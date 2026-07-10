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10. júla 2026

Kandidátka na primátorku Trnavy Horváthová spúšťa petíciu, mesto sa podľa nej nemá hrať na developera – VIDEO


Tagy: Petícia

Vedenie mesta by podľa nej malo smerovať finančné zdroje, energiu a kapacity "do projektov, ktoré Trnavčania dnes naozaj potrebujú". Kandidátka na primátorku Trnavy a mestská poslankyňa Ľubica ...



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10.7.2026 (SITA.sk) - Vedenie mesta by podľa nej malo smerovať finančné zdroje, energiu a kapacity "do projektov, ktoré Trnavčania dnes naozaj potrebujú".


Kandidátka na primátorku Trnavy a mestská poslankyňa Ľubica Horváthová (Demokrati) spustila petíciu proti investíciám mesta do projektu Medziháj v susedstve obce Ružindol, v ktorom majú byť rodinné domy, byty aj občianska vybavenosť.

Vedenie mesta by podľa nej malo smerovať finančné zdroje, energiu a kapacity "do projektov, ktoré Trnavčania dnes naozaj potrebujú". Podľa Horváthovej sa vedenie mesta čoraz viac sústreďuje na developerský projekt Medziháj, hoci Trnava čelí množstvu nevyriešených problémov v doprave, parkovaní, školstve či zdravotníctve.

"Ak sa ma Trnavčania pýtajú, čo dnes mesto potrebuje najviac, odpoveď určite nie je ďalší developerský projekt na poli pri Ružindole. Potrebujeme riešiť plynulosť dopravy, spravodlivejšie parkovanie, modernizovať škôlky a školy, polikliniku či nosnú športovú infraštruktúru v podobe športovej haly a zimného štadióna. Práve tam majú smerovať peniaze, energia aj kapacity mesta," uviedla Ľubica Horváthová v tlačovej správe.

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Zásadný zlom


Zároveň pripomenula, že mestská spoločnosť si už vzala úver vo výške sedem miliónov eur na kúpu pozemkov pre projekt Medziháj. Už vtedy vedenie mesta vyzývala, aby mesto zbytočne nezadlžovalo a tento úver nenačerpalo. Za ďalší zásadný zlom považuje rozhodnutie mestského zastupiteľstva z júna tohto roka, ktorým sa otvorila cesta k predaju časti územia developerom.

"Mesto vyhlasuje súťaž na najatraktívnejšiu časť územia a pozýva do projektu developerov. To je presný opak toho, čo dosluhujúce vedenie mesta Trnavčanom opakovane sľubovalo," povedala Horváthová, ktorá od roku 2018 až do minulého roku pôsobila v poslaneckom klube Lepšia Trnava, ktorý podporuje primátora Petra Bročku.

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Medziháj má byť novou mestskou štvrťou Trnavy


Pred niekoľkými mesiacmi z klubu vystúpila a dnes je v mestskom zastupiteľstve nezaradenou poslankyňou. Vstúpila však do strany Demokrati, za ktorú sa dnes uchádza o post primátorky Trnavy. Petičné hárky budú podľa Demokratov počas nasledujúcich týždňov dostupné v uliciach Trnavy.

Obytná zóna Medziháj v susedstve obce Ružindol má byť novou mestskou štvrťou Trnavy. Jej súčasťou budú rodinné domy, nízkopodlažné bytové domy a komplexná občianska vybavenosť. V novej štvrti je navrhnutých maximálne 378 rodinných domov a 234 bytových jednotiek v nízkopodlažných bytových domoch. Podľa zverejnenej dokumentácie by tu svoj nový domov malo nájsť približne 1500 obyvateľov.


Zdroj: SITA.sk - Kandidátka na primátorku Trnavy Horváthová spúšťa petíciu, mesto sa podľa nej nemá hrať na developera – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Petícia
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