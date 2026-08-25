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25. augusta 2026

Pellegrini sa stretol s prezidentom Čiernej Hory, krajina má ambíciu stať sa členom EÚ do roku 2028 – VIDEO


Tagy: Oficiálna návšteva Prezident Čiernej Hory Prezident SR

Pellegrini rovnako uvítal rozhodnutie Čiernej Hory otvoriť v Bratislave rezidentné veľvyslanectvo, vnímajú ho ako prejav záujmu o ďalšie prehĺbenie vzájomných vzťahov. Prezident SR



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pellegrini 676x475 25.8.2026 (SITA.sk) - Pellegrini rovnako uvítal rozhodnutie Čiernej Hory otvoriť v Bratislave rezidentné veľvyslanectvo, vnímajú ho ako prejav záujmu o ďalšie prehĺbenie vzájomných vzťahov.


Prezident SR Peter Pellegrini sa stretol s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovićom, ktorý pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska. Slovenská hlava štátu na spoločnej tlačovej konferencii vyzdvihla úroveň vzťahov medzi oboma štátmi, pripomenula tiež, že slovenská diplomacia pred dvomi desaťročiami významnú roku pri obnovení nezávislosti Čiernej Hory.

Pellegrini tiež zdôraznil, že na tomto pevnom základe môžu naďalej spolupracovať na konkrétnych projektoch i rozvíjať hospodársku a politickú spoluprácu.

Spoločný záujem na prehlbovaní partnerstva


Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré od samého začiatku podporovali demokratický vývoj Čiernej hory a jej euroatlantické ambície,” uviedol. Doplnil, že utorkové rokovania potvrdili, že vzájomné vzťahy medzi oboma štátmi majú pozitívnu dynamiku i potenciál pre ďalší rozvoj. Vysoká frekvencia stretnutí za ostatné dva roky, na rôznych úrovniach, podľa Pellegriniho vypovedá o spoločnom záujme prehlbovať partnerstvo vo všetkých oblastiach.

S Milatovićom rokovali o možnostiach ďalšieho posilnenia obchodnej a investičnej spolupráce i nových príležitostiach napríklad v oblastiach energetiky, digitalizácie či cestovného ruchu. „Hospodárska spolupráca stále ponúka príležitosti na ďalší rast,” dodal. Príležitosti vidia na intenzívnejšiu obchodnú výmenu či investície. Slovenský prezident tiež v tejto súvislosti pripomenul spoluprácu na viacerých konkrétnych projektoch.

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Pellegrini rovnako uvítal rozhodnutie Čiernej Hory otvoriť v Bratislave rezidentné veľvyslanectvo, vnímajú ho ako prejav záujmu o ďalšie prehĺbenie vzájomných vzťahov. „Pozitívne vnímame aj prehlbovanie kontaktov medzi akademickými a vedeckými inštitúciami našich štátov,” dodal. Prízvukoval, že Slovensko dlhodobo patrí medzi najvýraznejších podporovateľov rozširovanie Európskej únie o krajiny západného Balkánu.

Sme presvedčení, že budúcnosť krajín celého regiónu je v EÚ, ktorá nebude úplná bez ich plnohodnotného členstva. Ich integrácia zároveň posilní hospodársky potenciál Únie a prispeje k zvýšeniu jej globálnej konkurencieschopnosti," uviedol Pellegrini s tým, že Čierna Hora pokračuje vo svojej úlohe lídra prístupového procesu a dosiaľ priebežne uzavrela už 18 prístupových kapitol, čo je najviac zo všetkých štátov západného Balkánu.

Slovensko je pripravené poskytovať pomoc


Slovensko podľa prezidentových slov tento pokrok pozorne sleduje a je pripravené naďalej poskytovať politickú i expertnú pomoc. Slovenská republika podľa Pellegriniho podporuje cieľ Čiernej Hory vstúpiť do EÚ do roku 2028, úspešný integračný proces by podľa jeho slov vyslal pozitívny signál do celého regiónu. So svojím čiernohorským náprotivkom sa venovali aj situácii v regióne ako takej.

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Pellegrini vyjadril potešenie nad tým, že obe krajiny úzko spolupracujú pri posilňovaní spoločnej bezpečnosti v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO), s Milatovićom sa zhodli na tom, že transatlantické partnerstvo je jedným zo základných pilierov európskej bezpečnosti, a tiež na význame úzkej spolupráce medzi Európou a Severnou Amerikou pri zvládaní súčasných bezpečnostných výziev. Diskutovali aj o bezpečnostnej situácii v Európe a na Blízkom východe.

Milatović poďakoval Pellegrinimu za prijatie, pohostinnosť i otvorený rozhovor. Vyjadril tiež záujem posilniť podnikateľské kontakty medzi oboma štátmi, a to napríklad v energetike, infraštruktúre, cestovnom ruchu, ale aj poľnohospodárstve. Zdôraznil význam otvorenia veľvyslanectva Čiernej Hory v Bratislave ako dôležitého kroku k ešte bližšej spolupráci medzi oboma štátmi.

Podporu Slovenska pre členstvo Čiernej Hory v EÚ si podľa jeho slov veľmi cenia, dodal, že má pre nich obzvlášť veľkú hodnotu pre to, lebo prichádza od krajiny, ktorá integračným procesom úspešne prešla. Vyjadril tiež ambíciu pridať sa k členským štátom EÚ do roku 2028. Štát je podľa neho pripravený zavŕšiť európsku cestu a zaujať miesto v Únii.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa stretol s prezidentom Čiernej Hory, krajina má ambíciu stať sa členom EÚ do roku 2028 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Oficiálna návšteva Prezident Čiernej Hory Prezident SR
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