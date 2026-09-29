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29. septembra 2026
Kandidátka na primátorku Trnavy Andrea Čajková predstavila svoj volebný program
Program je zameraný na systematický rozvoj mesta ako celku. Občianska iniciatíva Trnava Plus so svojou kandidátkou na primátorku Trnavy Andreou Čajkovou predstavila ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Program je zameraný na systematický rozvoj mesta ako celku.
Občianska iniciatíva Trnava Plus so svojou kandidátkou na primátorku Trnavy Andreou Čajkovou predstavila svoj volebný program, ktorý je zameraný na systematický rozvoj mesta ako celku, ale prináša i ďalšie desiatky adresných riešení pre jednotlivé trnavské mestské časti.
Program podľa nej priamo reaguje na každodenné potreby obyvateľov a ponúka riešenia založené na faktoch, dátach a ekonomickej realite mesta. Členovia iniciatívy sú presvedčení, že Trnava dnes potrebuje novú energiu, otvorenosť a konštruktívny dialóg v správe mesta.
Predstavitelia Trnava Plus zdôrazňujú potrebu priniesť do samosprávy kultúru skutočného zapájania ľudí do rozhodovania, empatiu a strategické ekonomické plánovanie. Program preto podľa Čajkovej vznikal po mesiacoch diskusií s Trnavčanmi o ich bežných starostiach a praktických potrebách.
Jedným z jeho bodov je pridelenie 20-tisíc eur pre každý výbor mestskej časti na riešenie drobných, ale pre ľudí dôležitých problémov. Trnava Plus sa chce vrátiť k výstavbe nájomných bytov. Na otázku, koľko by ich malo byť, kandidátka na poslankyňu Kristína Ryšavá odpovedala, že akékoľvek číslo od nuly vyššie by bol úspech.
„Samozrejme, riešime parkovaciu politiku, obchvat a zápchy i jednosmerky, teda témy, ktoré najviac rezonujú Trnavou. Ale náš program je komplexný a zahŕňa všetky oblasti života,“ uviedla pri predstavovaní programu Andrea Čajková.
Okrem nej sa o primátorské kreslo v Trnave uchádzajú aj Branislav Baroš (Trnava pre každého + KDH), Ľubica Horváthová (Demokrati), Eva Nemčovská (nezávislá), Jozef Obselka (nezávislý) a Martin Pullmann (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika).
Spolu s Čajkovou ide do volieb aj deväť kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva. V kampani vystupujú pod hlavičkou Trnava Plus, na hlasovacích lístkoch však budú uvedení ako nezávislí kandidáti. Aj keby boli všetci zvolení do zastupiteľstva, vzhľadom na ich počet by boli pri presadzovaní svojho volebného programu odkázaní na spoluprácu s ďalšími poslancami.
Zdroj: SITA.sk - Kandidátka na primátorku Trnavy Andrea Čajková predstavila svoj volebný program © SITA Všetky práva vyhradené.
Občianska iniciatíva Trnava Plus so svojou kandidátkou na primátorku Trnavy Andreou Čajkovou predstavila svoj volebný program, ktorý je zameraný na systematický rozvoj mesta ako celku, ale prináša i ďalšie desiatky adresných riešení pre jednotlivé trnavské mestské časti.
Dôraz na každodenné potreby obyvateľov
Program podľa nej priamo reaguje na každodenné potreby obyvateľov a ponúka riešenia založené na faktoch, dátach a ekonomickej realite mesta. Členovia iniciatívy sú presvedčení, že Trnava dnes potrebuje novú energiu, otvorenosť a konštruktívny dialóg v správe mesta.
Predstavitelia Trnava Plus zdôrazňujú potrebu priniesť do samosprávy kultúru skutočného zapájania ľudí do rozhodovania, empatiu a strategické ekonomické plánovanie. Program preto podľa Čajkovej vznikal po mesiacoch diskusií s Trnavčanmi o ich bežných starostiach a praktických potrebách.
Komplexný program pre mesto
Jedným z jeho bodov je pridelenie 20-tisíc eur pre každý výbor mestskej časti na riešenie drobných, ale pre ľudí dôležitých problémov. Trnava Plus sa chce vrátiť k výstavbe nájomných bytov. Na otázku, koľko by ich malo byť, kandidátka na poslankyňu Kristína Ryšavá odpovedala, že akékoľvek číslo od nuly vyššie by bol úspech.
„Samozrejme, riešime parkovaciu politiku, obchvat a zápchy i jednosmerky, teda témy, ktoré najviac rezonujú Trnavou. Ale náš program je komplexný a zahŕňa všetky oblasti života,“ uviedla pri predstavovaní programu Andrea Čajková.
Ostatní kandidáti na primátora
Okrem nej sa o primátorské kreslo v Trnave uchádzajú aj Branislav Baroš (Trnava pre každého + KDH), Ľubica Horváthová (Demokrati), Eva Nemčovská (nezávislá), Jozef Obselka (nezávislý) a Martin Pullmann (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika).
Spolu s Čajkovou ide do volieb aj deväť kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva. V kampani vystupujú pod hlavičkou Trnava Plus, na hlasovacích lístkoch však budú uvedení ako nezávislí kandidáti. Aj keby boli všetci zvolení do zastupiteľstva, vzhľadom na ich počet by boli pri presadzovaní svojho volebného programu odkázaní na spoluprácu s ďalšími poslancami.
Zdroj: SITA.sk - Kandidátka na primátorku Trnavy Andrea Čajková predstavila svoj volebný program © SITA Všetky práva vyhradené.
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