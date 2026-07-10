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10. júla 2026
Rodinkárstvo aj kauza Projekt Fórum. Slováci v prieskume uviedli, či by mali Fico a Šimečka odstúpiť z čela svojich strán
Čo by mali premiér Fico a predseda progresívcov Šimečka urobiť? Viac ako 40 percent Slovákov si myslí, že predseda vlády
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10.7.2026 (SITA.sk) - Čo by mali premiér Fico a predseda progresívcov Šimečka urobiť?
Viac ako 40 percent Slovákov si myslí, že predseda vlády Robert Fico by mal pre podozrenia z rodinkárstva odstúpiť z pozície predsedu strany Smer-SD. V prieskume agentúry Focus pre portál 360tka.sk to uviedlo 43 percent opýtaných.
V prieskume realizovanom v dňoch 22. až 29. júna 2026 na vzorke 1 027 respondentov sa agentúra pýtala, čo by mal premiér Fico urobiť po podozreniach z rodinkárstva pri obsadzovaní funkcií platených z verejných zdrojov, ktoré sa v ostatných mesiacoch vynorili vo vzťahu k jeho strane.
Jedenásť percent opýtaných odpovedalo, že Fico by nemal robiť nič, lebo to nie je podstatné, ďalších 37 percent opýtaných uvádzalo, že by mal podozrenia vytrvalo vysvetľovať a deväť percent na otázku nevedelo odpovedať.
Agentúra sa respondentov pýtala aj na to, čo by mal urobiť predseda najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka v súvislosti s podozreniami z netransparentného využívania grantov v združení Projekt Fórum, ktoré viedla jeho matka Marta Šimečková.
Jedenásť percent opýtaných si myslí, že Šimečka by nemal robiť nič, 34 percent je za to, aby celú situáciu vytrvalo vysvetľoval a 45 percent respondentov je toho názoru, že Šimečka by mal odstúpiť z čela Progresívneho Slovenska. Tento názor má aj 13 percent voličov tohto hnutia. Desať percent respondentov nevedelo na danú otázku odpovedať.
Zdroj: SITA.sk - Rodinkárstvo aj kauza Projekt Fórum. Slováci v prieskume uviedli, či by mali Fico a Šimečka odstúpiť z čela svojich strán © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac ako 40 percent Slovákov si myslí, že predseda vlády Robert Fico by mal pre podozrenia z rodinkárstva odstúpiť z pozície predsedu strany Smer-SD. V prieskume agentúry Focus pre portál 360tka.sk to uviedlo 43 percent opýtaných.
Čo by mal urobiť Fico?
V prieskume realizovanom v dňoch 22. až 29. júna 2026 na vzorke 1 027 respondentov sa agentúra pýtala, čo by mal premiér Fico urobiť po podozreniach z rodinkárstva pri obsadzovaní funkcií platených z verejných zdrojov, ktoré sa v ostatných mesiacoch vynorili vo vzťahu k jeho strane.
Jedenásť percent opýtaných odpovedalo, že Fico by nemal robiť nič, lebo to nie je podstatné, ďalších 37 percent opýtaných uvádzalo, že by mal podozrenia vytrvalo vysvetľovať a deväť percent na otázku nevedelo odpovedať.
Pýtali sa aj na Šimečku
Agentúra sa respondentov pýtala aj na to, čo by mal urobiť predseda najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka v súvislosti s podozreniami z netransparentného využívania grantov v združení Projekt Fórum, ktoré viedla jeho matka Marta Šimečková.
Jedenásť percent opýtaných si myslí, že Šimečka by nemal robiť nič, 34 percent je za to, aby celú situáciu vytrvalo vysvetľoval a 45 percent respondentov je toho názoru, že Šimečka by mal odstúpiť z čela Progresívneho Slovenska. Tento názor má aj 13 percent voličov tohto hnutia. Desať percent respondentov nevedelo na danú otázku odpovedať.
Zdroj: SITA.sk - Rodinkárstvo aj kauza Projekt Fórum. Slováci v prieskume uviedli, či by mali Fico a Šimečka odstúpiť z čela svojich strán © SITA Všetky práva vyhradené.
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