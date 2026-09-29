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29. septembra 2026

Zahraničná pomoc mešká, Ukrajina odkladá časť výdavkov. Stopku dostane obnova aj nové stavby


Tagy: pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda Vojna na Ukrajine

Ukrajinská vláda chce dostupné zdroje sústrediť na obranu a sociálnu oblasť. Premiér priznal, že časť zahraničných peňazí neprišla aj pre nesplnené záväzky voči partnerom. Ukrajina pre ...



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russia_ukraine_war_gas_31242 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Ukrajinská vláda chce dostupné zdroje sústrediť na obranu a sociálnu oblasť. Premiér priznal, že časť zahraničných peňazí neprišla aj pre nesplnené záväzky voči partnerom.


Ukrajina pre oneskorenie zahraničnej finančnej pomoci odloží časť plánovaných výdavkov vrátane niektorých projektov obnovy krajiny. V pondelok to oznámil premiér Serhij Koreckyj s tým, že vláda musí v súčasnosti sústrediť dostupné zdroje na najdôležitejšie oblasti.

Projekty chce vláda podľa premiéra uskutočniť neskôr, „ale zatiaľ musia všetky zdroje smerovať do kritických oblastí“. Medzi priority zaradil obranu a sociálne zabezpečenie. „Situácia v oblasti verejných financií zostáva náročná,“ uviedol Koreckyj. Priznal zároveň, že časť plánovaného zahraničného financovania zatiaľ na Ukrajinu neprišla. „Je to čiastočne preto, že Ukrajine sa nepodarilo včas splniť niektoré záväzky prijaté voči medzinárodným partnerom,“ dodal premiér.

Vláda preto pristupuje k odkladu menej naliehavých výdavkov. „Odkladáme neprioritné výdavky. Týka sa to novej výstavby, rekonštrukcií alebo veľkých opráv, ktoré nie sú kriticky dôležité, ako aj úprav verejných priestranstiev, napríklad parkov, námestí, fontán či opätovného kladenia dlažobných kociek,“ vysvetlil Koreckyj.

Ruská vojna trvajúca viac ako štyri a pol roka spôsobila Ukrajine škody za miliardy dolárov a výrazne zaťažila jej verejné financie. Ukrajinská vláda už začiatkom septembra oznámila, že na budúci rok bude potrebovať ďalších 53 miliárd dolárov zahraničnej pomoci. Peniaze chce získať okrem iného od Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Kyjev zároveň plánuje v budúcom roku vynaložiť na obranu rekordné dve tretiny štátneho rozpočtu.

Denník Ekonomična pravda podľa AFP informoval, že ministerstvo financií pre nedostatok peňazí odložilo až na december aj výdavky určené na prípravu energetického systému na zimu.




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Zdroj: SITA.sk - Zahraničná pomoc mešká, Ukrajina odkladá časť výdavkov. Stopku dostane obnova aj nové stavby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda Vojna na Ukrajine
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