Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 10.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Amália
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. júla 2026

Rodinkárstvo aj kauza Projekt Fórum. Slováci v prieskume uviedli, či by mali Fico a Šimečka odstúpiť z čela svojich strán


Tagy: Premiér Slovenskej republiky Prieskum

Čo by mali premiér Fico a predseda progresívcov Šimečka urobiť? Viac ako 40 percent Slovákov si myslí, že predseda vlády



Zdieľať
10.7.2026 (SITA.sk) - Čo by mali premiér Fico a predseda progresívcov Šimečka urobiť?


Viac ako 40 percent Slovákov si myslí, že predseda vlády Robert Fico by mal pre podozrenia z rodinkárstva odstúpiť z pozície predsedu strany Smer-SD. V prieskume agentúry Focus pre portál 360tka.sk to uviedlo 43 percent opýtaných.

Čo by mal urobiť Fico?


V prieskume realizovanom v dňoch 22. až 29. júna 2026 na vzorke 1 027 respondentov sa agentúra pýtala, čo by mal premiér Fico urobiť po podozreniach z rodinkárstva pri obsadzovaní funkcií platených z verejných zdrojov, ktoré sa v ostatných mesiacoch vynorili vo vzťahu k jeho strane.

Jedenásť percent opýtaných odpovedalo, že Fico by nemal robiť nič, lebo to nie je podstatné, ďalších 37 percent opýtaných uvádzalo, že by mal podozrenia vytrvalo vysvetľovať a deväť percent na otázku nevedelo odpovedať.

Pýtali sa aj na Šimečku


Agentúra sa respondentov pýtala aj na to, čo by mal urobiť predseda najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka v súvislosti s podozreniami z netransparentného využívania grantov v združení Projekt Fórum, ktoré viedla jeho matka Marta Šimečková.

Jedenásť percent opýtaných si myslí, že Šimečka by nemal robiť nič, 34 percent je za to, aby celú situáciu vytrvalo vysvetľoval a 45 percent respondentov je toho názoru, že Šimečka by mal odstúpiť z čela Progresívneho Slovenska. Tento názor má aj 13 percent voličov tohto hnutia. Desať percent respondentov nevedelo na danú otázku odpovedať.


Zdroj: SITA.sk - Rodinkárstvo aj kauza Projekt Fórum. Slováci v prieskume uviedli, či by mali Fico a Šimečka odstúpiť z čela svojich strán © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premiér Slovenskej republiky Prieskum
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Porucha imobilizéra: Môže jeho zlyhanie ohroziť aj iné systémy auta?
<< predchádzajúci článok
Kandidátka na primátorku Trnavy Horváthová spúšťa petíciu, mesto sa podľa nej nemá hrať na developera – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 