cíti. Jej rozhodnutiu nekandidovať úplne rozumie (video)

Prezidentky sme sa nezastali

Bola v náročnej situácii

20.6.2023 (SITA.sk) - Bývalý prezident Andrej Kiska rozhodnutiu prezidentky Zuzany Čaputovej opätovne nekandidovať plne rozumie. Ako uviedol v statuse na sociálnej sieti, sám zažil aké to je, keď človek vstúpi do politiky s odhodlaním pomôcť a dostane sa mu za to urážok a nenávisti.Kiska uviedol, že všetci, ktorí majú Čaputovú radi, by si mali položiť otázku, či urobili všetko pre to, aby cítila ich podporu a znova sa uchádzala o prezidentský post.„Čo sme spravili, keď na námestiach extrémisti, fašisti a iní exoti pokrikovali na ňu urážlivé slová? Ako sme sa jej zastali? Nie pri filozofických diskusiách v kruhu priateľov, ale aktívne na sociálnych sieťach, na verejnosti," pýta sa bývalý prezident.Kiska verí, že v najbližších prezidentských voľbách opäť zvíťazí prezident, na ktorého budeme môcť byť hrdí, no podotkol, že by sme nemali zabudnúť na tento okamih, aby sa neopakoval. Dodal, že Čaputovej rozhodnutie ho ani nehnevá, ani nie je sklamaný, cíti skôr smútok.„Roky na mňa útočil Fico s celou mafiánsko-policajnou bandou, ktorá ovládala takmer celý štát. Bolo to mimoriadne nepríjemné pre mňa aj pre celú moju rodinu," napísal exprezident. Prezidentka Čaputová je podľa neho ale v ešte ťažšej situácii.„Okrem nebezpečných ľudí ako Fico, Blaha či Harabin na ňu zákerne útočí Matovič . K tomu COVID vojna na Ukrajine ... útoky na dcéry, na partnera, na všetkých, ktorých má rada. Samotná funkcia dostáva človeka do mimoriadne osamotenej pozície. Kto to nezažil, ťažko to precíti," skonštatoval Kiska.