|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 29.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Michal, Michaela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. septembra 2026
Zahraničná pomoc mešká, Ukrajina odkladá časť výdavkov. Stopku dostane obnova aj nové stavby
Ukrajinská vláda chce dostupné zdroje sústrediť na obranu a sociálnu oblasť. Premiér priznal, že časť zahraničných peňazí neprišla aj pre nesplnené záväzky voči partnerom. Ukrajina pre ...
Zdieľať
29.9.2026 (SITA.sk) - Ukrajinská vláda chce dostupné zdroje sústrediť na obranu a sociálnu oblasť. Premiér priznal, že časť zahraničných peňazí neprišla aj pre nesplnené záväzky voči partnerom.
Ukrajina pre oneskorenie zahraničnej finančnej pomoci odloží časť plánovaných výdavkov vrátane niektorých projektov obnovy krajiny. V pondelok to oznámil premiér Serhij Koreckyj s tým, že vláda musí v súčasnosti sústrediť dostupné zdroje na najdôležitejšie oblasti.
Projekty chce vláda podľa premiéra uskutočniť neskôr, „ale zatiaľ musia všetky zdroje smerovať do kritických oblastí“. Medzi priority zaradil obranu a sociálne zabezpečenie. „Situácia v oblasti verejných financií zostáva náročná,“ uviedol Koreckyj. Priznal zároveň, že časť plánovaného zahraničného financovania zatiaľ na Ukrajinu neprišla. „Je to čiastočne preto, že Ukrajine sa nepodarilo včas splniť niektoré záväzky prijaté voči medzinárodným partnerom,“ dodal premiér.
Vláda preto pristupuje k odkladu menej naliehavých výdavkov. „Odkladáme neprioritné výdavky. Týka sa to novej výstavby, rekonštrukcií alebo veľkých opráv, ktoré nie sú kriticky dôležité, ako aj úprav verejných priestranstiev, napríklad parkov, námestí, fontán či opätovného kladenia dlažobných kociek,“ vysvetlil Koreckyj.
Ruská vojna trvajúca viac ako štyri a pol roka spôsobila Ukrajine škody za miliardy dolárov a výrazne zaťažila jej verejné financie. Ukrajinská vláda už začiatkom septembra oznámila, že na budúci rok bude potrebovať ďalších 53 miliárd dolárov zahraničnej pomoci. Peniaze chce získať okrem iného od Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Kyjev zároveň plánuje v budúcom roku vynaložiť na obranu rekordné dve tretiny štátneho rozpočtu.
Denník Ekonomična pravda podľa AFP informoval, že ministerstvo financií pre nedostatok peňazí odložilo až na december aj výdavky určené na prípravu energetického systému na zimu.
Zdroj: SITA.sk - Zahraničná pomoc mešká, Ukrajina odkladá časť výdavkov. Stopku dostane obnova aj nové stavby © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina pre oneskorenie zahraničnej finančnej pomoci odloží časť plánovaných výdavkov vrátane niektorých projektov obnovy krajiny. V pondelok to oznámil premiér Serhij Koreckyj s tým, že vláda musí v súčasnosti sústrediť dostupné zdroje na najdôležitejšie oblasti.
Projekty chce vláda podľa premiéra uskutočniť neskôr, „ale zatiaľ musia všetky zdroje smerovať do kritických oblastí“. Medzi priority zaradil obranu a sociálne zabezpečenie. „Situácia v oblasti verejných financií zostáva náročná,“ uviedol Koreckyj. Priznal zároveň, že časť plánovaného zahraničného financovania zatiaľ na Ukrajinu neprišla. „Je to čiastočne preto, že Ukrajine sa nepodarilo včas splniť niektoré záväzky prijaté voči medzinárodným partnerom,“ dodal premiér.
Vláda preto pristupuje k odkladu menej naliehavých výdavkov. „Odkladáme neprioritné výdavky. Týka sa to novej výstavby, rekonštrukcií alebo veľkých opráv, ktoré nie sú kriticky dôležité, ako aj úprav verejných priestranstiev, napríklad parkov, námestí, fontán či opätovného kladenia dlažobných kociek,“ vysvetlil Koreckyj.
Ruská vojna trvajúca viac ako štyri a pol roka spôsobila Ukrajine škody za miliardy dolárov a výrazne zaťažila jej verejné financie. Ukrajinská vláda už začiatkom septembra oznámila, že na budúci rok bude potrebovať ďalších 53 miliárd dolárov zahraničnej pomoci. Peniaze chce získať okrem iného od Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Kyjev zároveň plánuje v budúcom roku vynaložiť na obranu rekordné dve tretiny štátneho rozpočtu.
Denník Ekonomična pravda podľa AFP informoval, že ministerstvo financií pre nedostatok peňazí odložilo až na december aj výdavky určené na prípravu energetického systému na zimu.
Zdroj: SITA.sk - Zahraničná pomoc mešká, Ukrajina odkladá časť výdavkov. Stopku dostane obnova aj nové stavby © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
SNS kritizuje Fica za stiahnutie návrhu na odvolanie Tarabu, podľa strany ide o bezprecedentné porušenie koaličnej zmluvy
SNS kritizuje Fica za stiahnutie návrhu na odvolanie Tarabu, podľa strany ide o bezprecedentné porušenie koaličnej zmluvy
<< predchádzajúci článok
Kandidátka na primátorku Trnavy Andrea Čajková predstavila svoj volebný program
Kandidátka na primátorku Trnavy Andrea Čajková predstavila svoj volebný program